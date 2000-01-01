Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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Путешествие из Плёса в Иваново

Узнать город невест, родину первого Совета, центр конструктивизма, ситцевый край и русский Манчестер

Ирина
Ирина – Гид из Плёс
Вы познакомитесь с самым молодым и нетипичным городом Золотого кольца.

Увидите место, где стоял древний кремль, осмотрите парадные особняки и промышленные усадьбы.

Узнаете о славе текстильной столицы ⭐️ и революционном наследии местных ткачей.

Выясните, почему ивановский конструктивизм стоит особого внимания и как Иваново обрел имидж самого советского города.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие из Плёса в Иваново
Путешествие из Плёса в Иваново

Что вас ожидает

Истории ивановской земли
По хорошей трассе вы доберетесь до Иванова минут за 40-60. По пути услышите рассказы об истории 📖 нашего края и городков, мимо которых будете проезжать. Увидите купола старинных соборов и резные домики. А при желании сможете заглянуть в сокровищницу Приволжского ювелирного завода и приобрести изящные украшения.

Прогулка по волнам истории
Вы узнаете о самых разных этапах, через которые прошел Иваново, обретая яркие и знаковые наименования.

  • Я покажу место обнаружения руин древнего кремля, парадные особняки, промышленные усадьбы ивановских «капиталистых крестьян», а также старинную Щудровскую палатку — приказную избу и ситценабивной цех, где речь пойдет о традициях ивановского ситца.
  • Поговорим о том, почему именно здесь провели первые Советы, о революционном наследии иваново-вознесенских ткачей и этапе, когда город 🏙️ стал пролетарской столицей ⭐️ России. Вы посетите мемориальные комплексы на Площади революции и Красную Талку.
  • Осмотрите образцы ивановского конструктивизма и фабричной архитектуры.
  • И выясните, как родилось самое известное неофициальное название Иваново — город невест.

🏛 В программу можно включить один из ивановских музеев — ситца, промышленности и искусств или советского автопрома. Либо я предложу заехать в один из многочисленных текстильных центров Иванова.

Организационные детали

  • Продолжительность указана примерно и может быть увеличена (без повышения стоимости экскурсии) для посещения музеев, ресторанов или текстильных центров
  • Входные билеты 🎫 в музеи 🖼 оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Плёсе
Путешествие из Плёса в Иваново
Путешествие из Плёса в Иваново
Путешествие из Плёса в Иваново
Путешествие из Плёса в Иваново
Путешествие из Плёса в Иваново
Путешествие из Плёса в Иваново

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Люблю историю. Знания о прошлом помогают понять настоящее и прогнозировать будущее. Экскурсии вожу более 15 лет.
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Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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