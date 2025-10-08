Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборВсё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Петрозаводск - город, названный в честь Петра I. Парк скульптур, история Александровского завода и барельефы Петровской слободы ждут вас
Начало: У ротонды
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Откройте для себя Петрозаводск - город с богатым историческим и культурным наследием. Прогулка по набережной и паркам подарит незабываемые впечатления
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от 3900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
Откройте для себя Карелию с новой стороны: от древних вулканов до уникальных карьеров. Увлекательное путешествие по живописным местам
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
14 дек в 09:00
20 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна8 октября 2025Ольга приятная девушка структурированно и понятно донесла информацию о городе, даже дети запомнили много фактов.
Изначально Ольга предупредила, что в ее экскурсии нет детского контента, но во время прогулки развлекала детей необычными загадками
- ММарина30 сентября 2025Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию по Петрозаводску на английском языке. Иностранному гостю очень понравилось. А местные жители узнали новое о родном городе. Обязательно будем рекомендовать.
- ЭЭльмира9 сентября 2025Экскурсия состоялась!
Ольга очень приятная,эрудированная,тактичная девушка! Информация очень доступно и интересно преподнесена,2.5часа пролетели незаметно.
Экскурсию рекомендую!
- ЕЕлена20 августа 2025Спасибо Ольге за знакомство с Петрозаводском! Рекомендую!
- ННИКОЛЬСКАЯ19 августа 2025Большое спасибо Ольге за великолепную экскурсию! Мы узнали много интересного и получили массу впечатлений. Петрозаводск поразил своей чистотой, красотой, уютной
- ООльга19 августа 2025Очень интересная экскурсия, много увидели и узнали о Петрозаводске! Приятная прогулка в компании Ольги, которая много знает о родном городе и любит его. Большое спасибо!
- ВВероника15 августа 2025Прекрасная экскурсия, лёгкий и красивый маршрут. Прогулка по городу прошла замечательно. Гид Ольга рассказала нам много интересного, ответила на все вопросы, провела по знаковым местам города.
Мы отлично провели время
- ААнтон10 августа 2025Отличная, познавательная экскурсия! Ольга, большое спасибо! Нам очень понравилось!
- ЮЮлия10 августа 2025Мы с мужем в восторге от экскурсии. Ольга прекрасный экскурсовод, очень много знает. Мы первый раз в Петрозаводске, приедем еще. Не ожидала, что Петрозаводск настолько интересный.
- ННаталья10 августа 2025Все понравилось. Красивый город и его история, интересный маршрут, приятный гид-собеседник. Что еще надо туристу? Ольга, спасибо!
- ССветлана4 августа 2025Спасибо Ольге за интересную и познавательную прогулку по городу. Узнали много исторических фактов, посмотрели значимые места города. Экскурсовода рекомендуем 🌸
- ккузьмин3 августа 2025Ольша познакомила нас с основными достопримечательностями города. Было очень интересно и познавательно, по старым фотографиям, альбом с которыми был у экскурсовода, смогли оценить изменения в архитектуре города. Спасибо большое, Ольга!
- eelena31 июля 2025Все понравилось!
- ВВика30 июля 2025Спасибо большое Ольге за замечательную и интереснейшую экскурсию по городу
- ДДмитрий23 июля 2025Очень приятная экскурсия, нам очень понравилось))
- ННаталья22 июля 2025Благодарю Ольгу за обзорную экскурсию по Петрозаводску. Город стал понятнее и ближе! Обязательно вернемся ещё!
- ВВладимир18 июля 2025Гид относится к работе с энтузиазмом, заметно, что повышает свою квалификацию, знает много интересных фактов, на все дополнительные вопросы отвечает.
- ННаталия4 июля 2025Очень понравилась экскурсия Ольги, спасибо большое!!! Доброжелательное отношение и познавательная прогулка, как с культурно- исторической стороны, так и с практической
- ААнна4 июля 2025Ольга интересно рассказывает о своём родном городе. Маршрут длинный и познавательный. Мы довольны экскурсией! Спасибо!
- ННиколай30 июня 2025Мы с семьей остались в восторге от экскурсии по Петрозаводску! Это было настоящее погружение в историю и культуру столицы Карелии,
