Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска

Групповой тур в Пскове
5
3 отзыва
В нашем железнодорожном круизе по городам севера России Вас ждет знакомство с Псковом и Великим Новгородом.

Псковская часть путешествия подарит радость встречи не только с Псковом, история которого насчитывает более 1500 лет и который в XVI веке входил в пятерку крупнейших европейских городов, но и с замечательным Изборском и местной крепостью.

Новгородский день подарит экскурсии по Великому Новгороду, выезд в Старую Руссу — на один их старейших курортов России, который также называли «Русский Баден-Баден».

Это путешествие проникнуто духом классических российских путешествий, историй о культуре Древней Руси и православия, волжского купечества.
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
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Что вас ожидает:

Музей под открытым небом
Музей под открытым небом
Прогуляемся по музею деревянного зодчества под открытым небом—«Витославлицы»
Самый крупный и старейший монастырь
Самый крупный и старейший монастырь
Посетим действующий мужской монастырь, где молитвенное слово не прерывалось со времени его освящения в 1473 г.
Старая Русса
Старая Русса
Побываем в Старой Руссе — в одном из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).

22:07 Отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Великий Новгород

Завтрак в поезде.

07:00 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Отъезд в г. Старая Русса, путевая информация.

Посещение города Старая Русса — одного из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси. Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных источников, бьющих здесь прямо из-под земли.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф. М. Достоевского и музея романа «Братья Карамазовы».

Обед в кафе.

Экскурсия по Музею деревянного зодчества под открытым небом—«Витославлицы», здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения — церкви, избы, хозяйственные постройки.

Прибытие туристического поезда в Великий Новгород. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО.

Пешеходная экскурсия по Новгородскому Кремлю — одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода.

Свободное время в г. Великий Новгород.

22:13 Отправление туристического поезда.

Великий НовгородВеликий НовгородВеликий НовгородВеликий НовгородВеликий НовгородВеликий Новгород
3 день

Псков

Завтрак в поезде.

09:10 Прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Трансфер в Изборск, путевая экскурсия

Пешеходная экскурсия по Изборску включая осмотр Музейного квартала, Изборской крепости, Словенских ключей, Труворова городища и Городищенского озера.

Отъезд в Печоры.

Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.

Монастырь не только один из самых крупных и старейших в России. Это единственная обитель, где молитвенное слово не прерывалось со времени его освящения в 1473 г. Историко-архитектурный ансамбль монастыря сегодня состоит из одиннадцати храмов XV—XX веков, и хозяйственных построек, сохранилась также большая звонница с набором старинных колоколов.

Обед в кафе.

Отъезд в Псков.

Обзорная экскурсия по Кремлю.

Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушками. Псковский Кремль—музей под открытым небом,включающий в себя Довмонтов город—«Псковские Помпеи», Вечевую площадь—символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране.

Трансфер на ж/д вокзал г. Псков.

19:30 Оправление туристического поезда.

ПсковПсковПсковПсков
4 день

Возвращение в Москву

06:50 Прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал г. Москва.

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагона4-местное купе СВСВ 1-местное размещение
Для взрослого31 80049 10086 500
Для детей до 9 лет включительно30 70048 000-

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Великий Новгород - Псков - Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
16 мая 2023
Организация очень хорошо, никаких сбоев.
Жалко, что не попали по Пушкинским местам-была замена изначальной программы, но все остальное было интересно и познавательно.
Профессионально подобраны гиды.
Формат путешествия на поезде понравилс
В
20 мар 2024
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
А
17 мар 2024
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями.
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на

Тур входит в следующие категории Пскова

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