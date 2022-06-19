Встреча поездов №018, №092.
Если Вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы.
Если Вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску.
Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Отправление в питомник ездовых собак на программу «Дыхание севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км.
По окончании программы – согреваемся чаем в беседке «кота-гриль» у живого огня.
Продолжительность программы ~2 часа.
Отправление к знаменитому водопаду Кивач.
В переводе с карельского «кивач» – «снежная гора», в переводе с финского – «мощный».
В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.
Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача!
Не зря он является визитной карточкой Карелии.
Ужин в кафе.
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в кафе гостиницы.
Свободный день.
Экскурсия в горный парк «Рускеала» с обедом (доп. плата, заказ при бронировании тура).
Рускеала, пожалуй, самая известная и посещаемая современная достопримечательность Карелии.
Ни одно столетие здесь добывали мрамор, а сегодня это горный парк, в центре которого находится удивительный каньон с отвесными серебристыми стенами.
Вас ждет приятная прогулка вокруг искусственного озера, с остановками на смотровых площадках и рассказ об интересных фактах из истории карьера и добыче мрамора.
Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~12 часов).
Завтрак в кафе гостиницы.
Вещи оставляем в камере хранения.
Свободный день.
Катание на снегоходах с трансфером из Петрозаводска (доп. плата, заказ при бронировании тура).
20:00 Сбор в гостинице для группового трансфера на вокзал.
Трансфер на вокзал.
Возвращение домой с приятными воспоминаниями о прекрасных днях в Карелии и полным чемоданом сувениров от карельских мастеров.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Гостиница
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"Онежский замок"
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"Питер Инн"
|2-местный стандарт
|16 650
|18 200
|1-местный стандарт
|20 100
|22 900
|доп. место
|13 150
|14 150
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.