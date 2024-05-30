При посещении древнего города самое важное — хороший проводник. Я не буду нагромождать вашу память бесчисленными датами. Зато покажу места, где создавалась история.
Псков предстанет перед вами непобедимым защитником, намоленным веками городом-храмом, самобытным центром зодчества, местом силы художников и поэтов. Я помогу вам узнать Псков как старого доброго друга.
Псков предстанет перед вами непобедимым защитником, намоленным веками городом-храмом, самобытным центром зодчества, местом силы художников и поэтов. Я помогу вам узнать Псков как старого доброго друга.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Посетим кремль и Троицкий собор. Вы отыщите средневековое сердце Пскова, увидите находившийся здесь раньше район «рыбников», «Псковские Помпеи» и боевой ход. Я расскажу вам, где находится «коридор смерти» и как река «цвета тёмно-коричневого заваренного чая» дала название целому городу.
- Осмотрим древние церкви. Вы узнаете, зачем псковичи хранили порох в церквях и почему все храмы города построены на месте языческих капищ.
- Неспешно прогуляемся по Ольгинской набережной. Сделаем открыточные снимки Плоской башни со смотровой площадки, спустимся к слиянию рек Великой и Псковы и поймаем в абрис Ольгинского креста величественный Троицкий собор.
- Оценим величие крепостных стен внутри и снаружи. Вы узнаете легенды о мистической Гремячей башне и истории о героической Покровской.
- Услышим колокол, созывавший псковичей на вече много веков назад. Расскажу, как всего один юродивый спас город от гнева Ивана Грозного.
- На месте бывшего Гостиного двора поговорим о жизни купеческого Пскова: как предприимчивые горожане делали деньги из пара и как знаменитый «псковский американец» распространял водопровод по подписке.
- Пройдёмся по улицам, которые «помнят» церковных патриархов, знаменитых писателей и политических деятелей, оставивших свой след в истории.
Для полноты картины к данным археологических раскопок и фотографиям я обязательно добавлю щепотку местного фольклора и легенд, немного деревенских сказок и много-много своей любви к городу и его гостям!
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная, от одной локации к другой мы будем перемещаться на кроссовере Haval 2023 года. Поехать можем и на вашем транспорте (детали уточняйте в переписке).
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Входные билеты в кремль не включены в стоимость: 600 руб. с группы
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 66 туристов
Меня зовут Ольга. Я коренная псковичка, потомственная ремесленница и поистине люблю свой город. Моя мать занималась плетением из ивовой коры, а я профессионально занимаюсь художественной росписью по дереву, в частности, росписьюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
30 мая 2024
29 мая мы побывали на отличной экскурсии "Россия начинается здесь!", нашим гидом была Ольга Гусева.
Три часа экскурсии пролетели незаметно, Ольга обладает энциклопедическими знаниями и великолепным даром рассказчика, очень доброжелательный и
Три часа экскурсии пролетели незаметно, Ольга обладает энциклопедическими знаниями и великолепным даром рассказчика, очень доброжелательный и
П
Полина
28 мая 2024
Были на индивидуальной экскурсии с детьми 13,11,5 лет. Май, солнце, голубое небо, зеленая трава и белоснежный храм виднеющейся из под сводов древней крепости, ожившая история вековой давности. Прекрасный экскурсовод, чудесные места выбранные для остановок открывали прекрасный вид откуда не хотелось уходить, максимально адаптированно по детей и под наши пожелания. Рекомендуем.
О
Оксана
25 мая 2024
Отличная экскурсия!!!! Подача материала, локации, все продумано до мелочей. К окончанию экскурсии расстаешься с Ольгой, как со старой знакомой, и желанием встретиться еще.
М
Марина
22 мая 2024
10 мая были на индивидуальной экскурсии с Гусевой Ольгой. Очень понравился рассказ Ольги. Кскурсия организована замечательно. Прошла на "ура". Мы даже не заметили,что шел дождь! Было очень интересно и насыщенно)Рекомендуем!!!
Т
ТАТЬЯНА
8 мая 2024
Нам очень понравилась экскурсия по городу с Ольгой! Она интересно рассказывает, маршрут организован идеально, на машине мы смогли доехать и увидеть своими глазами те места, которые в чисто пешеходной экскурсии
Ольга
7 мая 2024
5 мая мы провели чудесные 3 часа с Ольгой. Экскурсия была очень интересной и комфортной для всех участников. Ольга эрудированный, интеллигентный и просто очень милый и жизнерадостный человек, нашла подход
М
Михаил
5 мая 2024
Очень интересная и очень комфортная, с точки зрения передвижения, экскурсия. Были с двумя детьми, одному из которых 4 года. Ольгина машина выступила отличным подспорьем. За 3 часа удалось посмотреть все
Елена
3 мая 2024
С удовольствием побывали на экскурсии 2 мая по историческим местам Пскова. Нам очень и очень повезло с гидом -Ольгой Гусевой. Удивительно грамотный, доброжелательный человек. Прекрасно знает и очень любит свой
Т
Татьяна
3 мая 2024
Очень понравилось все, начиная от организации до самого рассказа. Гид у нас была Ольга Гусева, человек поистине с энциклопедическими знаниями, рассказывала доступно для запоминания, показала нам самые интересные и знаковые места. Было очень интересно, поездкой довольна.
Ольга
2 мая 2024
Советую экскурсовода Ольгу 100%!!! Лёгкий, интересный рассказчик! Время прогулки пролетело незаметно. Весь исторический материал подан доступно и с любовью к городу. Будем рекомендовать Ольгу знакомым и друзьям, однозначно!
Светлана
1 мая 2024
Очень понравилась экскурсия с Ольгой. Были втроем с сыном 8 лет. И сыну тоже было интересно - слушал внимательно.
Структурированная подача материала и по эпохам, и по территориям, и по тематикам.
Сложилось представление о том, как формировался, жил город в разные времена, как его поддерживают сейчас.
3 часа промчались незаметно. Удобно передвигались по городу на авто Ольги.
Ольга, спасибо Вам!
Структурированная подача материала и по эпохам, и по территориям, и по тематикам.
Сложилось представление о том, как формировался, жил город в разные времена, как его поддерживают сейчас.
3 часа промчались незаметно. Удобно передвигались по городу на авто Ольги.
Ольга, спасибо Вам!
Татьяна
29 апр 2024
Экскурсовод Оля очень внимательна! Встретила на машине с поезда! Проводила в гостиницу! Экскурсия интересна! 3 часа пролетели как одно мгновение! Очень комфортно сочетание пешеходной экскурсии с экскурсией на автомобиле! Влюбила в город!! Огромная благодарность!
Н
Ника
3 мар 2024
Классная и искренняя Ольга, замечательная экскурсия!
Ольга приехала в отель, где мы остановились, и наша экскурсия началась!
Мы передвигались на авто Ольги, очень комфортно, Ольга рассказывает живо, легко, вообще очень приятно, что
Ольга приехала в отель, где мы остановились, и наша экскурсия началась!
Мы передвигались на авто Ольги, очень комфортно, Ольга рассказывает живо, легко, вообще очень приятно, что
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