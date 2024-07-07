Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Плёса

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Плёсе, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заповедный Плёс как на ладони
Пешая
159 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
«Миновав южный крепостной вал Соборной горы, вы совершите настоящее путешествие во времени и окажетесь в средневековом Плёсе с древними дозорными крепостями»
Завтра в 08:30
15 июля в 08:30
6 670 за всё до 10 чел.
Экскурсия с зарисовками в Плёсе на Соборной горе
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
Скетч-экскурсия на Соборной горе в Плёсе с плёсскими художниками
Присоединяйтесь к скетч-экскурсии в Плёсе и создайте свои зарисовки на Соборной горе. Узнайте историю города и интересные факты о жизни И. Левитана
Начало: Соборная Гора
«Почувствовать себя художником Приглашаем на скетч-экскурсию с возможностью порисовать цветными карандашами на самой высокой точке Плёса — Соборной горе»
Завтра в 09:00
15 июля в 09:00
от 2 500 за человека
Плёс - город, где заблудилось время
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс - город, где заблудилось время
Погулять по идиллическому провинциальному городу и прикоснуться к его истории
«Вы полюбуетесь его чудесными храмами и купеческими домами, подниметесь на смотровые площадки и пройдёте по набережной Волги»
18 июля в 16:00
20 июля в 08:00
5 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 июля 2024
    Заповедный Плёс как на ладони
    С учетом здоровья выбирали самую краткую форму экскурсии: на гору ходили/ заползли по жаре, для меня маловато цифр/ дат и многовато лирики.
  • С
    Сергей
    6 июля 2024
    Заповедный Плёс как на ладони
    Интересная экскурсия, Андрей провел ее на 5 баллов. Смело заказывайте.
  • Ю
    Юлия
    2 июля 2024
    Заповедный Плёс как на ладони
    Безоговорочно рекомендуем Андрея Владимировича как гида по Плёсу. Интересная экскурсия с музыкой, песнями, шутками. Просто 100 из 100.
  • И
    Ирина
    17 июня 2024
    Экскурсия с зарисовками в Плёсе на Соборной горе
    Рисовали в мастерской художника, поскольку был дождь. Хотим выразить благодарность нашему наставнику- художнику Илье Изюмову! Талантливый и интересный человек, очень тактичный и внимательный!

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Заповедный Плёс как на ладони
  2. Экскурсия с зарисовками в Плёсе на Соборной горе
  3. Плёс - город, где заблудилось время
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Гора Левитана
  6. Воскресенская церковь
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июле 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 6 670. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Плёсе на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 160 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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