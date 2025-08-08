Н Наталья Плёс: увидеть и полюбить Дата посещения: 8 августа 2025 Душевный , эмоциональный и очень познавательный рассказ о Плёсе от Инны! Благодарим сердечно!

Ж Жанна Заповедный Плёс как на ладони Отличная экскурсия, очень понравилась. Андрей прекрасный рассказчик, влюбленный в свой город. Тонкое чувство юмора, структурированная подача материала, грамотная речь, длительность экскурсии.

Все идеально. Обязательно вернемся в Плёс!

И Ирина Плёс - от крепости до курорта Огромное спасибо за прекрасную познавательную прогулку по Плёсу. Два с половиной часа пролетели быстро, было очень интересно. Михаил рассказывает понятно, увлекательно, отвечает на все вопросы.

Е Елена Плёс от истоков до наших дней Большое спасибо Евгению за интересную экскурсию по Плесу.

Евгений интересный рассказчик и много знающий. Маршрут интересный, увлекающий.

Однозначно рекомендуем Евгения.

Л Людмила Чарующий Плёс Очень милая прогулка по очаровательном у городу. Комфортная для пенсионеров. Хорошая подача материала и не сухое общение.

М Максим Заповедный Плёс как на ладони Отличный экскурсовод! Все детально, досконально, в тонкостях! Спасибо!

Н Наталья Плёс - от крепости до курорта Экскурсия с Михаилом очень понравилась. Рассказывал увлечённо и интересно. Рекомендуем экскурсию с Михаилом от души!

Т Татьяна Чарующий Плёс читать дальше и нашу 15-летнюю дочь. Приехав в Плёс не в первый раз, узнали много нового. Такие экскурсии стимулируют ещё не раз посетить ваш город. Спасибо огромное вашему гиду! Экскурсия нам очень понравилась. Андрей Владимирович провел знакомство с Плёслом "на одном дыхании". Заинтересовал не только нас с мужем, но

Д Дарья Плёс от истоков до наших дней Были на короткой поездке в Плёсе — экскурсия получилась очень комфортной и насыщенной. Прошли по красивым местам, узнали историю от Левитана до современных создателей архитектуры города. Спасибо за тёплое и продуманное сопровождение!

А Ангелина Плёс от истоков до наших дней Благодарим Евгения за чудесную экскурсию для нашей семьи!

Н Наталья Плес - самоцвет русской земли читать дальше этом месте. Но только такой прекрасный экскурсовод как Анна, смогла погрузить нас в историю, культуру и глубину этого места. Её экскурсия была интересной, красочной и полной. Если хотите узнать Плес в полной мере - вам к Анне. Плес. Совершенно не знали, что ждать от этого места. Левитан, картины, Третьяковская галерея - это всё, что мы знали об

Т Татьяна Заповедный Плёс как на ладони Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему потрясающему гиду, и просто прекрасному человеку Андрею Владимировичу. Экскурсия была проведена во время, с творческим подходом, с заботой. Андрей Владимирович, спасибо вам огромное за ваш труд.

Кто собирается в Плес, Рекомендуем от души.

Н Надежда Плёс: увидеть и полюбить читать дальше рассказчик и человек, влюблённый в свой город. Всем рекомендую посетить прекрасный Плёс, который хорош в любую погоду 😍Вот уж действительно, увидеть и полюбить навсегда!!! 🤩 Огромное спасибо Инне за отличную экскурсию по Плёсу!😁 Посмотрели все знаковые места,соборы,храмы и памятники этого маленького и красивого города👌Инна отличный

Ю Юлиана Плёс - от крепости до курорта Очень интересная экскурсия и отличный гид! Много любопытного из жизни Плеса древнего и современного. Рекомендую запастись терпением во время походов на/с горки, на коих расположился Плёс.. но оно того стоило…

Экскурсия идеальная, если хотите узнать город за максимально короткий срок👍

Н Наталья Плёс - от крепости до курорта Были на экскурсии у Михаила в ноябре месяце. Очень понравилась. 2,5 часа пролетели незаметно. Коренной плесянин. Любящий свой город и знает хорошо его историю. С юмором. Рекомендуем его как экскурсовода, кто хочет получить интересный рассказ о Плёсе.

А Алена Плес - самоцвет русской земли Анна провела замечательную экскурсию!

Последовательно и глубоко погрузила нас в историю Плёсской земли, открыла нам красоту и духовность этого края! Хочется возвращаться в Плёс в разное время года. Анна влюблена в свой край!

Большая благодарность! ❤️

П ПАВЕЛ Заповедный Плёс как на ладони Отлично провели время.. все очень понравилось!!! Рекомендую гида 👍💪🔥🤩

О Ольга Плёс - от крепости до курорта Я благодарна Михаилу за чудесную экскурсию по волшебному Плесу 🏘✨ интересно, познавательно, с юмором - всё было отлично! И ничего нам не помешало, даже ливень 😂😅 Очень рекомендую!!!

М Мария Плёс от истоков до наших дней Очень понравилась экскурсия с Евгением, отличный маршрут и интересное повествование!