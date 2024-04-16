Авторские туры по Псковской области

Туры в городах Псковской области

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Индивидуальные экскурсии

Пешком по Пскову. Очарование древнего города
Пешком по Пскову. Очарование древнего города
8360
за чел.
Познакомиться с достопримечательностями, узнать о событиях прошлого и заглянуть в сыроварню
Псков
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
6900
за чел.
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Псков
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
13900
за чел.
Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA
Псков
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
3.7
3 отзыва
23600
за чел.
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Псков
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
11800
за чел.
Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища
Псков
По древним городам и пушкинским местам
По древним городам и пушкинским местам
5
1 отзыв
23900
за чел.
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Псков
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
5
9 отзывов
12900
за чел.
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Псков
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
5
1 отзыв
19400
за чел.
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Псков
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
9900
за чел.
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Псков

Групповые экскурсии

Пешком по Пскову. Очарование древнего города
Пешком по Пскову. Очарование древнего города
8360
за чел.
Познакомиться с достопримечательностями, узнать о событиях прошлого и заглянуть в сыроварню
Псков
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
6900
за чел.
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Псков
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
13900
за чел.
Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA
Псков
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
3.7
3 отзыва
23600
за чел.
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Псков
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
11800
за чел.
Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища
Псков
По древним городам и пушкинским местам
По древним городам и пушкинским местам
5
1 отзыв
23900
за чел.
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Псков
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
5
9 отзывов
12900
за чел.
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Псков
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
5
1 отзыв
19400
за чел.
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Псков
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
9900
за чел.
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Псков

Обзорные по городам

По Пскову и окрестностям: погружение в древность
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
6900
за чел.
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Псков
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
3.7
3 отзыва
23600
за чел.
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Псков
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
9900
за чел.
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Псков
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
9900
за чел.
Погулять по усадьбе «Михайловское», посетить Псковский Кром и проникнуться духом истории в Изборске
Псков

Водные прогулки

Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
5
3 отзыва
от
32500
за чел.
Вас ждет знакомство с Псковом, Великим Новгородом и душевными близлежащими поселениями, которые будет приятно открыть для себя. В новгородской части п...
Псков
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
5
3 отзыва
от
32500
за чел.
В этом железнодорожном круизе по городам севера России вас ждет знакомство с Псковом, Великим Новгородом, а также их окрестностями. В псковской части ...
Псков
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
5
3 отзыва
от
31800
за чел.
В нашем железнодорожном круизе по городам севера России Вас ждет знакомство с Псковом и Великим Новгородом. Псковская часть путешествия подарит радост...
Псков
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
5
3 отзыва
от
37250
за чел.
Мы с удовольствием знакомим туристов со старинными российскими городами, теми чудесными местами, где все дышит историей, легендами, неповторимым шармо...
Псков

Туры на автомобиле

Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
13900
за чел.
Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA
Псков
По древним городам и пушкинским местам
По древним городам и пушкинским местам
5
1 отзыв
23900
за чел.
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Псков
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
5
9 отзывов
12900
за чел.
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Псков

