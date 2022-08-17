Камчатка — мечта каждого путешественника! Если вам хочется увидеть вулканы и погреться в горячих источниках, узнать как живут камчадалы и искупаться в Тихом океане, а времени не очень много — это путешествие именно для вас! Активный, насыщенный, комфортный тур на Камчатку с посещением действующего вулкана, морской прогулкой с рыбалкой, знакомством с жизнью коренных народов в этнодеревне.
Особенность этого маршрута заключается в отсутствии переходов под рюкзаком, мы будем много двигаться и переезжать на машине, благодаря чему сможем охватить всё самое лучшее всего за 5 дней.
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Халактырский пляж
Самостоятельное заселение в гостиницу и трансфер из аэропорта.
Знакомство с Камчаткой начнем с заселения в хостел в Петропавловск-Камчатском.
Встречаемся в 12.00 по местному времени, отмечаемся у инструктора, перекусываем и отправляемся на знаменитый Халактырский пляж.
Знаменит он цветом песка: песок черный.
Здесь мы сварим уху по-камчатски, познакомимся, а самые решительные участники смогут искупаться в освежающих волнах Тихого океана.
Океанская вода очень бодрит, ведь даже летом температура достигает едва ли 10 градусов.
После обеда отправляемся назад в город.
Со всеми у кого останутся силы, поднимемся на сопку Мишенная, посмотрим сверху на город, Авачинскую бухту и вулканы.
После этого зайдем поужинать в кафе или столовую (не входит в стоимость тура).
К вечеру вернемся в хостел и отправимся спать.
Нужно как следует отдохнуть и привыкнуть к смене часового пояса, ведь завтра нас ждёт ранний выезд.
Вулкан Горелый
Сегодня у нас очень насыщенный день: мы посетим действующий вулкан.
Завтракаем в хостеле, а затем отправляемся к южной группе вулканов и посетим вулкан Горелый.
На машине повышенной проходимости мы проедем 110 км к подножью вулкана Горелый (время в пути ориентировочно 4–5 часов и зависит от состояния дорог).
Действующий вулкан, высота которого 1829 м.
По приезду перекусываем и отправляемся на восхождение (набор высоты ~700–750 м, расстояние 4,5 км в одну сторону).
Восхождение не сложное и в хорошую погоду мы сможем не только заглянуть в два из одиннадцати кратеров Горелого, но и увидеть Вилючинский вулкан.
Возвращаемся в лагерь, где мы перекусим.
Если успеем, то доедем до лавовых пещер вулкана Горелый.
После посещения вулкана мы отправляемся в поселок Паратунка, где нас ждут горячие источники.
Остановимся на одной из баз отдыха.
Делимся впечатлениями, ужинаем (включен в стоимость) и отправляемся спать.
Вулканариум и морская прогулка
Завтракаем на базе отдыха в Паратунке (завтрак включен в стоимость) и отправляемся в Вулканариум.
На экскурсии мы узнаем много фактов о вулканах Камчатки и Мира.
В этом музее экспонаты можно трогать и рассматривать.
Кроме того, мы запустим облака, зайдем в лавовую пещеру, проследим, как образуется лавовый поток.
А так же сделаем селфи на фоне извергающихся камчатских вулканов.
После посещения Вулканариума мы совершим морскую прогулку по Авачинской бухте.
Она не замерзает зимой, считается одной из крупнейших бухт на планете и способна принять судно любого размера.
В ходе путешествия на кораблике мы полюбуемся красотами океанского побережья, познакомимся с удивительным островом Старичков, увидим колонии морских птиц, половим рыбу и отведаем вкусной ухи.
Возвращаемся в город, ужинаем (не входит в стоимость) и отдыхаем в хостеле.
Этнодеревня - оздоровительный центр «Зеленовские озерки»
Сегодня по плану посещение этнодеревни.
Здесь мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова.
Увидим яранги с традиционным убранством, яркие впечатления подарит концерт местных аборигенов — завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников, запах травяного чая — и все это на фоне озер и вулканов.
Мы освоим даже несколько движений национального танца.
Желающие смогут покататься на лошадях.
Обедать будем в теплой яранге, напоминающую юрту, а из блюд попробуем местную камчатскую уху и лепешки, приготовленные на костре.
На память можно будет сфотографироваться в национальных костюмах и купить сувениры ручной работы из кости и дерева.
После этнодеревни отправляемся в оздоровительный центр «Зеленовские озерки».
Здесь 10 индивидуальных радоновых ванн, большой бассейн с минеральной водой и чистейшее озеро с ледяной водой.
А после посещения этого комплекса можно подкрепиться вкуснейшими пирожками, что продаются на выходе.
Возвращаемся в хостел, делимся впечатлениями и отдыхаем.
В последний вечер устраиваем посиделки, обмениваемся контактами и благодарим друг друга за компанию.
Отъезд
Утром отправляемся на рынок.
Можно будет закупить икру и другие камчатские деликатесы.
