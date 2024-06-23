За время нашего пути вы увидите природные и исторические достопримечательности — горное озеро, бурные водопады, город-призрак, музеи и памятники, узнаете о традициях кавказского народа, попробуете блюда национальной кухни и подниметесь на Эльбрус по канатной дороге.

Горное озеро и город-призрак

Пока вы будете любоваться природой в окрестностях озера Гижгит и фотографироваться, мы откроем вам легенды, связанные с озером, и расскажем, какие виды рыб здесь обитают. Город-призрак Тырныауз в начале XX века после закрытия горнодобывающего комбината начал пустеть. Проезжая мимо, вы посмотрите на остатки былой роскоши, познакомитесь с историей этого места и людей, которые здесь жили.

Покорители Эльбруса, водопад и ущелье

Вы увидите Памятники первым покорителям Эльбруса. Мы расскажем, каким было первое восхождение на гору и какие люди его совершили. Сделаем остановки у Музея Высоцкого, Бадаевского водопада и в теснине Уллу-Тау — узком ущелье, окружённом высокими горами.

Аутентичная еда

Заедем на обед в кафе, где вы попробуете блюда местной кухни — шурпу, лагман, люля-кебаб, шашлык, карачаевские и балкарские хычины.

Национальный парк, канатная дорога и музей в горах

В национальном парке «Приэльбрусье» вы полюбуетесь живописными горными панорамами. Узнаете, какие здесь есть животные и растения. Потом подниметесь по канатной дороге до верхней станции Эльбруса. Мы расскажем, как гору называют жители Кабардино-Балкарии, Грузии и Абхазии. А ещё мы заглянем в Музей обороны Приэльбрусья — самый высокогорный в мире.