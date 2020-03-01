Анна проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Золотой Плёс и следы Левитана

Запечатлеть очарование картин русской жизни и прикоснуться к биографии величайшего пейзажиста

Анна
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Анна – ваш гид
Я давно работаю гидом, водила экскурсии по Музею Левитана и знаю, как важно гостям знакомиться с художником не только в стенах музея, но и на пленэре.

Если у вас немного времени, но хочется узнать главные детали из жизни нашего городка, я приглашаю на прогулку по левитановским местам! Вы погрузитесь в биографию мастера, и шаг за шагом узнаете историю обаятельного русского уголка.
2000 ₽
1600 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Золотой Плёс и следы Левитана
Золотой Плёс и следы Левитана

Что вас ожидает

Плёс от древности до первых дачников
Мы коснемся истории древнего города-крепости и его современности. Но прежде погрузимся в атмосферу Плеса 19 века — время расцвета, которое оставило след в архитектуре, живописи, духовной жизни города. Плес к моменту приезда Левитана демонстрировал удивительно пёстрое общество. В патриархальном городке, жившем остатками былой торговой славы, рождалась новая дачная культура с прогулками и чаепитиями, любительским театром и благотворительными обществами. Вы подробнее узнаете о дачной эпохе и о том, каким дачником был Левитан, какие отношения установились у него с местными жителями и как художники поучаствовали в судьбах некоторых плесян.

Знакомство с личностью Левитана и его спутниками
Благодаря счастливой случайности в заштатном городке в 1888 году остановилась троица очередных дачников — художников во главе с Левитаном. Вам предстоит погружение в мир этого сложного, ранимого и, безусловно, талантливого человека, ученика Саврасова, Поленова и ближайшего друга Чехова. Еврей по происхождению, он как никто прочувствовал и донёс до нас пронзительное очарование неброской русской природы. Вы познакомитесь с Алексеем Степановичем Степановым, пейзажистом, анималистом, с которым у Левитана было много общего и в жизни, и в творчестве. И, конечно, поговорите об обаятельной и одарённой женщине Софье Петровне Кувшинниковой, ученице и спутнице Левитана, ведь во многом с её легкой руки художник обрёл душевный покой.

Город-вдохновение
Плёс — место удивительной силы, природной благодати, которой проникся чуткий художник. На экскурсии мы осмотрим волжский простор, рощи, торговую площадь и ряды, где в 19 веке шла бойкая торговля всякой всячиной. Вас встретят тихие закоулки и древние холмы с разбросанными по ним церквями — Успенской, Троицкой, Варваринской. И самая знаковая из них — Воскресенская церковь на горе Левитана, где мастер подхватил мотив для главной картины в своём творчестве.

«Тихая обитель», «Вечер. Золотой Плес», «Берёзовая роща», «Свежий ветер», «Над вечным покоем» и многие другие работы — всего пятая часть творческого наследия художника по мотивам каких-то трёх теплых сезонов! Мы сравним и пейзажи современного Плеса с выдающимися левитановскими полотнами, которые нынче украшают 37 зал Третьяковской галереи; в сопровождении иллюстраций вы раскроете предыстории их создания.

Плёс после визита Левитана
В доме, где художники снимали комнаты, в 1972 году открылся Дом-музей И. И. Левитана. Его открытие — особая страница в истории города. Вслед за Левитаном в Плёс потянулись его коллеги по цеху, люди творческих профессий. Я расскажу, какие знаменитые люди отдыхали и работали в Плесе после Исаака Ильича и насколько богата интересными событиями — выставками, концертами, фестивалями — современная культурная жизнь города.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой опытный гид из нашей команды

Как проходит экскурсия

  • Место встречи обсуждается в переписке
  • Музеи вы можете посетить после экскурсии (в пн музеи не работают) за дополнительную плату. Если захотите прослушать экскурсию в музее, требуется предварительное бронирование (я помогу с этим).
  • Экскурсия пешеходная. Местность холмистая. По вашему желанию можем передвигаться на вашем автомобиле.
  • Экскурсия рассчитана на группу до 10 человек. Если вас больше, цена обсуждается дополнительно.
Золотой Плёс и следы Левитана
Золотой Плёс и следы Левитана
Золотой Плёс и следы Левитана
Золотой Плёс и следы Левитана
Золотой Плёс и следы Левитана
Золотой Плёс и следы Левитана
Золотой Плёс и следы Левитана
Золотой Плёс и следы Левитана
Золотой Плёс и следы Левитана
Золотой Плёс и следы Левитана
Золотой Плёс и следы Левитана
Золотой Плёс и следы Левитана
Золотой Плёс и следы Левитана
Золотой Плёс и следы Левитана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Меня зовут Анна. В туризме более 10 лет. С гордостью называю себя волжанкой, поскольку родилась и выросла на Волге. Всех приглашаю посетить свою малую Родину! Экскурсии проходят в неспешном темпе, без суеты, с учетом возможностей и пожеланий туристов. Удобная обувь, зонтик и капелька любопытства сделают нашу прогулку еще лучше. До встречи в Плёсе!
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Анна проводит ещё 1 экскурсию

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