Путешествие по Карелии - это уникальная возможность познакомиться с природой и историей региона.
Вы увидите водопад Кивач, знаменитый своими бурными потоками, посетите музей Природы и узнаете о карельских лосях и ласках.
Вы увидите водопад Кивач, знаменитый своими бурными потоками, посетите музей Природы и узнаете о карельских лосях и ласках.
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Водопад Кивач - величественное зрелище
- 🏛 Музей Природы - уникальные факты
- 💧 Марциальные воды - целебные источники
- ⛰ Гора Сампо - потрясающие виды
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🐾 Помощь бездомным животным
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май и сентябрь - отличное время для посещения Карелии. В эти месяцы природа особенно красива, а туристов меньше, что позволяет насладиться спокойствием и уединением.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Водопад Кивач
- Музей Природы
- Марциальные воды
- Гора Сампо
Описание экскурсии
Удивительная Карелия
Я приготовил для вас маршрут, сочетающий природу, историю и архитектуру Карелии. В программе:
- Водопад Кивач — самый известный водопад Карелии, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Вы полюбуетесь его бурными потоками, стекающими с базальтовых скал, и погуляете по окружающим заповедным просторам.
- Музей Природы — я расскажу, почему карельские лоси никогда не доживают до старости и почему ласку называют «лесным Джеком-потрошителем».
- Марциальные воды — первый российский курорт, основанный в XVIII веке. Вы познакомитесь с его историей, продегустируете целебную воду из трех источников и увидите старинную церковь Апостола Петра.
- Гора Сампо — святилище древних саамов, откуда открывается великолепный панорамный вид на озеро Кончезеро.
Организационные детали
- Входные билеты в заповедник не включены в стоимость, взрослые — 320 ₽, пенсионеры, студенты и дети — бесплатно
- Входные билеты на гору Сампо по оборудованному маршруту: взрослые — 400 ₽, дети от 7 до 17 лет — 150 ₽, пенсионеры и дети до 7 лет — бесплатно. Вход на гору по необорудованному маршруту — бесплатно для всех.
- Трансфер на комфортабельном автомобиле включен в стоимость. По желанию заказчика экскурсия может проведена на автомобиле клиента.
Часть средств с каждой проданной экскурсии я перечисляю в Благотворительный фонд «Рекс» в помощь бездомным животным.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эйно — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 459 туристов
Меня зовут Эйно, я коренной угро-финн, потомственный гид и чародей. Категорически влюблен в Русский север и Карелию! Провожу экскурсии по самым заповедным местам, с байками, легендами и тостами. Обещаю, что мы отлично проведем время.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Спасибо за замечательную экскурсию! Поездка была комфортной, а рассказ интересным и неутомительным, узнали много всего о Карелии, даже ребенок подросток слушал с интересом. Гид был внимателен к нашим пожеланиям, мы путешествовали с детьми, и всем было комфортно. Могу рекомендовать на 100%!
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О
Отличный день. маршрут продуман. Эйно очень хорошо рассказал и показал. Мои подростки были в восторге. Информация излагалась простым живым языком. Было время и посмотреть самостоятельно красоты водопада, Сампо и Парциальных вод. Также получили ответы про жизнь в республике (не по теме экскурсии). Хочется пожелать процветания и хороших туристов. Рекомендую.
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По прекрасной карельской природе с хорошим и очень погруженным в своё дело гидом, всё понравилось 👌🏻
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Поездка выдалась интересная и познавательная; хочу отметить высокий уровень знаний Эйно, сразу видно, что он любит свою Родину, рассказывает о ней с большим уважением и любовью. Отвечал на все вопросы,
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Прекрасное времяпрепровождение в сопровождении Эйно. Приятный в общении.
Были с семьей (4 человека). Проехали по заявленным локациям с красивыми видами. Проезжали мимо фермерского магазина с рыбкой. Рыбка божественная на вкус и красная икра (по вкусу, как из моего детства, когда мама солила сама горбушу, если попадалась с икрой). Просто соль, без консервантов. Отдельное спасибо!
Были с семьей (4 человека). Проехали по заявленным локациям с красивыми видами. Проезжали мимо фермерского магазина с рыбкой. Рыбка божественная на вкус и красная икра (по вкусу, как из моего детства, когда мама солила сама горбушу, если попадалась с икрой). Просто соль, без консервантов. Отдельное спасибо!
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Интересный рассказ, с множеством акцентов, о которых мы даже не догадывались! Спасибо Эйно, это был насыщенный, полезный день! Отдельное спасибо за понимание к нашему форс-мажору, мы по дороге пробили колесо
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