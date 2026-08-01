СПАсибо, Псков! Тур на 3 дня
Начало: Г. Псков
«Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь»
22 янв в 10:00
5 фев в 10:00
от 19 130 ₽ за человека
СПАсибо, Псков! Летний тур на 3 дня
Начало: Г. Псков
«Посетите легендарный Изборск: Труворово городище, Словенские ключи и суроваую крепость, а затем Псково-Печерский монастырь»
Завтра в 10:00
28 авг в 10:00
от 20 250 ₽ за человека
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Начало: Санкт-Петербург
«Заповедные места Талабского архипелага всегда были пристанищем мирских и религиозных отшельников, искавших и находивших здесь просветление и умиротворение своей души»
12 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 14 500 ₽ за человека
СПАсибо, майский Псков! Тур на 3 дня
Начало: Г. Псков
«Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь»
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 20 380 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Печоре в категории «Святые места»
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