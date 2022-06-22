Осенние выходные в Карелии

Активная экскурсионная программа, которая позволит вам познакомиться с Карелией

5
3 отзыва
Активная экскурсионная программа, которая позволит вам познакомиться с Карелией!
Осенние выходные в Карелии
Осенние выходные в Карелии
Осенние выходные в Карелии
Осенние выходные в Карелии
Осенние выходные в Карелии
Осенние выходные в Карелии
Осенние выходные в Карелии
Осенние выходные в Карелии
Осенние выходные в Карелии
Осенние выходные в Карелии
Ближайшие даты:
19
сен
26
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • прогуляемся по столице Карелии – городу Петрозаводску;
  • увидим самый известный в Карелии водопад Кивач;
  • посетим центр по производству изделий из шунгита;
  • съездим на остров Кижи;
  • увидим Свято-Троицкий мужской монастырь Александра Свирского.

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Водопад Кивач. Центр по производству шунгита

Встречаем гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

07:55 Встреча туристов по прибытии поезда № 18 (из Москвы) у здания ж/д вокзала со стороны перрона.

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Карелии – городу Петрозаводску.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Посещение центра по производству изделий из шунгита.

Это уникальный минерал, который  добывается в Карелии.

Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией.

Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя. 

Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» + заповедник «Кивач».

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанным Петром I в ХVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников.

Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Вкусный обед.

Возвращение в город.

Размещение в выбранной гостинице.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Водопад Кивач. Центр по производству шунгитаОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Водопад Кивач. Центр по производству шунгитаОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Водопад Кивач. Центр по производству шунгитаОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Водопад Кивач. Центр по производству шунгита
2 день
Экскурсионная программа на выбор

Завтрак. 

12:00 Освобождение номеров.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.  

В свободное время предлагаем на выбор (за доп. плату):

  • Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 15 минут).

Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.

Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 6,5 часов).

  • взрослый – 3 550 руб./чел;
  • дети  5–16 лет – 2 020 руб./чел;
  • дети 2–5 лет (не включительно) –1 800 руб./чел;
  • дети до 2 лет (не включительно) – бесплатно.

Бронируйте экскурсию заранее при заказе тура.

  • Выезд на увлекательный и безопасный 2х-часовой сплав на рафтах по реке Шуя.

Сплав проходит по красивой равнинной реке Шуя с прохождением шивер и порогов в сопровождении профессиональных инструкторов, подарит Вам заряд бодрости и энергии.

После сплава группа переодевается (возьмите дополнительный комплект одежды и сменную обувь).

Рафты: надувные резиновые суда вместимостью 10-16 человек, в каждом рафте 1 инструктор. 

После сплава сытный и вкусный ужин-пикник у костра в оборудованном лесном лагере.

Туристам подают еду на индивидуальных подносах, в одноразовой посуде.

Стоимость: 1 500 руб./взрослый, 1 400 руб./школьник.

Отъезд вечерними поездами.

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Проживание

Стоимость тура на 1 человека при заявке от 4 человек:

При группе менее 4 человек – доплата 1 000 руб./чел.

Размещение

Стоимость

Гостиница "Петрозаводск"

Завтрак в кафе рядом с гостиницей

6 600 руб./чел. – в 2-местном номере;
7 800 руб./чел. – в 1-местном номере;
5 700 руб./чел. – на доп. месте

Отель "Онежский замок"

Завтрак – "шведский стол"

7 200 руб./чел. – в 2-местном номере
8 900 руб./чел. – в 1-местном номере;
6 500 руб./чел. – на доп. месте

Гостиница "Питер Инн Петрозаводск" 4*

Завтрак – "шведский стол"

7 500 руб./чел. – в 2-местном номере 
9 200 руб./чел. – в 1-местном номере 
6 400 руб./чел. – на доп. месте

Скидки детям до 12 лет и пенсионерам

150 руб./чел.
Гостиница «Петрозаводск»

Гостиница «Петрозаводск» расположена в самом центре столицы Карелии, городе Петрозаводск. Мы предлагаем недорогое, доступное проживание в сочетании с качественным обслуживанием.

