Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Истории ивановской земли

По хорошей трассе вы доберетесь до Иванова минут за 40-60. По пути услышите рассказы об истории 📖 нашего края и городков, мимо которых будете проезжать. Увидите купола старинных соборов и резные домики. А при желании сможете заглянуть в сокровищницу Приволжского ювелирного завода и приобрести изящные украшения.

Прогулка по волнам истории

Вы узнаете о самых разных этапах, через которые прошел Иваново, обретая яркие и знаковые наименования.

Я покажу место обнаружения руин древнего кремля, парадные особняки, промышленные усадьбы ивановских «капиталистых крестьян», а также старинную Щудровскую палатку — приказную избу и ситценабивной цех, где речь пойдет о традициях ивановского ситца.

Поговорим о том, почему именно здесь провели первые Советы, о революционном наследии иваново-вознесенских ткачей и этапе, когда город 🏙️ стал пролетарской столицей ⭐️ России. Вы посетите мемориальные комплексы на Площади революции и Красную Талку.

Осмотрите образцы ивановского конструктивизма и фабричной архитектуры.

И выясните, как родилось самое известное неофициальное название Иваново — город невест.

🏛 В программу можно включить один из ивановских музеев — ситца, промышленности и искусств или советского автопрома. Либо я предложу заехать в один из многочисленных текстильных центров Иванова.

Организационные детали