Пришло время прощаться с Камчаткой и новыми друзьями и крепко обняться напоследок.
Немного грустно, но мы точно знаем, что вулканы и океан подождут нас до следующей встречи.
До свидания, чудесный край света!
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в хостеле в Петропавловск-Камчатском и на базе отдыха в Паратунке.
Размещение по 4–10 человек (в зависимости от места).
Стоимость тура — 72 900 руб. /чел.
Стоимость тура для детей от 7 до 12 лет — 62 000 руб. /чел.
На тур действует скидка на первые 7 мест в заездах, стоимость по акции – 69 900 рублей. О наличии мест со скидкой уточняйте у менеджеров при бронировании.
Варианты проживания
Хостел
База отдыха в Паратунке
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Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
- Двух/трехразовое питание на маршруте и перекусы (кроме питания в кафе)
- Проживание на маршруте (хостелы, база отдыха), размещение по 4-10 человек (в зависимости от места)
- Переезды по программе
- Средства для защиты от медведей (фальшфейры, спусковое устройство)
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, пилы, топоры, посуда для приготовления пищи, газ, групповая аптечка)
- Услуги инструктора
- Страховка от несчастного случая
- Доставка авиапочтой общественного снаряжения и модулей с едой
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
- Трансфер от/до аэропорта
- Питание в кафе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- Рюкзак штурмовой (20–35 литров).
- Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая).
- Фонарик налобный светодиодный.
- Треккинговые палки.
- Рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- Одежда для сна.
- Нижнее белье.
- Плавательный костюм (купальник, плавки).
- Термобелье.
- Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобелье).
- Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые).
- Штаны теплые для вечера (флисовые или полартек).
- Носки или термоноски.
- Фонарики (гамаши, бахилы).
- Футболка.
- Рубашка с длинным рукавом.
- Пуховик (теплая куртка).
- Перчатки.
- Шапочка лёгкая.
- Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа).
- Накидка от дождя с капюшоном.
- Треккинговые ботинки.
- Шлёпки/кроксы/сандалии.
- Пуховый жилет.
- Кроссовки.
- Удобные штаны.
Личные вещи:
- Паспорт.
- Деньги.
- Термос (1л.).
- Фотоаппарат.
- Набор посуды (КЛМН).
- Многоразовая бутылка.
- Туалетная бумага.
- Индивидуальная аптечка.
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада.
- Предметы личной гигиены.
- Лёгкое полотенце.
- Телефон.
- Медицинский полис.
- Очки солнцезащитные.
- Средство от комаров.
- Пауэрбанк.
Рекомендуем добавить платье.
Какие лучше брать билеты на самолет?
Туда:
Можно добираться до Петропавловска-Камчатского любым рейсом из любого города (самолеты летают из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Иркутска и Якутска), главное быть в Петропавловск-Камчатском к 10:00 в первый день тура (время местное).
Можно прилетать раньше на 1–2 дня, чтобы адаптироваться к местному времени (разница с Москвой 9 часов: в 15:00 по Московскому времени в Петропавловске-Камчатском полночь). Встреча в хостеле в первый день похода в 12:00.
Обратно:
На обратную дорогу подходят любые билеты с вылетом в последний день тура.
Если время позволяет, можно задержаться в Петропавловск-Камчатском на день-другой, чтобы погулять по городу, съездить на другие вулканы или слетать на вертолете в Долину Гейзеров или на Курильское озеро.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая погода будет?
Вторая половина июля, а так же август и сентябрь, бесспорно, лучшее время для пешеходных путешествий по Камчатке.
Июль и август — самые теплые месяцы на полуострове.
Ну а в сентябре на Камчатке – золотая осень, буйство красок и цветов!
Средняя температура в августе достигает отметки 14–15°C, а в сентябре — уже 10–11°C.
Камчатка — край суровый, погода здесь плохо предсказуема и бывает очень переменчива.
За один поход можно и «плавиться» от жары, растирая себя снежком на привалах, так и попасть в настоящую непогоду – затяжные дожди и сильный ветер.
Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, вполне возможны небольшие заморозки ночью.
Все это должно не отпугивать туриста, а лишь предупредить его более качественно, осознанно подойти к выбору личного снаряжения и экипировки, чтобы погодные сюрпризы не помешали прочувствовать всю красоту Камчатки.
Будет ли возможность зарядить телефон, фото/видео аппаратуру?
Да, каждый вечер в хостеле или на базе отдыха можно будет заряжать технику.
Какая нужна подготовка?
Данный маршрут является несложным в плане физических нагрузок и пройти его может любой физически здоровый человек, однако от вашей подготовки зависит многое: будете ли вы смотреть в ботинки впереди идущему и считать время до следующего привала, либо наслаждаться окружающей красотой и получать удовольствие от тура.
Для подготовки к этому путешествию отлично подойдет бег, плавание, катание на лыжах, а так же контрастные процедуры. Рекомендуем за пару месяцев до начала путешествия отказаться от лифта.
