Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Водопад Кивач. Центр по производству шунгита

Встречаем гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

07:55 Встреча туристов по прибытии поезда № 18 (из Москвы) у здания ж/д вокзала со стороны перрона.

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Карелии – городу Петрозаводску.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Посещение центра по производству изделий из шунгита.

Это уникальный минерал, который добывается в Карелии.

Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией.

Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя.

Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» + заповедник «Кивач».

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанным Петром I в ХVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников.

Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Вкусный обед.

Возвращение в город.

Размещение в выбранной гостинице.