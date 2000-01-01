Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Истории ивановской земли По хорошей трассе вы доберетесь до Иванова минут за 40-60. По пути услышите рассказы об истории 📖 нашего края и городков, мимо которых будете проезжать. Увидите купола старинных соборов и резные домики. А при желании сможете заглянуть в сокровищницу Приволжского ювелирного завода и приобрести изящные украшения.
Прогулка по волнам истории Вы узнаете о самых разных этапах, через которые прошел Иваново, обретая яркие и знаковые наименования.
Я покажу место обнаружения руин древнего кремля, парадные особняки, промышленные усадьбы ивановских «капиталистых крестьян», а также старинную Щудровскую палатку — приказную избу и ситценабивной цех, где речь пойдет о традициях ивановского ситца.
Поговорим о том, почему именно здесь провели первые Советы, о революционном наследии иваново-вознесенских ткачей и этапе, когда город 🏙️ стал пролетарской столицей ⭐️ России. Вы посетите мемориальные комплексы на Площади революции и Красную Талку.
Осмотрите образцы ивановского конструктивизма и фабричной архитектуры.
И выясните, как родилось самое известное неофициальное название Иваново — город невест.
🏛 В программу можно включить один из ивановских музеев — ситца, промышленности и искусств или советского автопрома. Либо я предложу заехать в один из многочисленных текстильных центров Иванова.
Организационные детали
Продолжительность указана примерно и может быть увеличена (без повышения стоимости экскурсии) для посещения музеев, ресторанов или текстильных центров
Входные билеты 🎫 в музеи 🖼 оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Плёсе
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.