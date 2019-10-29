69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Плениться красотой древнего города на обзорной прогулке с коренной волжанкой

Анна
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Анна – ваш гид
Вы любите долгие пешеходные прогулки и желаете как можно больше узнать о Плёсе? Тогда приглашаю душевно отдохнуть и побродить в удовольствие в компании опытного проводника.

Вас встретят крутые холмы, пышные деревья, каменные тропинки, тихие изогнутые улочки и, конечно, Волга! А живой рассказ сделает путешествие познавательным и неутомительным.

Вы почувствуете себя частью провинциального мира, где жители регулярно ходят с горы в гору по булыжным дорогам и где напрочь отсутствует общественный транспорт.
4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии69 отзывов
4.94
Нескучное знакомство с Плёсом
Нескучное знакомство с Плёсом

Что вас ожидает

Плес — это не только древний, но и удивительно красивый город, который пленяет сердца бывалых путешественников. Вы услышите сказание о плесской земле, насыщенное любопытными фактами и иллюстрациями. От эпохи крепости-таможни к временам купечества, о первых плесских дачниках, о московской богеме на волжских берегах, о маленьких трагедиях и комедиях заштатного волжского города — вот примерно об этом и пойдет речь на нашей прогулке.

В маршрут включены: Соборная гора, Успенский собор, памятник Василию I, Базарная площадь, церковь Воскресения Христова, набережная с купеческими домами XIXв., Заречье, гора Левитана, скульптура «Дачница» и др.

А еще я расскажу

  • где можно разместиться или пообедать в Плесе;
  • как распланировать свой отдых и чем еще заняться в городе;
  • когда и как попасть в Музей Левитана, Присутственные места, Музей Пейзажа, Провинциальную АРТгалерею-М (фарфор, лаковая миниатюра, картины) и другие государственные и частные музеи города;
  • что такое «рыбный угол» и какую рыбу у нас предлагают гостям города;
  • где и какие сувениры (съедобные и несъедобные) лучше приобрести;
  • где можно сделать самые живописные снимки.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. Местность холмистая. По желанию можем задействовать ваш транспорт.
  • Посещение музеев в рамках экскурсии не предусмотрено, но я с удовольствием расскажу, как и когда это лучше сделать
  • В провинции на Волге гораздо холоднее, чем в большом городе: учитывайте это при выборе одежды для прогулки!
  • Экскурсию проведу я или гид из нашей опытной команды
Нескучное знакомство с Плёсом
Нескучное знакомство с Плёсом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Меня зовут Анна. В туризме более 10 лет. С гордостью называю себя волжанкой, поскольку родилась и выросла на Волге. Всех приглашаю посетить свою малую Родину! Экскурсии проходят в неспешном темпе, без суеты, с учетом возможностей и пожеланий туристов. Удобная обувь, зонтик и капелька любопытства сделают нашу прогулку еще лучше. До встречи в Плёсе!
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69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 октября 2019
Супер да и только.
13 октября 2019
Все было здорово!
Дарья
29 сентября 2019
Чудесная прогулка в хорошей компании. Анна - спокойный, знающий гид, который погружает своим неспешным голосом в атмосферу места. Нам очень понравилось гулять с ней по Плесу!
18 сентября 2019
Спасибо Анне за интересную экскурсию!особенно порадовало, что не было огромного количества сухой информации об истории, а, наоборот, много фактов про современный Плес в параллели с Плесом прошлого.
7 сентября 2019
Супер! Рекомендую!
2 сентября 2019
Спасибо! Очень понравилось!
1 сентября 2019
Замечательная экскурсия и гид! Мы отлично провели время, спасибо)
28 августа 2019
Благодарю Анну за интересную и познавательную прогулку.
Вместе мы окунулись в бытность прошлого века.
Речь у Анны не спешная, размеренная, выразительная и по содержанию наполнена прошлым столетием)!
Прекрасно!
27 августа 2019
Спасибо за интересный рассказ, очень много дополнительного материла. Интересный маршрут. Очень понравилось
21 июля 2019
Была на экскурсии с ребёнком 10лет. Анна была очень внимательным и интересным экскурсоводом. Пыталась заинтересовать и ребёнка. Очень удобный и нетяжёлый маршрут. Показывала дополнительные материалы. Всем советую обращаться к ней.
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