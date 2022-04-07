Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Пскову

За 3 часа экскурсии по Пскову вы посетите: Кремль и Троицкий собор, Храмы XV-XVI века центральной части города, Памятник

5
1 отзыв
Индивидуальная
За 3 часа экскурсии по Пскову вы посетите: Кремль и Троицкий собор, Храмы XV-XVI века центральной части города, Памятник княгине Ольге, Двум капитанам, Скобарю, Покровскую башню и церковь Покрова и Рождества от Пролома, Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха и Ольгинскую часовню.
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Пскову
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Пскову
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Пскову
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Пскову
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Пскову

Что вас ожидает 🤩

  • Псковский Кремль
  • Троицкий собор
  • Покровская башня
  • Церковь Покрова и Рождества от Пролома
  • Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха
  • Ольгинская часовня

За 3 часа экскурсии по Пскову вы посетите:

    Кремль и Троицкий собор
    Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом.
    Храмы XV-XVI века центральной части города
    Псков не зря называют «городом церквей». На протяжении всего маршрута вы будете видеть храмы совершенно особой псковской школы архитектуры, часть которых входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Узнаете, как же это строить «по-псковски», что такое «поребрик-бегунок-поребрик», и почему псковичи любили звонницы, а не колокольни.
    Памятник княгине Ольге, Двум капитанам, Скобарю
    Три памятника и три совершенно разные истории ждут вас. Легенда об основании Пскова, и как обычная девушка стала Великой княгиней Киевской. История про город Энск, который был прототипом Пскова в романе В. Каверина «Два капитана». И загадка — кто такие скобари — провинциальные невежи или искусные кузнецы?
    Покровский угол: Покровская башня и церковь Покрова и Рождества от Пролома
    Вы увидите место славной победы псковичей над польским королем Стефаном Баторием, узнаете самые интересные захватывающие моменты этого сражения, посмотрите на одну из самых больших башен во всей Европе — Покровскую. Сможете зайди в уникальную двойную церковь, внесенную в список наследия ЮНЕСКО — церковь Покрова и Рождества от Пролома.
    Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха
    Вы окажетесь на месте, откуда открывается панорамный вид на бОльшую часть города, почувствуете себя совсем крохотным вблизи величественных фигур князя Александра Невского и его дружины. Получите ответы на главные вопросы о знаменитом Ледовом побоище.

    Ольгинская часовня

    Место притяжения всех туристов, место, где по легенде тысячу лет назад княгиня Ольга предрекла славу Пскову. Перед вами откроется хрестоматийный вид Псковского Крома и, ставшая уже знаменитой, надпись: «Россия начинается здесь».

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Транспорт (вы можете передвигаться на своем автомобиле или мы можем подобрать для вас транспорт за дополнительную плату)
    • Личные расходы
    • Питание
    Место начала и завершения?
    Псков, пл. Ленина
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Важная информация
    • Начать экскурсию можно в любом удобном для вас месте в черте города.
    • При необходимости мы предоставим транспорт за дополнительную плату
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно

    Отзывы от туристов

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