Вы перенесетесь в Древнюю Русь, полюбуетесь красотами Русского Севера, осмотрите знаменитую церковь ⛪ «без единого гвоздя» и различные атрибуты крестьянской жизни!
Отправляемся в путешествие по «Кижи» — уникальный музей 🖼 под открытым небом, который входит в число памятников ЮНЕСКО. Это заповедный, совершенно неповторимый по красоте уголок Русского Севера.
На экскурсии 🧭 вы в первую очередь осмотрите всемирно известные памятники деревянного зодчества Заонежья — сверкающие своими куполами Преображенская и Покровская церкви c Колокольней. Но Кижи — это не только храмы, но и наиболее характерные для региона жилые дома (некоторые из них — настоящие произведения искусства), и непременные атрибуты крестьянской жизни — амбары, кузницы, мельницы, риги. Все это было привезено на остров 🏝️ из самых разных уголков Карелии.
А пройдя еще три километра на север острова, мы познакомимся с не менее интересными памятниками Пудожского края.
В 2011 году музей был признан лучшим музеем России на международном фестивале «Интермузей-2011», а в 2012-м принят в международный клуб Тhe Best in Heritage («Лучшие в культурном наследии»).
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт.
Организационные детали:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
- Вы не зависите от гида или группы;
- Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
- Рекомендуем взять с собой наушники.
- БИЛЕТЫ НА МЕТЕОР ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО.
Расписание теплохода:
Отправление из Петрозаводска в 10:00 - отправление с о. Кижи в 15:30 (с 1 сентября 2020 г. в 14:30)
Отправление из Петрозаводска в 11:00 - отправление с о. Кижи в 16:30 (с 1 сентября 2020 г. в 15:30)
Отправление из Петрозаводска в 12:00 - отправление с о. Кижи в 17:30 (с 1 сентября 2020 г. в 16:30)