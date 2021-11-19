Нескучное знакомство с Карелией

Водопад Кивач, Марциальные воды, гора Сампо, местные байки и легенды на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаю вместе исследовать один из самых живописных и колоритных регионов страны! Вы оцените знаменитый водопад Кивач, заглянете в музей Природы, погуляете по первому русскому курорту Марциальные воды и раскроете тайны горы Сампо.

А еще узнаете, почему в старину лечебную воду надлежало запивать чаркой водки или бокалом бургундского вина.
Нескучное знакомство с Карелией
Нескучное знакомство с Карелией
Нескучное знакомство с Карелией
Нескучное знакомство с Карелией
Нескучное знакомство с Карелией
Нескучное знакомство с Карелией
Нескучное знакомство с Карелией
Нескучное знакомство с Карелией
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Удивительная Карелия

Я приготовил для вас маршрут, сочетающий природу, историю и архитектуру Карелии. В программе:

  • Водопад Кивач — самый известный водопад Карелии, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Вы полюбуетесь его бурными потоками, стекающими с базальтовых скал, и погуляете по окружающим заповедным просторам.
  • Музей Природы — я расскажу, почему карельские лоси никогда не доживают до старости и почему ласку называют «лесным Джеком-потрошителем».
  • Марциальные воды — первый российский курорт, основанный в XVIII веке. Вы познакомитесь с его историей, продегустируете целебную воду из трех источников и увидите старинную церковь Апостола Петра.
  • Гора Сампо — святилище древних саамов, откуда открывается великолепный панорамный вид на озеро Кончезеро.

Организационные детали

Входные билеты в заповедник не включены в стоимость — 200 р. взрослые, 100 р. пенсионеры, студенты и дети.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные🏞КарелияВодопад Кивач🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Петрозаводске

Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
4.7
26
2 200
за 1 чел.
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
🚌 На автобусе
Программа нашей экскурсии очень насыщенна, ведь вы побываете на самом большом водопаде Карелии
21 ноя
28 ноя
5 дек
ещё...
суббота в 11:00.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
5
11
1 990
за 1 чел.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
🚌 На автобусе
Карельская природа создала удивительные памятники - скалы, водопады, вулканы, источники
21 ноя
23 ноя
25 ноя
ещё...
Согласно расписанию в календаре
Заповедник Кивач и Марциальные воды
5
10
1 800
за 1 чел.
Заповедник Кивач и Марциальные воды
🚌 На автобусе
Карелия богата удивительными памятниками природы, истории и культуры
4 дек
6 дек
11 дек
ещё...
Согласно расписанию в календаре
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
Индивидуальная экскурсия
5
2
6 000
за 1-3 чел.
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
🚗 На машине
Послушать водопад Кивач, пройти по лавовым полям Гирваса и посетить Марциальные воды за один день
20 ноя
21 ноя
22 ноя
ещё...
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач — два чуда Карелии
Индивидуальная экскурсия
5
8
5ч 30м
5 000
за 1-6 чел.
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач — два чуда Карелии
🚗 На машине
Прикоснуться к глубокой древности Земли в путешествии к природным памятникам Русского Севера
21 мар
22 мар
23 мар
ещё...
Экскурсии на водопад Кивач и органный концерт
5
10
2 300
за 1 чел.
Экскурсии на водопад Кивач и органный концерт
🚌 На автобусе
Вас ждет удивительное новогоднее приключение
3 дек
5 дек
8 дек
ещё...
Согласно расписанию в календаре
Заповедник Кивач — Карелия в миниатюре
Индивидуальная экскурсия
5
20
5 500
за 1-18 чел.
Заповедник Кивач — Карелия в миниатюре
🚗 На машине
Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас
20 ноя
21 ноя
22 ноя
ещё...
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Индивидуальная экскурсия
4.9
15
4 000
за 1-6 чел.
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
🚗 На машине
Восхититься мощью карельского великана, пройти по заповедному лесу и вдохновиться историей края
24 ноя
25 ноя
26 ноя
ещё...
Карельское ожерелье – природная красота окрестностей Петрозаводска
Индивидуальная экскурсия
5
62
6ч 30м
5 000
за 1-6 чел.
Карельское ожерелье – природная красота окрестностей Петрозаводска
🚗 На машине
Водопад Кивач, Марциальные Воды, места силы и душевные рассказы об истории края
21 ноя
22 ноя
23 ноя
ещё...
Ваш идеальный день в Карелии
Индивидуальная экскурсия
5
36
4 700
за 1-4 чел.
Часто заказывают
Ваш идеальный день в Карелии
🚗 На машине
Три самых популярных объекта в окрестностях города и история края от «Калевалы» до Александра II
20 ноя
21 ноя
22 ноя
ещё...
Петрозаводск - сердце Карелии
Индивидуальная экскурсия
5
5
9 000
за 1-6 чел.
Петрозаводск - сердце Карелии
🚌 На автобусе
Обзорная экскурсия по Петрозаводску позволит узнать столицу Карелии
Ежедневно в 10:00
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
Индивидуальная экскурсия
5
134
2 500
за 1-7 чел.
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
👣 Пешеходная
Необычное знакомство с Карелией через ароматы, звуки, вкусы и интересные места города
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
🇷🇺