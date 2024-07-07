1 чел.
По популярности
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
«Миновав южный крепостной вал Соборной горы, вы совершите настоящее путешествие во времени и окажетесь в средневековом Плёсе с древними дозорными крепостями»
Завтра в 08:30
15 июля в 08:30
6 670₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
Скетч-экскурсия на Соборной горе в Плёсе с плёсскими художниками
Присоединяйтесь к скетч-экскурсии в Плёсе и создайте свои зарисовки на Соборной горе. Узнайте историю города и интересные факты о жизни И. Левитана
Начало: Соборная Гора
«Почувствовать себя художником Приглашаем на скетч-экскурсию с возможностью порисовать цветными карандашами на самой высокой точке Плёса — Соборной горе»
Завтра в 09:00
15 июля в 09:00
от 2 500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс - город, где заблудилось время
Погулять по идиллическому провинциальному городу и прикоснуться к его истории
«Вы полюбуетесь его чудесными храмами и купеческими домами, подниметесь на смотровые площадки и пройдёте по набережной Волги»
18 июля в 16:00
20 июля в 08:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 июля 2024С учетом здоровья выбирали самую краткую форму экскурсии: на гору ходили/ заползли по жаре, для меня маловато цифр/ дат и многовато лирики.
- ССергей6 июля 2024Интересная экскурсия, Андрей провел ее на 5 баллов. Смело заказывайте.
- ЮЮлия2 июля 2024Безоговорочно рекомендуем Андрея Владимировича как гида по Плёсу. Интересная экскурсия с музыкой, песнями, шутками. Просто 100 из 100.
- ИИрина17 июня 2024Рисовали в мастерской художника, поскольку был дождь. Хотим выразить благодарность нашему наставнику- художнику Илье Изюмову! Талантливый и интересный человек, очень тактичный и внимательный!
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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