Осенние выходные в Карелии

Яркие и динамичные выходные в сказочной Карелии! Увидим лучшие достопримечательности Карелии во всей их красе и отведаем вкуснейшие блюда национальной кухни. По индивидуальным запросам программа может быть организована в любые даты.
5
3 отзыва
Осенние выходные в Карелии
Осенние выходные в Карелии
Осенние выходные в Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску и поездка в Кижи

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

07:50 По прибытии поезда № 18 гид встречает на перроне у здания ж/д вокзала с табличкой «Выходные в Карелии».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

*Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.
В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии (продолжительность: 2–2,5 часа).

Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Экскурсия на остров Кижи — жемчужину деревянного зодчества Карелии (продолжительность поездки 7 часов).

Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).

Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.

Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла.

Ужин.

Размещение в гостинице после окончания экскурсионной программы:

Гостиница «Северная» 4* — находится в самом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны.

Экскурсия по Петрозаводску и поездка в КижиЭкскурсия по Петрозаводску и поездка в КижиЭкскурсия по Петрозаводску и поездка в КижиЭкскурсия по Петрозаводску и поездка в Кижи
2 день

Уникальный горный парк «Рускеала»

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Выезд в горный парк «Рускеала».

Переезд около 250 км.

По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.

По пути остановка у Рускеальских водопадов на реке Тохмайоки, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.

Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату ~ 400 руб. /взрослый, 300 руб. /дети, пенсионеры, студенты).

Наземная пешеходная экскурсия по горному парку «Рускеала».

Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.

Около 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы. Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

Свободное время на территории горного парка.

За дополнительную плату:

  • водная прогулка на лодочках;
  • экскурсия «Подземная Рускеала»;
  • троллей над Мраморным озером (zip-line);
  • тарзанка.

На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.

* Дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Ужин.

Уникальный горный парк «Рускеала»Уникальный горный парк «Рускеала»Уникальный горный парк «Рускеала»Уникальный горный парк «Рускеала»
3 день

«Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Освобождение номеров.

Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» — вулкан Гирвас - водопад Кивач».

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке. Дегустация воды из трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Затем путь лежит в район поселка Гирвас.

Обратите внимание! В период с 1 декабря по 1 апреля древний вулкан Гирвас заснежен, наш гид расскажет про это уникальное место, по тропинкам можно будет прогуляться до панорамы жерла древнего вулкана.

У Вас будет возможность увидеть уникальный памятник природы: вулкан Гирвас.

Это потухший вулкан в русле реки Суна. Представьте только — он жил около двух миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.

Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Ужин.

Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд вечерними поездами после 17:00.

До новых встреч в Карелии!

«Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач«Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач«Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач«Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Петрозаводска (завтрак — «шведский стол»).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместный номерОдноместный номерДоп. место
Гостиница «Северная»31 20036 40028 500

Скидки на тур:

  • ребенок до 6 лет — 2 500 руб.;
  • ребенок от 7 до 16 лет — 2 000 руб.;
  • пенсионер от 60 лет — 300 руб.

Вы можете указать пожелания по размещению: DBL (2-местный номер с одной кроватью) или TWIN (2-местный номер с двумя раздельными кроватями).

Варианты проживания

Гостиница «Северная» 4

2 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 3 ужина)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсии в музей-заповедник «Кижи»
  • Экскурсия на курорт "Марциальные воды", вулкан Гирвас и в заповедник "Кивач"
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида по программе (3 дня)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Услуги, не включенные в стоимость тура
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Прогулка по экотропе у Рускеальских водопадов: взрослый - 400 руб. /чел. дети, пенсионеры, студенты - 300 руб. /чел
  • Взрослый - 400 руб. /чел
  • Дети, пенсионеры, студенты - 300 руб. /чел
  • Дополнительные программы на территории горного парка "Рускеала" (приобретаются на месте, заранее не бронируются):водная прогулка на лодочкахэкскурсия "Подземная Рускеала" катание на троллее (zip-line) тарзанка
  • Водная прогулка на лодочках
  • Экскурсия «Подземная Рускеала»
  • Катание на троллее (zip-line)
  • Тарзанка
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть скидки в туре?

Скидки на тур:

  • ребенок до 6 лет — 1 000 руб.;
  • ребенок от 7 до 16 лет — 500 руб.;
  • пенсионер от 60 лет — 400 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
8 сен 2024
Организация была очень хорошая. Встретили у жд вокзала, накормили. На всем пути провожали и встречали.
Организация была очень хорошая. Встретили у жд вокзала, накормили. На всем пути провожали и встречали.Организация была очень хорошая. Встретили у жд вокзала, накормили. На всем пути провожали и встречали.Организация была очень хорошая. Встретили у жд вокзала, накормили. На всем пути провожали и встречали.Организация была очень хорошая. Встретили у жд вокзала, накормили. На всем пути провожали и встречали.Организация была очень хорошая. Встретили у жд вокзала, накормили. На всем пути провожали и встречали.Организация была очень хорошая. Встретили у жд вокзала, накормили. На всем пути провожали и встречали.Организация была очень хорошая. Встретили у жд вокзала, накормили. На всем пути провожали и встречали.Организация была очень хорошая. Встретили у жд вокзала, накормили. На всем пути провожали и встречали.Организация была очень хорошая. Встретили у жд вокзала, накормили. На всем пути провожали и встречали.
А
31 авг 2024
Тур понравился. Жаль из-за погоды не попали на Валаам. Все остальное супер! Соловки восхитительны! Очень интересно. Удалось по настоящему отдохнуть и развеяться.
Л
22 авг 2024
Огромное спасибо за Вашу работу! Писать о впечатлениях от этих сказочных мест нет смысла: это невозможно передать! Хочу отметить именно слаженную работу сотрудников. Молодцы! Все оперативно, тактично, заботливо. По стечению
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обстоятельств опоздала на поезд до Петрозаводска. Не только успокоили и встретили индивидуально, но и успели организовать поездку вне группы в Кижи. Девочки-операторы на поддержке и Александр Тенищев: отдельное спасибо! Мой следующий тур однозначно с "Большой страной! "

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