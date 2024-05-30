читать дальше

будет трудно увидеть. Нас было 3 человека, но машина у Ольги просторная, и четверым путешественникам будет комфортно. Но самое главное Ольга показала нам город, погрузила в историю, мы почувствовали его дух! И влюбились в Псков! А на память сделали много красивых фотографий! 3 часа пролетают незаметно и хочется ещё и ещё гулять по городу, разглядывать его архитектуру, заходить в храмы! Спасибо огромное нашему проводнику Ольге! ❤️