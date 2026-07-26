Путешествие по Карелии - это уникальная возможность познакомиться с природой и историей региона.Вы увидите водопад Кивач, знаменитый своими бурными потоками, посетите музей Природы и узнаете о карельских лосях и ласках.

На курорте Марциальные воды попробуете целебную воду и осмотрите старинную церковь. Гора Сампо откроет вам панорамные виды на озеро Кончезеро. Путешествие проводится на комфортабельном автомобиле, а часть средств идет на помощь бездомным животным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май и сентябрь - отличное время для посещения Карелии. В эти месяцы природа особенно красива, а туристов меньше, что позволяет насладиться спокойствием и уединением.

Сейчас август — это идеальное время.