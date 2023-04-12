Что вас ждет

Однодневный выезд за город к берегу Ладоги с широким охватом природных мест, нетронутых человеком.

Мы успеем посетить несколько водопадов, в том числе самый высокий в Карелии «Белые мосты». Прогуляемся по фактурным, живописным скалам с видом на Ладожское озеро. Побродим по настоящему хвойному лесу, где в сезон полно грибов и ягод. Поднимемся на на гору прекрасным круговые обзором. Ну и конечно же заедем на вкусный обед с Карельскими блюдами.

Весь путь будет проходить между десятком чистейших озер, на которых, по желанию, можно остановиться, насладиться видом или искупаться. Маршрут не перегружен исторической информацией и подойдёт больше для тех, кто настроен смотреть и чувствовать. День проходит в формате прогулки с лёгким общением.

Не смотря на насыщенность, у нас будет достаточно времени, чтоб задержаться в понравившемся месте и насладиться видами прекрасной первозданной Карелии!

Важно знать:

С собой на экскурсию, нужно взять одежду по погоде, желательно удобную обувь на не скользящей подошве.

Маршрут может проходить на моем или вашем автомобиле.

Стоимость экскурсии указана за группу от 1 до 4 человек.

Если Вы на своём авто, то я подсаживаюсь к Вам.

В стоимость экскурсии включено:

сопровождение гида,

входные билеты на Паасонвуори.

Туристы оплачивают самостоятельно: