69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Плес — это не только древний, но и удивительно красивый город, который пленяет сердца бывалых путешественников. Вы услышите сказание о плесской земле, насыщенное любопытными фактами и иллюстрациями. От эпохи крепости-таможни к временам купечества, о первых плесских дачниках, о московской богеме на волжских берегах, о маленьких трагедиях и комедиях заштатного волжского города — вот примерно об этом и пойдет речь на нашей прогулке.

В маршрут включены: Соборная гора, Успенский собор, памятник Василию I, Базарная площадь, церковь Воскресения Христова, набережная с купеческими домами XIXв., Заречье, гора Левитана, скульптура «Дачница» и др.

А еще я расскажу