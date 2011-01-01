Вы перенесетесь в Древнюю Русь, полюбуетесь красотами Русского Севера, осмотрите знаменитую церковь ⛪ «без единого гвоздя» и различные атрибуты крестьянской жизни!

Отправляемся в путешествие по «Кижи» — уникальный музей 🖼 под открытым небом, который входит в число памятников ЮНЕСКО. Это заповедный, совершенно неповторимый по красоте уголок Русского Севера.

На экскурсии 🧭 вы в первую очередь осмотрите всемирно известные памятники деревянного зодчества Заонежья — сверкающие своими куполами Преображенская и Покровская церкви c Колокольней. Но Кижи — это не только храмы, но и наиболее характерные для региона жилые дома (некоторые из них — настоящие произведения искусства), и непременные атрибуты крестьянской жизни — амбары, кузницы, мельницы, риги. Все это было привезено на остров 🏝️ из самых разных уголков Карелии.

А пройдя еще три километра на север острова, мы познакомимся с не менее интересными памятниками Пудожского края.

В 2011 году музей был признан лучшим музеем России на международном фестивале «Интермузей-2011», а в 2012-м принят в международный клуб Тhe Best in Heritage («Лучшие в культурном наследии»).

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт.

Организационные детали:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;

Вы не зависите от гида или группы;

Экскурсия пройдёт под вашим контролем;

Рекомендуем взять с собой наушники.

БИЛЕТЫ НА МЕТЕОР ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО.

Расписание теплохода:

Отправление из Петрозаводска в 10:00 - отправление с о. Кижи в 15:30 (с 1 сентября 2020 г. в 14:30)

Отправление из Петрозаводска в 11:00 - отправление с о. Кижи в 16:30 (с 1 сентября 2020 г. в 15:30)

Отправление из Петрозаводска в 12:00 - отправление с о. Кижи в 17:30 (с 1 сентября 2020 г. в 16:30)