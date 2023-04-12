Настоящая Карелия
Мы успеем посетить несколько водопадов, в том числе самый высокий в Карелии Белые мосты. Прогуляемся по фактурным, живописным скалам с видом на Ладожское озеро. Побродим по настоящему хвойному лесу, где в сезон полно грибов и ягод. Поднимемся на на гору прекрасным круговые обзором. Ну и конечно же заедем на вкусный обед с Карельскими блюдами.
Ближайшие даты:
1
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
8
мая
мая
10
мая
мая
12
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Водопад Белые мосты
- Водапады на реках Койринйоки и Янисйоки
- Гора Паасонвуори
- Мыс Ристиниеми
- Самый красивый залив Республики Кирьявалахти
- Лесные озера
- Ладога с фактурными берегам, скалами и островами
- Настоящий лес, возможно даже с ягодами и грибами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Однодневный выезд за город к берегу Ладоги с широким охватом природных мест, нетронутых человеком.
Мы успеем посетить несколько водопадов, в том числе самый высокий в Карелии «Белые мосты». Прогуляемся по фактурным, живописным скалам с видом на Ладожское озеро. Побродим по настоящему хвойному лесу, где в сезон полно грибов и ягод. Поднимемся на на гору прекрасным круговые обзором. Ну и конечно же заедем на вкусный обед с Карельскими блюдами.
Весь путь будет проходить между десятком чистейших озер, на которых, по желанию, можно остановиться, насладиться видом или искупаться. Маршрут не перегружен исторической информацией и подойдёт больше для тех, кто настроен смотреть и чувствовать. День проходит в формате прогулки с лёгким общением.
Не смотря на насыщенность, у нас будет достаточно времени, чтоб задержаться в понравившемся месте и насладиться видами прекрасной первозданной Карелии!
Важно знать:
- С собой на экскурсию, нужно взять одежду по погоде, желательно удобную обувь на не скользящей подошве.
- Маршрут может проходить на моем или вашем автомобиле.
- Стоимость экскурсии указана за группу от 1 до 4 человек.
- Если Вы на своём авто, то я подсаживаюсь к Вам.
В стоимость экскурсии включено:
- сопровождение гида,
- входные билеты на Паасонвуори.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- трансфер —7500 р. за всю группу,
- обед от 400 р.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида
- Входные билеты на Паасонвуори
- Что не входит
- Трансфер —7500 р. за всю группу
- Обед от 400 р
- Место начала и завершения?
- Ж/д вокзал, пл. Гагарина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:00Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- С собой на экскурсию, нужно взять одежду по погоде, желательно удобную обувь на не скользящей подошве.
- Средства от комаров, вода и чай с пирожками всегда есть у гида.
- Обратите внимание, что стоимость трансфера указана отдельно!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска
Индивидуальные
На машине
Необычные
Летние
Природа и пейзажи
На весь день
Карелия
Выездные
Набережная
Популярные места
Похожие туры из Петрозаводска
Индивидуальная
Александра
Ваш идеальный день в Карелии
Три самых популярных объекта в окрестностях города и история края от «Калевалы» до Александра II
У вашего отеля
12 апр
13 апр
14 апр
15 апр
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Елена
Добро пожаловать в Карелию
Водопад Кивач, магическая гора Сампо и курорт Марциальные Воды с профессиональным гидом
10 апр
11 апр
12 апр
13 апр
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Дмитрий
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Прикоснуться к военному прошлому края, оценить красоту потухшего вулкана и полюбоваться Кивачом
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
14 950₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании