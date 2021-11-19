Приглашаю вместе исследовать один из самых живописных и колоритных регионов страны! Вы оцените знаменитый водопад Кивач, заглянете в музей Природы, погуляете по первому русскому курорту Марциальные воды и раскроете тайны горы Сампо. А еще узнаете, почему в старину лечебную воду надлежало запивать чаркой водки или бокалом бургундского вина.

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