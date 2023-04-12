Настоящая Карелия: поездка к берегу Ладоги

Настоящая Карелия

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Мы успеем посетить несколько водопадов, в том числе самый высокий в Карелии Белые мосты. Прогуляемся по фактурным, живописным скалам с видом на Ладожское озеро. Побродим по настоящему хвойному лесу, где в сезон полно грибов и ягод. Поднимемся на на гору прекрасным круговые обзором. Ну и конечно же заедем на вкусный обед с Карельскими блюдами.
Настоящая Карелия: поездка к берегу Ладоги
Настоящая Карелия: поездка к берегу Ладоги
Настоящая Карелия: поездка к берегу Ладоги
Настоящая Карелия: поездка к берегу Ладоги
Настоящая Карелия: поездка к берегу Ладоги
Настоящая Карелия: поездка к берегу Ладоги
Ближайшие даты:
1
мая
4
мая
5
мая
6
мая
8
мая
10
мая
12
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Водопад Белые мосты
  • Водапады на реках Койринйоки и Янисйоки
  • Гора Паасонвуори
  • Мыс Ристиниеми
  • Самый красивый залив Республики Кирьявалахти
  • Лесные озера
  • Ладога с фактурными берегам, скалами и островами
  • Настоящий лес, возможно даже с ягодами и грибами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Однодневный выезд за город к берегу Ладоги с широким охватом природных мест, нетронутых человеком.
Мы успеем посетить несколько водопадов, в том числе самый высокий в Карелии «Белые мосты». Прогуляемся по фактурным, живописным скалам с видом на Ладожское озеро. Побродим по настоящему хвойному лесу, где в сезон полно грибов и ягод. Поднимемся на на гору прекрасным круговые обзором. Ну и конечно же заедем на вкусный обед с Карельскими блюдами.
Весь путь будет проходить между десятком чистейших озер, на которых, по желанию, можно остановиться, насладиться видом или искупаться. Маршрут не перегружен исторической информацией и подойдёт больше для тех, кто настроен смотреть и чувствовать. День проходит в формате прогулки с лёгким общением.
Не смотря на насыщенность, у нас будет достаточно времени, чтоб задержаться в понравившемся месте и насладиться видами прекрасной первозданной Карелии!

Важно знать:

  • С собой на экскурсию, нужно взять одежду по погоде, желательно удобную обувь на не скользящей подошве.
  • Маршрут может проходить на моем или вашем автомобиле.
  • Стоимость экскурсии указана за группу от 1 до 4 человек.
  • Если Вы на своём авто, то я подсаживаюсь к Вам.

В стоимость экскурсии включено:

  • сопровождение гида,
  • входные билеты на Паасонвуори.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • трансфер —7500 р. за всю группу,
  • обед от 400 р.

Ежедневно в 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты на Паасонвуори
Что не входит
  • Трансфер —7500 р. за всю группу
  • Обед от 400 р
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал, пл. Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • С собой на экскурсию, нужно взять одежду по погоде, желательно удобную обувь на не скользящей подошве.
  • Средства от комаров, вода и чай с пирожками всегда есть у гида.
  • Обратите внимание, что стоимость трансфера указана отдельно!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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