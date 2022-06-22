Преимущества этого путешествия:
Встречаем гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
07:55 Встреча туристов по прибытии поезда № 18 (из Москвы) у здания ж/д вокзала со стороны перрона.
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Карелии – городу Петрозаводску.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Посещение центра по производству изделий из шунгита.
Это уникальный минерал, который добывается в Карелии.
Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией.
Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя.
Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» + заповедник «Кивач».
Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанным Петром I в ХVIII веке.
Дегустация воды из трех целебных источников.
Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Вкусный обед.
Возвращение в город.
Размещение в выбранной гостинице.
Завтрак.
12:00 Освобождение номеров.
Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
В свободное время предлагаем на выбор (за доп. плату):
Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.
Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 6,5 часов).
Бронируйте экскурсию заранее при заказе тура.
Сплав проходит по красивой равнинной реке Шуя с прохождением шивер и порогов в сопровождении профессиональных инструкторов, подарит Вам заряд бодрости и энергии.
После сплава группа переодевается (возьмите дополнительный комплект одежды и сменную обувь).
Рафты: надувные резиновые суда вместимостью 10-16 человек, в каждом рафте 1 инструктор.
После сплава сытный и вкусный ужин-пикник у костра в оборудованном лесном лагере.
Туристам подают еду на индивидуальных подносах, в одноразовой посуде.
Стоимость: 1 500 руб./взрослый, 1 400 руб./школьник.
Отъезд вечерними поездами.
При группе менее 4 человек – доплата 1 000 руб./чел.
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Размещение
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Стоимость
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Гостиница "Петрозаводск"
Завтрак в кафе рядом с гостиницей
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6 600 руб./чел. – в 2-местном номере;
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Отель "Онежский замок"
Завтрак – "шведский стол"
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7 200 руб./чел. – в 2-местном номере
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Гостиница "Питер Инн Петрозаводск" 4*
Завтрак – "шведский стол"
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7 500 руб./чел. – в 2-местном номере
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Скидки детям до 12 лет и пенсионерам
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150 руб./чел.
Гостиница «Петрозаводск» расположена в самом центре столицы Карелии, городе Петрозаводск. Мы предлагаем недорогое, доступное проживание в сочетании с качественным обслуживанием.
Номерной фонд гостиницы составляет 42 номера различной категории. Одно из главных преимуществ гостиницы«Петрозаводск» – её местоположение – в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала, в шаге от проспекта Ленина. Отсюда рукой подать до живописной набережной Онежского озера, до театров и кинотеатров, до различных кафе и ресторанов.
Для комфорта и уюта для наших гостей ежедневная уборка в удобное для Вас время, чистота, уют, кулеры с питьевой водой в холлах, кофе-аппарат, сувенирная лавка.Отель «Онежский замок»
Отель «Онежский замок» находится в Петрозаводске на берегу Онежского озера, которое видно из окон отеля. Стойка регистрации работает круглосуточно. Имеются сауна и купель. До проспекта Ленина – несколько минут ходьбы.
Интерьеры отеля «Онежский замок» вдохновлены древними рисунками народов Карелии. В номерах постелен деревянный пол, а интерьер выполнен в теплом красном и белом тонах. Удобства включают холодильник и телевизоры с плоским экраном.
В гостинице «Онежский замок» открыт ресторан в загородном стиле, обставленный деревянной мебелью. Блюда европейской, русской и карельской кухни подают со свежим разливным бочковым пивом и горячими напитками. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
Отель «Онежский замок» прекрасно подходит для знакомства с Петрозаводском, столицей Республики Карелия. Неподалеку проходит проспект Ленина, где есть много музеев, кафе и ресторанов.Гостиница "Питер Инн Петрозаводск"
Отель расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от Центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей отеля Piter Inn круглосуточный тренажерный зал, охраняемая частная парковка, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств каждого номера телефон, кондиционер, цифровое телевидение, сейф и собственная ванная комната с феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
Стоимость тура зависит от выбранного вами варианта размещения и выбранных экскурсий. Подробнее ознакомиться со стоимостью проживания вы можете в разделе «Проживание» и «Не включено в стоимость».
Обращаем ваше внимание на то, что стоимость тура увеличится на 1000 руб. /чел., если в группе будет менее 4-х человек.
Туристы могут заказать в свободный день индивидуальные экскурсии дополнительно к предложенным в программе.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии.
Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, теплоходов, поездов, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.
Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.
Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.