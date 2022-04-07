За 3 часа экскурсии по Пскову вы посетите:

Кремль и Троицкий собор

Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом.

Храмы XV-XVI века центральной части города

Псков не зря называют «городом церквей». На протяжении всего маршрута вы будете видеть храмы совершенно особой псковской школы архитектуры, часть которых входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Узнаете, как же это строить «по-псковски», что такое «поребрик-бегунок-поребрик», и почему псковичи любили звонницы, а не колокольни.

Памятник княгине Ольге, Двум капитанам, Скобарю

Три памятника и три совершенно разные истории ждут вас. Легенда об основании Пскова, и как обычная девушка стала Великой княгиней Киевской. История про город Энск, который был прототипом Пскова в романе В. Каверина «Два капитана». И загадка — кто такие скобари — провинциальные невежи или искусные кузнецы?

Покровский угол: Покровская башня и церковь Покрова и Рождества от Пролома

Вы увидите место славной победы псковичей над польским королем Стефаном Баторием, узнаете самые интересные захватывающие моменты этого сражения, посмотрите на одну из самых больших башен во всей Европе — Покровскую. Сможете зайди в уникальную двойную церковь, внесенную в список наследия ЮНЕСКО — церковь Покрова и Рождества от Пролома.

Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха

Вы окажетесь на месте, откуда открывается панорамный вид на бОльшую часть города, почувствуете себя совсем крохотным вблизи величественных фигур князя Александра Невского и его дружины. Получите ответы на главные вопросы о знаменитом Ледовом побоище.

Ольгинская часовня

Место притяжения всех туристов, место, где по легенде тысячу лет назад княгиня Ольга предрекла славу Пскову. Перед вами откроется хрестоматийный вид Псковского Крома и, ставшая уже знаменитой, надпись: «Россия начинается здесь».