Туры в городах Псковской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Псковской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
8360
₽
за чел.
Познакомиться с достопримечательностями, узнать о событиях прошлого и заглянуть в сыроварню
6900
₽
за чел.
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
13900
₽
за чел.
Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA
3.7
3 отзыва
23600
₽
за чел.
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
11800
₽
за чел.
Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища
5
1 отзыв
23900
₽
за чел.
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
5
9 отзывов
12900
₽
за чел.
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
5
1 отзыв
19400
₽
за чел.
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
9900
₽
за чел.
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Групповые экскурсии
8360
₽
за чел.
Познакомиться с достопримечательностями, узнать о событиях прошлого и заглянуть в сыроварню
6900
₽
за чел.
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
13900
₽
за чел.
Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA
3.7
3 отзыва
23600
₽
за чел.
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
11800
₽
за чел.
Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища
5
1 отзыв
23900
₽
за чел.
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
5
9 отзывов
12900
₽
за чел.
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
5
1 отзыв
19400
₽
за чел.
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
9900
₽
за чел.
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Обзорные по городам
6900
₽
за чел.
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
3.7
3 отзыва
23600
₽
за чел.
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
9900
₽
за чел.
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
9900
₽
за чел.
Погулять по усадьбе «Михайловское», посетить Псковский Кром и проникнуться духом истории в Изборске
Водные прогулки
5
3 отзыва
от
32500
₽
за чел.
Вас ждет знакомство с Псковом, Великим Новгородом и душевными близлежащими поселениями, которые будет приятно открыть для себя. В новгородской части п...
5
3 отзыва
от
32500
₽
за чел.
В этом железнодорожном круизе по городам севера России вас ждет знакомство с Псковом, Великим Новгородом, а также их окрестностями. В псковской части ...
5
3 отзыва
от
31800
₽
за чел.
В нашем железнодорожном круизе по городам севера России Вас ждет знакомство с Псковом и Великим Новгородом. Псковская часть путешествия подарит радост...
5
3 отзыва
от
37250
₽
за чел.
Мы с удовольствием знакомим туристов со старинными российскими городами, теми чудесными местами, где все дышит историей, легендами, неповторимым шармо...
Туры на автомобиле
13900
₽
за чел.
Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA
5
1 отзыв
23900
₽
за чел.
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
5
9 отзывов
12900
₽
за чел.
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Экскурсионные туры на несколько дней
8360
₽
за чел.
Познакомиться с достопримечательностями, узнать о событиях прошлого и заглянуть в сыроварню
5
3 отзыва
от
9550
₽
за чел.
Псков считают одним их лучших городов для неспешных путешествий. Здесь интересно прогуляться вдоль каменной крепости — самой крупной в Европе или полю...
5
3 отзыва
от
10580
₽
за чел.
Погрузитесь в мир релаксации и уюта в нашем туре в Псков с посещением спа-центра! Отдохните от повседневных забот и насладитесь процедурами для тела и...
4.7
3 отзыва
от
18960
₽
за чел.
Приглашаем вас в путешествие по двум красивым и историческим городам России - Санкт-Петербургу и Пскову. Вас ждет насыщенная экскурсия по городу с бог...
5
3 отзыва
от
9120
₽
за чел.
Приглашаем провести выходные в средневековом Пскове! Вы познакомитесь с историей города Пскова, посетите обзорную экскурсию по старому городу, съездит...
5
3 отзыва
от
10680
₽
за чел.
Псков считают одним их лучших городов для неспешных путешествий. Здесь интересно прогуляться вдоль каменной крепости — самой крупной в Европе или полю...
5
3 отзыва
от
20480
₽
за чел.
Приглашаем в экологический тур по Псковской области! Вас ждут конная тренировка, прогулки, экскурсии по музеям-заповедникам и родовое имение А. С. Пуш...
5
3 отзыва
от
17000
₽
за чел.
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето» на 3 дня
5
3 отзыва
от
33170
₽
за чел.
Приглашаем Вас в весеннее путешествие в Псков с отдыхом на прекрасном Псковском озере! Псков - один из древнейших городов России, богатый историей и к...
Последние отзывы о турах по Псковской области
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ВВалерия13 марта 2024Все по расписанию.
- ВВалерия13 марта 2024Замечательная гид Светлана Анатольевна. Спасибо ей большое за интересные экскурсии!
- ССветлана14 февраля 2024Всё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер профессионал. Единственное, что огорчило, это ожидание на вокзале с 03-10 ночи до 08-16. Жаль, что нас не смогли встретить и заселить в гостиницу сразу по приезду в Псков. Дополнительные затраты мы бы оплатили.
- ССветлана14 февраля 2024Здравствуйте. Организацией поездки очень довольны. Гостиница отличная. Гид Светлана Анатольевна супер профессионал. Спасибо мы всем очень довольны. Спасибо за отлично организованные выходные.
- ННаумова16 января 2024Большое спасибо за прекрасный тур.
- ААнна7 ноября 2023Хотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программа. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне Стерлядкиной за профессионализм, интересные повествования, ценные советы и любовь к своему краю. Впечатления от поездки остались прекрасные!
- ВВалерий5 июля 2023Только положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамками экскурсий из за ограниченности во времени, а жаль.
- ЮЮлия16 мая 2023Организация очень хорошо, никаких сбоев. Жалко, что не попали по Пушкинским местам-была замена изначальной программы, но все остальное было интересно и познавательно. Профессионально подобраны гиды. Формат путешествия на поезде понравилс
- ВВасилий26 мая 2022СПАСИБО за внимание к нашему путешествию! НАМ все понравилось, впредь будем стараться искать контакты с Вами!
- ВВера16 мая 2022Добрый день, Псковская земля очень богата на историю Руси и события, проходившие на ней. Практически жили в той истории каждый день. Псков, Изборск, Асково- Печерский монастырь- древние города-крепости, монастыри Руси. Чуточку больше места на сувениры, все очень плотно по программе.