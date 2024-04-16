О Олеся Классический Петербург и средневековый Псков Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

Е Елена Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

О Ольга Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!

О Ольга Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

С Сергей Классический Петербург и средневековый Псков Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

З Закурдаева Классический Петербург и средневековый Псков По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

В Виолетта Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

А Андрей, Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

М Марина Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

В Валерия Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой Все по расписанию.

В Валерия Тур выходного дня по Псковской области Замечательная гид Светлана Анатольевна. Спасибо ей большое за интересные экскурсии!

С Светлана Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой Всё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер профессионал. Единственное, что огорчило, это ожидание на вокзале с 03-10 ночи до 08-16. Жаль, что нас не смогли встретить и заселить в гостиницу сразу по приезду в Псков. Дополнительные затраты мы бы оплатили.

С Светлана Тур выходного дня по Псковской области Здравствуйте. Организацией поездки очень довольны. Гостиница отличная. Гид Светлана Анатольевна супер профессионал. Спасибо мы всем очень довольны. Спасибо за отлично организованные выходные.

Н Наумова Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой Большое спасибо за прекрасный тур.

А Анна Тур выходного дня по Псковской области Хотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программа. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне Стерлядкиной за профессионализм, интересные повествования, ценные советы и любовь к своему краю. Впечатления от поездки остались прекрасные!

В Валерий Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор Только положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамками экскурсий из за ограниченности во времени, а жаль.

Ю Юлия Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска Организация очень хорошо, никаких сбоев. Жалко, что не попали по Пушкинским местам-была замена изначальной программы, но все остальное было интересно и познавательно. Профессионально подобраны гиды. Формат путешествия на поезде понравилс

В Василий Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области СПАСИБО за внимание к нашему путешествию! НАМ все понравилось, впредь будем стараться искать контакты с Вами!