Экскурсионные туры на несколько дней

Пешком по Пскову. Очарование древнего города
Пешком по Пскову. Очарование древнего города
8360
за чел.
Познакомиться с достопримечательностями, узнать о событиях прошлого и заглянуть в сыроварню
Псков
Майский экспресс. Тур в Псков на 2 дня
Майский экспресс. Тур в Псков на 2 дня
5
3 отзыва
от
9550
за чел.
Псков считают одним их лучших городов для неспешных путешествий. Здесь интересно прогуляться вдоль каменной крепости — самой крупной в Европе или полю...
Псков
SPAсибо, Псков
SPAсибо, Псков
5
3 отзыва
от
10580
за чел.
Погрузитесь в мир релаксации и уюта в нашем туре в Псков с посещением спа-центра! Отдохните от повседневных забот и насладитесь процедурами для тела и...
Псков
Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
4.7
3 отзыва
от
18960
за чел.
Приглашаем вас в путешествие по двум красивым и историческим городам России - Санкт-Петербургу и Пскову. Вас ждет насыщенная экскурсия по городу с бог...
Псков
Псков за 2 дня
Псков за 2 дня
5
3 отзыва
от
9120
за чел.
Приглашаем провести выходные в средневековом Пскове! Вы познакомитесь с историей города Пскова, посетите обзорную экскурсию по старому городу, съездит...
Псков
Ласточкой в Псков
Ласточкой в Псков
5
3 отзыва
от
10680
за чел.
Псков считают одним их лучших городов для неспешных путешествий. Здесь интересно прогуляться вдоль каменной крепости — самой крупной в Европе или полю...
Пушкинские Горы
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
5
3 отзыва
от
20480
за чел.
Приглашаем в экологический тур по Псковской области! Вас ждут конная тренировка, прогулки, экскурсии по музеям-заповедникам и родовое имение А. С. Пуш...
Пушкинские Горы
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
5
3 отзыва
от
17000
за чел.
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето» на 3 дня
Псков
Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
5
3 отзыва
от
33170
за чел.
Приглашаем Вас в весеннее путешествие в Псков с отдыхом на прекрасном Псковском озере! Псков - один из древнейших городов России, богатый историей и к...
Псков

Последние отзывы о турах по Псковской области

  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Классический Петербург и средневековый Псков
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Классический Петербург и средневековый Псков
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Классический Петербург и средневековый Псков
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • В
    Валерия
    13 марта 2024
    Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
    Все по расписанию.
  • В
    Валерия
    13 марта 2024
    Тур выходного дня по Псковской области
    Замечательная гид Светлана Анатольевна. Спасибо ей большое за интересные экскурсии!
  • С
    Светлана
    14 февраля 2024
    Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
    Всё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер профессионал. Единственное, что огорчило, это ожидание на вокзале с 03-10 ночи до 08-16. Жаль, что нас не смогли встретить и заселить в гостиницу сразу по приезду в Псков. Дополнительные затраты мы бы оплатили.
  • С
    Светлана
    14 февраля 2024
    Тур выходного дня по Псковской области
    Здравствуйте. Организацией поездки очень довольны. Гостиница отличная. Гид Светлана Анатольевна супер профессионал. Спасибо мы всем очень довольны. Спасибо за отлично организованные выходные.
  • Н
    Наумова
    16 января 2024
    Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
    Большое спасибо за прекрасный тур.
    Большое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный тур
  • А
    Анна
    7 ноября 2023
    Тур выходного дня по Псковской области
    Хотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программа. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне Стерлядкиной за профессионализм, интересные повествования, ценные советы и любовь к своему краю. Впечатления от поездки остались прекрасные!
    Хотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программа
  • В
    Валерий
    5 июля 2023
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
    Только положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамками экскурсий из за ограниченности во времени, а жаль.
    Только положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамкамиТолько положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамкамиТолько положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамкамиТолько положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамкамиТолько положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамкамиТолько положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамкамиТолько положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамкамиТолько положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамкамиТолько положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамкамиТолько положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамками
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2023
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
    Организация очень хорошо, никаких сбоев. Жалко, что не попали по Пушкинским местам-была замена изначальной программы, но все остальное было интересно и познавательно. Профессионально подобраны гиды. Формат путешествия на поезде понравилс
  • В
    Василий
    26 мая 2022
    Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
    СПАСИБО за внимание к нашему путешествию! НАМ все понравилось, впредь будем стараться искать контакты с Вами!
  • В
    Вера
    16 мая 2022
    Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
    Добрый день, Псковская земля очень богата на историю Руси и события, проходившие на ней. Практически жили в той истории каждый день. Псков, Изборск, Асково- Печерский монастырь- древние города-крепости, монастыри Руси. Чуточку больше места на сувениры, все очень плотно по программе.
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