Номерной фонд гостиницы составляет 42 номера различной категории. Одно из главных преимуществ гостиницы«Петрозаводск» – её местоположение – в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала, в шаге от проспекта Ленина. Отсюда рукой подать до живописной набережной Онежского озера, до театров и кинотеатров, до различных кафе и ресторанов.

Для комфорта и уюта для наших гостей ежедневная уборка в удобное для Вас время, чистота, уют, кулеры с питьевой водой в холлах, кофе-аппарат, сувенирная лавка.

Отель «Онежский замок»

Отель «Онежский замок» находится в Петрозаводске на берегу Онежского озера, которое видно из окон отеля. Стойка регистрации работает круглосуточно. Имеются сауна и купель. До проспекта Ленина – несколько минут ходьбы.

Интерьеры отеля «Онежский замок» вдохновлены древними рисунками народов Карелии. В номерах постелен деревянный пол, а интерьер выполнен в теплом красном и белом тонах. Удобства включают холодильник и телевизоры с плоским экраном.

В гостинице «Онежский замок» открыт ресторан в загородном стиле, обставленный деревянной мебелью. Блюда европейской, русской и карельской кухни подают со свежим разливным бочковым пивом и горячими напитками. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Онежский замок» прекрасно подходит для знакомства с Петрозаводском, столицей Республики Карелия. Неподалеку проходит проспект Ленина, где есть много музеев, кафе и ресторанов.

Гостиница "Питер Инн Петрозаводск"

Отель расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от Центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей отеля Piter Inn круглосуточный тренажерный зал, охраняемая частная парковка, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств каждого номера телефон, кондиционер, цифровое телевидение, сейф и собственная ванная комната с феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе тура (2 завтрака)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (бронирование и оплата при заказе тура): взрослый – 3 550 руб. /чел дети 5 – 16 лет – 2 020 руб. /чел дети 2 – 5 лет (не включительно) –1 800 руб. /чел дети до 2 лет (не включительно) – бесплатно.
  • Взрослый – 3 550 руб. /чел
  • Дети 5 – 16 лет – 2 020 руб. /чел
  • Дети 2 – 5 лет (не включительно) –1 800 руб. /чел
  • Дети до 2 лет (не включительно) – бесплатно.
  • Поездка на квадроциклах по лесу (при группе от 2 человек): при посадке 2 человека на квадроцикл – 3 900 руб. /чел. при посадке 1 человек на квадроцикл – 4 900 руб. /чел.
  • При посадке 2 человека на квадроцикл – 3 900 руб. /чел.
  • При посадке 1 человек на квадроцикл – 4 900 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Какая стоимость тура?

Стоимость тура зависит от выбранного вами варианта размещения и выбранных экскурсий. Подробнее ознакомиться со стоимостью проживания вы можете в разделе «Проживание» и «Не включено в стоимость».

Обращаем ваше внимание на то, что стоимость тура увеличится на 1000 руб. /чел., если в группе будет менее 4-х человек.

Можно ли заказать другую экскурсию кроме тех, что есть в программе?

Туристы могут заказать в свободный день индивидуальные экскурсии дополнительно к предложенным в программе.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила поведения в туре?

Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии.

Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих.

Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, теплоходов, поездов, а также к памятникам природы, истории и культуры.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 июня 2022
Спасибо "Большой стране" тур, гостиница, трансфер, все организовано на отлично.
Л
22 июня 2022
Огромное спасибо нашему организатору Элоне Березовской! Очень внимательна, терпелива и заботлива. Благодаря ей наша поездка была интересна и увлекательна!!!
С
15 июня 2022
Внимательное отношение к орг деталям, быстрая коммуникация в чате по всем вопросам. Четкий тайминг.

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