Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску и поездка в Кижи
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
07:50 По прибытии поезда № 18 гид встречает на перроне у здания ж/д вокзала с табличкой «Выходные в Карелии».
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
*Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.
В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Экскурсия по столице Карелии (продолжительность: 2–2,5 часа).
Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Экскурсия на остров Кижи — жемчужину деревянного зодчества Карелии (продолжительность поездки 7 часов).
Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).
Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.
Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла.
Ужин.
Размещение в гостинице после окончания экскурсионной программы:
Гостиница «Северная» 4* — находится в самом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны.
Уникальный горный парк «Рускеала»
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Выезд в горный парк «Рускеала».
Переезд около 250 км.
По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.
По пути остановка у Рускеальских водопадов на реке Тохмайоки, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.
Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату ~ 400 руб. /взрослый, 300 руб. /дети, пенсионеры, студенты).
Наземная пешеходная экскурсия по горному парку «Рускеала».
Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.
Около 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы. Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на вас неизгладимое впечатление.
Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
Свободное время на территории горного парка.
За дополнительную плату:
- водная прогулка на лодочках;
- экскурсия «Подземная Рускеала»;
- троллей над Мраморным озером (zip-line);
- тарзанка.
На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.
* Дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Ужин.
«Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Освобождение номеров.
Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» — вулкан Гирвас - водопад Кивач».
Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке. Дегустация воды из трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Затем путь лежит в район поселка Гирвас.
Обратите внимание! В период с 1 декабря по 1 апреля древний вулкан Гирвас заснежен, наш гид расскажет про это уникальное место, по тропинкам можно будет прогуляться до панорамы жерла древнего вулкана.
У Вас будет возможность увидеть уникальный памятник природы: вулкан Гирвас.
Это потухший вулкан в русле реки Суна. Представьте только — он жил около двух миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.
Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Ужин.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отъезд вечерними поездами после 17:00.
До новых встреч в Карелии!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Петрозаводска (завтрак — «шведский стол»).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Доп. место
|Гостиница «Северная»
|31 200
|36 400
|28 500
Скидки на тур:
- ребенок до 6 лет — 2 500 руб.;
- ребенок от 7 до 16 лет — 2 000 руб.;
- пенсионер от 60 лет — 300 руб.
Вы можете указать пожелания по размещению: DBL (2-местный номер с одной кроватью) или TWIN (2-местный номер с двумя раздельными кроватями).
Варианты проживания
Гостиница «Северная» 4
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 3 ужина)
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Экскурсии в музей-заповедник «Кижи»
- Экскурсия на курорт "Марциальные воды", вулкан Гирвас и в заповедник "Кивач"
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида по программе (3 дня)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Услуги, не включенные в стоимость тура
- Трансфер от/до аэропорта
- Прогулка по экотропе у Рускеальских водопадов: взрослый - 400 руб. /чел. дети, пенсионеры, студенты - 300 руб. /чел
- Взрослый - 400 руб. /чел
- Дети, пенсионеры, студенты - 300 руб. /чел
- Дополнительные программы на территории горного парка "Рускеала" (приобретаются на месте, заранее не бронируются):водная прогулка на лодочкахэкскурсия "Подземная Рускеала" катание на троллее (zip-line) тарзанка
- Водная прогулка на лодочках
- Экскурсия «Подземная Рускеала»
- Катание на троллее (zip-line)
- Тарзанка
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть скидки в туре?
Скидки на тур:
- ребенок до 6 лет — 1 000 руб.;
- ребенок от 7 до 16 лет — 500 руб.;
- пенсионер от 60 лет — 400 руб.