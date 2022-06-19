Рождественские праздники в Карелии

Карелия - удивительное место, чтобы встретить самый светлый праздник - Рождество! Подарите себе

5
3 отзыва
Карелия – удивительное место, чтобы встретить самый светлый праздник – Рождество! Подарите себе и детям незабываемую волшебную сказку в Карелии.
Рождественские праздники в Карелии
Рождественские праздники в Карелии
Рождественские праздники в Карелии
Рождественские праздники в Карелии
Рождественские праздники в Карелии
Рождественские праздники в Карелии
Рождественские праздники в Карелии
Рождественские праздники в Карелии
Рождественские праздники в Карелии
Рождественские праздники в Карелии
Рождественские праздники в Карелии
Рождественские праздники в Карелии
Рождественские праздники в Карелии
Рождественские праздники в Карелии
Рождественские праздники в Карелии
Ближайшие даты:
05
янв

Что вас ожидает 🤩

Петрозаводск
Петрозаводск
Познакомимся со столицей Карелии, в которой удачно сочетаются история и современность в облике города
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Увидим один из самых больших равнинных водопадов Европы
Питомник ездовых собак
Питомник ездовых собак
С ветерком прокатимся на собачьей упряжке и покормим оленей с рук
Рускеала
Рускеала
При желании восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера
Снегоходный вираж
Снегоходный вираж
При возможности испытаем яркие эмоции от катания не снегоходах

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Петрозаводск, питомник ездовых собак, водопад Кивач

Встреча поездов №018, №092.

Если Вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы.

Если Вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску.

Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.

Отправление в питомник ездовых собак на программу «Дыхание севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км.

По окончании программы – согреваемся чаем в беседке «кота-гриль» у живого огня.

Продолжительность программы ~2 часа.

Отправление к знаменитому водопаду Кивач.

В переводе с карельского «кивач» – «снежная гора», в переводе с финского – «мощный».

В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.

Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача!

Не зря он является визитной карточкой Карелии.

Ужин в кафе.

Возвращение в Петрозаводск.

Встреча, Петрозаводск, питомник ездовых собак, водопад КивачВстреча, Петрозаводск, питомник ездовых собак, водопад КивачВстреча, Петрозаводск, питомник ездовых собак, водопад КивачВстреча, Петрозаводск, питомник ездовых собак, водопад Кивач
2 день
Рускеала

Завтрак в кафе гостиницы.

Свободный день. 

Экскурсия в горный парк «Рускеала» с обедом (доп. плата, заказ при бронировании тура).

Рускеала, пожалуй, самая известная и посещаемая современная достопримечательность Карелии.

Ни одно столетие здесь добывали мрамор, а сегодня это горный парк, в центре которого находится удивительный каньон с отвесными серебристыми стенами.

Вас ждет приятная прогулка вокруг искусственного озера, с остановками на смотровых площадках и рассказ об интересных фактах из истории карьера и добыче мрамора.

Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~12 часов).

РускеалаРускеалаРускеалаРускеала
3 день
Катание на снегоходах, отъезд

Завтрак в кафе гостиницы.

Вещи оставляем в камере хранения.

Свободный день. 

Катание на снегоходах с трансфером из Петрозаводска (доп. плата, заказ при бронировании тура).

20:00 Сбор в гостинице для группового трансфера на вокзал.

Трансфер на вокзал.

Возвращение домой с приятными воспоминаниями о прекрасных днях в Карелии и полным чемоданом сувениров от карельских мастеров.

Катание на снегоходах, отъездКатание на снегоходах, отъездКатание на снегоходах, отъездКатание на снегоходах, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Гостиница

"Онежский замок"

"Питер Инн"
2-местный стандарт 16 650 18 200
1-местный стандарт 20 100 22 900
доп. место 13 150 14 150

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе
  • Входные билеты в музеи
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала» с обедом (заказ и оплата при бронирование тура):
  • Взрослый – 3 800 руб.
  • Ребенок до 18 лет – 3 350 руб.
  • Катание на снегоходах с трансфером из Петрозаводска (заказ и оплата при бронирование тура):
  • Двое на снегоходе – 4 700 руб. /чел.
  • Один на снегоходе – 6 000 руб.
  • Дети до 12 лет – 4 400 руб. /чел при посадке с родителями
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
19 июня 2022
Все вовремя, четко и без сбоев.
О
1 июня 2022
Организаторы молодцы! Всё четко, быстро и по делу. И всегда на связи. Спасибо Юле!
В
31 мая 2022
На все вопросы ответили спокойно и доходчиво, предложили все возможные варианты.

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