Можно ли будет искупаться в океане?
Можно и даже нужно! Или вы каждый день ныряете в Тихий океан?!
Мероприятие это, конечно, для закаленных, свежая соленая волна бодрит тело и дух, но оно того точно стоит!
Поездка на океан будет в первый день путешествия.
Будет ли на маршруте связь?
Связь на Камчатке есть только в городах и поселках, поэтому на вулканах и активной части похода связи практически не будет. По вечерам (после возвращения в хостелы) связь и интернет будет.
Нужно ли делать страховку или она включена в стоимость?
В стоимость включена страховка от несчастного случая на сумму 300 000р. Страховая не организует лечение, а выплачивает определённую сумму в зависимости от полученной травмы. Граждане РФ могут получать медицинскую помощь бесплатно в государственных больницах по полису ОМС.
Всем иностранным гражданам мы рекомендуем оформлять спортивную страховку, покрывающую виды спорта альпинизм или горный туризм. Граждане РФ тоже могут самостоятельно сделать такую страховку по желанию.
Чем мы будем питаться? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Питание входит в стоимость (кроме ужинов в кафе в Петропавловске-Камчатском).
С какого возраста можно участвовать? Можно брать с собой детей?
Несовершеннолетних участников мы берём только в сопровождении взрослого.
С возрастом очень индивидуально, зависит от походного опыта.
Мы не рекомендуем участвовать в данном туре до 7 лет, но можем обсудить этот вопрос индивидуально.
Можно ли приехать раньше/уехать позже и где жить на Камчатке?
Да, можно приехать на несколько дней раньше и адаптироваться к местному времени. Ведь разница с Москвой на Камчатке целых 9 часов (в 15 часов по Москве в Петропавловске-Камчатском как известно полночь).
Остановиться можно в г. Петропавловск-Камчатский или г. Елизово. Транспорт ходит регулярно от аэропорта и в аэропорт. Время в пути до Петропавловск-Камчатского ~50–60 мин; до Елизово ~15–20 мин.
Встретим ли мы медведей? Что делать, если встретим?
Практически все наши группы видят медведей, однако к большим группам, как правило, близко медведи не подходят.
В первый день похода инструктор расскажет подробно о технике безопасности при встрече с медведем. Так же для отпугивания медведей мы берем фальшфееры, ракетницы и пр.
Сколько денег брать с собой?
Все основные расходы входят в стоимость похода. Вам понадобятся деньги на ужины в Петропавловск-Камчатском (в основном везде принимают карты), но некоторую сумму наличных лучше взять с собой: в некоторые дни будут магазины, в местах, где нет связи, оплата наличными.
Обязательно возьмите с собой наличкой минимум 10 000 руб. на непредвиденные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами.
Также можно приобрести рыбу и икру (рыба от 1 000 руб. /кг; икра от 2 500 руб. /кг). На рынке можно платить банковской картой. Там же вам все покупки упакуют в вакуум для того, чтобы можно было увезти домой. Везти можно в багаже или в ручной клади.
В городе есть специализированные магазины по продаже камчатских сувениров.
Можно ли взять в прокат снаряжение?
Да, можно. Мы выдаем спальники, пенки, рюкзаки, треккинговые палки, большие плотные гермомешки и многое другое. Можем доставить прокатное снаряжение к месту старта тура (доставка оплачиваетеся отдельно).
Цены на прокат можно уточнить при бронировании тура.
Если я не смогу поехать из-за COVID-19?
Уже с 2020 года коронавирус перестали относить к форс-мажорам и обстоятельствам непреодолимой силы и отели, и страховые, и туроператоры.
Вы можете подстраховаться и самостоятельно оформить медицинскую страховку от невозможности поехать из-за ковида, тогда в случае болезни вы сможете вернуть через страховую все расходы.
Кстати, такую страховку можно оформлять не только от ковида, но и от любых болезней и обстоятельств.
Стоит ли прилететь раньше? Или улетать позже? Чем еще можно заняться на Камчатке?
В самом городе Петропавловск-Камчатский можно сходить в Краеведческий музей (200 руб. /чел.). Так же можно съездить на термальные источники в районе реки Паратунка (на такси).
Можно посетить также вертолетные экскурсии: знаменитую Долину Гейзеров (продолжительность 1 день, цена от 45 000 руб. /чел.) и Курильское озеро (продолжительность 1 день, цена от 45 000 руб. /чел.)
Обращаем внимание, что проведение вертолетных экскурсий очень зависит от погодных условий и в плохую погоду может не осуществляться.
Так же можно отправиться в однодневные туры к вулканам Мутновский, Авачинский, на Дачные горячие источники или горный массив Вачкажец (цена от 8 000 руб. /чел.).
Есть ли скидки на данный тур?
На тур действует скидка на первые 7 мест в заездах, стоимость по акции – 69 900 рублей. О наличии мест со скидкой уточняйте у менеджеров при бронировании.
Когда и сколько длится?
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