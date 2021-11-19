Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Удивительная Карелия
Я приготовил для вас маршрут, сочетающий природу, историю и архитектуру Карелии. В программе:
Водопад Кивач — самый известный водопад Карелии, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Вы полюбуетесь его бурными потоками, стекающими с базальтовых скал, и погуляете по окружающим заповедным просторам.
Музей Природы — я расскажу, почему карельские лоси никогда не доживают до старости и почему ласку называют «лесным Джеком-потрошителем».
Марциальные воды — первый российский курорт, основанный в XVIII веке. Вы познакомитесь с его историей, продегустируете целебную воду из трех источников и увидите старинную церковь Апостола Петра.
Гора Сампо — святилище древних саамов, откуда открывается великолепный панорамный вид на озеро Кончезеро.
Организационные детали
Входные билеты в заповедник не включены в стоимость — 200 р. взрослые, 100 р. пенсионеры, студенты и дети.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Эйно
Меня зовут Эйно, я коренной угро-финн, потомственный гид и чародей. Категорически влюблен в Русский север и Карелию! Провожу экскурсии по самым заповедным местам, с байками, легендами и тостами. Обещаю, что мы отлично проведем время.