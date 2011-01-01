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Аудиоэкскурсия в приложения с билетом: Музей-заповедник «Кижи»

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Surprise Me – Гид из Петрозаводска
Аудиоэкскурсия в приложения с билетом: Музей-заповедник «Кижи»
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 200 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложения с билетом: Музей-заповедник «Кижи»
Аудиоэкскурсия в приложения с билетом: Музей-заповедник «Кижи»

Что вы увидите

  • Объект всемирного наследия ЮНЕСКО музей-заповедник «Кижи»
  • Кижский погост, который включает церковь Преображения Господня, построенную «без единого гвоздя»
  • Деревянные постройки 14 – начала 20 веков — жилые дома, часовни, амбары, конюшни, кузницы
  • и многое другое!
Вы перенесетесь в Древнюю Русь, полюбуетесь красотами Русского Севера, осмотрите знаменитую церковь ⛪ «без единого гвоздя» и различные атрибуты крестьянской жизни!
Отправляемся в путешествие по «Кижи» — уникальный музей 🖼 под открытым небом, который входит в число памятников ЮНЕСКО. Это заповедный, совершенно неповторимый по красоте уголок Русского Севера.
На экскурсии 🧭 вы в первую очередь осмотрите всемирно известные памятники деревянного зодчества Заонежья — сверкающие своими куполами Преображенская и Покровская церкви c Колокольней. Но Кижи — это не только храмы, но и наиболее характерные для региона жилые дома (некоторые из них — настоящие произведения искусства), и непременные атрибуты крестьянской жизни — амбары, кузницы, мельницы, риги. Все это было привезено на остров 🏝️ из самых разных уголков Карелии.
А пройдя еще три километра на север острова, мы познакомимся с не менее интересными памятниками Пудожского края.
В 2011 году музей был признан лучшим музеем России на международном фестивале «Интермузей-2011», а в 2012-м принят в международный клуб Тhe Best in Heritage («Лучшие в культурном наследии»).
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт.
Организационные детали:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
  • Рекомендуем взять с собой наушники.
  • БИЛЕТЫ НА МЕТЕОР ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО.

Расписание теплохода:

    Отправление из Петрозаводска в 10:00 - отправление с о. Кижи в 15:30 (с 1 сентября 2020 г. в 14:30)
    Отправление из Петрозаводска в 11:00 - отправление с о. Кижи в 16:30 (с 1 сентября 2020 г. в 15:30)
    Отправление из Петрозаводска в 12:00 - отправление с о. Кижи в 17:30 (с 1 сентября 2020 г. в 16:30)
    Что входит
    • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
    • Билет в музей Кижи
    • Захватывающие истории от местного жителя.
    Что не входит
    • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
    Начало и место завершения
    🚩 Республика Карелия, остров Кижи
    Аудиоэкскурсия в приложения с билетом: Музей-заповедник «Кижи»
    Аудиоэкскурсия в приложения с билетом: Музей-заповедник «Кижи»
    Аудиоэкскурсия в приложения с билетом: Музей-заповедник «Кижи»
    Аудиоэкскурсия в приложения с билетом: Музей-заповедник «Кижи»
    Аудиоэкскурсия в приложения с билетом: Музей-заповедник «Кижи»
    Аудиоэкскурсия в приложения с билетом: Музей-заповедник «Кижи»
    Аудиоэкскурсия в приложения с билетом: Музей-заповедник «Кижи»
    Аудиоэкскурсия в приложения с билетом: Музей-заповедник «Кижи»
    Аудиоэкскурсия в приложения с билетом: Музей-заповедник «Кижи»
    Аудиоэкскурсия в приложения с билетом: Музей-заповедник «Кижи»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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