1 день

Халактырский пляж

Самостоятельное заселение в гостиницу и трансфер из аэропорта.

Знакомство с Камчаткой начнем с заселения в хостел в Петропавловск-Камчатском.

Встречаемся в 12.00 по местному времени, отмечаемся у инструктора, перекусываем и отправляемся на знаменитый Халактырский пляж.

Знаменит он цветом песка: песок черный.

Здесь мы сварим уху по-камчатски, познакомимся, а самые решительные участники смогут искупаться в освежающих волнах Тихого океана.

Океанская вода очень бодрит, ведь даже летом температура достигает едва ли 10 градусов.

После обеда отправляемся назад в город.

Со всеми у кого останутся силы, поднимемся на сопку Мишенная, посмотрим сверху на город, Авачинскую бухту и вулканы.

После этого зайдем поужинать в кафе или столовую (не входит в стоимость тура).

К вечеру вернемся в хостел и отправимся спать.

Нужно как следует отдохнуть и привыкнуть к смене часового пояса, ведь завтра нас ждёт ранний выезд.