Здание железнодорожного вокзала – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 4 экскурсии в категории «Здание железнодорожного вокзала» в Петрозаводске, цены от 3900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Петрозаводск - город, названный в честь Петра I. Парк скульптур, история Александровского завода и барельефы Петровской слободы ждут вас
Начало: У ротонды
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Откройте для себя Петрозаводск - город с богатым историческим и культурным наследием. Прогулка по набережной и паркам подарит незабываемые впечатления
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от 3900 ₽ за всё до 5 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
Откройте для себя Карелию с новой стороны: от древних вулканов до уникальных карьеров. Увлекательное путешествие по живописным местам
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
14 дек в 09:00
20 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    8 октября 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Ольга приятная девушка структурированно и понятно донесла информацию о городе, даже дети запомнили много фактов.
    Изначально Ольга предупредила, что в ее экскурсии нет детского контента, но во время прогулки развлекала детей необычными загадками
  • М
    Марина
    30 сентября 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию по Петрозаводску на английском языке. Иностранному гостю очень понравилось. А местные жители узнали новое о родном городе. Обязательно будем рекомендовать.
  • Э
    Эльмира
    9 сентября 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Экскурсия состоялась!
    Ольга очень приятная,эрудированная,тактичная девушка! Информация очень доступно и интересно преподнесена,2.5часа пролетели незаметно.
    Экскурсию рекомендую!
  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Спасибо Ольге за знакомство с Петрозаводском! Рекомендую!
  • Н
    НИКОЛЬСКАЯ
    19 августа 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Большое спасибо Ольге за великолепную экскурсию! Мы узнали много интересного и получили массу впечатлений. Петрозаводск поразил своей чистотой, красотой, уютной
    читать дальше

    атмосферой и прекрасной погодой (в начале августа). Особенно рекомендую всем посетить Кижи — это место оставит незабываемое впечатление. Еще раз благодарим за чудесный день!

  • О
    Ольга
    19 августа 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Очень интересная экскурсия, много увидели и узнали о Петрозаводске! Приятная прогулка в компании Ольги, которая много знает о родном городе и любит его. Большое спасибо!
  • В
    Вероника
    15 августа 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Прекрасная экскурсия, лёгкий и красивый маршрут. Прогулка по городу прошла замечательно. Гид Ольга рассказала нам много интересного, ответила на все вопросы, провела по знаковым местам города.
    Мы отлично провели время
  • А
    Антон
    10 августа 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Отличная, познавательная экскурсия! Ольга, большое спасибо! Нам очень понравилось!
  • Ю
    Юлия
    10 августа 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Мы с мужем в восторге от экскурсии. Ольга прекрасный экскурсовод, очень много знает. Мы первый раз в Петрозаводске, приедем еще. Не ожидала, что Петрозаводск настолько интересный.
  • Н
    Наталья
    10 августа 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Все понравилось. Красивый город и его история, интересный маршрут, приятный гид-собеседник. Что еще надо туристу? Ольга, спасибо!
  • С
    Светлана
    4 августа 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Спасибо Ольге за интересную и познавательную прогулку по городу. Узнали много исторических фактов, посмотрели значимые места города. Экскурсовода рекомендуем 🌸
  • к
    кузьмин
    3 августа 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Ольша познакомила нас с основными достопримечательностями города. Было очень интересно и познавательно, по старым фотографиям, альбом с которыми был у экскурсовода, смогли оценить изменения в архитектуре города. Спасибо большое, Ольга!
  • e
    elena
    31 июля 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Все понравилось!
  • В
    Вика
    30 июля 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Спасибо большое Ольге за замечательную и интереснейшую экскурсию по городу
  • Д
    Дмитрий
    23 июля 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Очень приятная экскурсия, нам очень понравилось))
  • Н
    Наталья
    22 июля 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Благодарю Ольгу за обзорную экскурсию по Петрозаводску. Город стал понятнее и ближе! Обязательно вернемся ещё!
  • В
    Владимир
    18 июля 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Гид относится к работе с энтузиазмом, заметно, что повышает свою квалификацию, знает много интересных фактов, на все дополнительные вопросы отвечает.
  • Н
    Наталия
    4 июля 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Очень понравилась экскурсия Ольги, спасибо большое!!! Доброжелательное отношение и познавательная прогулка, как с культурно- исторической стороны, так и с практической
    читать дальше

    - где стоит побывать, что посмотреть. Очень гармонично составлен маршрут - от наших дней к прошлому. Много иллюстраций - фотографий, как выглядели эти места ранее.

  • А
    Анна
    4 июля 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Ольга интересно рассказывает о своём родном городе. Маршрут длинный и познавательный. Мы довольны экскурсией! Спасибо!
  • Н
    Николай
    30 июня 2025
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Мы с семьей остались в восторге от экскурсии по Петрозаводску! Это было настоящее погружение в историю и культуру столицы Карелии,
    читать дальше

    позволившее почувствовать уникальную атмосферу города.

    Благодаря живому, интересному и образному рассказу 2.5 часа прогулки пролетели совершенно незаметно. Мы узнали много нового не только об исторических фактах и архитектуре, но и о городских легендах и наследии карелов и финнов. Однозначно рекомендуем такую экскурсию всем гостям Петрозаводска!

