«Вновь я посетил…» — писал Александр Сергеевич Пушкин

Здесь, на отчей земле, Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Пушкинские Горы ⛰️ были для великого поэта родным домом, кабинетом, приютом спокойствия, трудов и вдохновения. Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря.

Программа экскурсии:

11:00-12:30 — переезд в Пушкинские Горы (120 км). Трассовая экскурсия ⛳ — экскурсия по усадьбе Михайловское.

14:45-15:30 — обед в Пушкинских Горах.

15:45-16:30 — экскурсия по Святогорскому монастырю с посещением могилы А. С. Пушкина.

17:00 — отправление в Псков (120 км).

Важно знать: