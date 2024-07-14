Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Пятигорска

Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Готовы покорить площадки с превосходным видом на Эльбрус — плато Бермамыт и урочище Джилы-Су? Чтобы вы по максимуму насладились горными панорамами, мы составили необычный маршрут и продумали его до мелочей.

В поездке по историческим серпантинам Военно-Грузинской дороги вас ждут легенды Бандитских скал, настоящая «сокровищница Солнца» и прогулка нетуристическими тропами сквозь ущелья и альпийские луга.
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Пятигорска
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Пятигорска
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Пятигорска
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Часть 1 — видовой маршрут к Джилы-Су

  • Плато Шатджатмаз. На смотровой площадке вы полюбуетесь панорамами Эльбруса и Кавказского хребта.
  • Перевал к урочищу Джилы-Су. Мы проедем по Военно-Грузинской дороге — историческому маршруту из России в Грузию и Армению и одной из красивейших трасс Кавказа.
  • Бандитские скалы. Горные вершины ущелья Харбас интересны не только своей формой. Мы расскажем их захватывающую историю, уходящую во времена гражданской войны.
  • «Скалы Аватара». На высоте 2080 метров над уровнем моря вы попадёте в настоящую Пандору: перед вами предстанут «парящие» скалы, окружённые густым берёзово-сосновым лесом. А в кафе поблизости вы сможете перекусить и отдохнуть от дороги.
  • Урочище Джилы-Су. Место славится термальными и минеральными источниками. По желанию вы можете даже набрать воды с собой! На подходе к источникам живут суслики, а чуть повыше застыли причудливые скалы «Зубы дракона» — яркий пример известных в геологии эоловых процессов — выветривания.
  • Водопад Султан-Су. Недалеко от источников вы увидите один из самых мощных водопадов урочища, высота падения воды ~40 метров.
  • Водопад Кызыл-Су. Также в программе «Вода красных скал», окрашенных железистым нарзаном.
  • Водопад Каракая-Су. В ущелье реки Малки вы посетите ещё один мощный водопад «Вода черных скал». Путь к нему — отдельный увлекательный маршрут по склонам ущелья с переходом через бурлящую горную реку. К водопаду можно подойти так близко, что в жару он освежит вас прохладными брызгами, а зимой — удивит закованными в лёд струями причудливой формы.

Часть 2 — по бездорожью к плато Бермамыт

  • Из урочища Джилы-Су мы поднимемся по необыкновенной дороге, которую называют Бечасын.
  • Как вариант, может проехать через древнее поселение Схауат, чтобы попробовать горный нарзан.
  • По дороге вдоль обрыва немного пощекочем нервы, наблюдая, как иной раз колесо проходит в метре от пропасти.
  • И вот перед нами плато Бермамыт! Отсюда открывается один из лучших видов на Эльбрус и Кавказский хребет. Вы будете очарованы красотой гор, увидите древний амфитеатр и скалы «Два монаха», а также услышите историю и легенды этих мест.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.
  • Поездка проходит на специально подготовленном внедорожнике с соблюдением всех требований безопасности. К участию допускаются дети любого возраста.
  • До договорённости экскурсию можно начать из Ессентуков или Кисловодска.
  • В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован (по предварительному согласованию).

Дополнительные расходы

  • Питание в проверенных кафе с местной кухней — 200-600 руб. /чел.
  • Экосбор при посещении Джилы-Су — 100 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пятигорска

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЗимниеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньКавказДжилы-суПопулярные местаСкидкиВодопад СултанВодопад Кызыл-СуДжиппингГорыВодопадыПлато БермамытЭльбрусПанорамыОт вашего отеля

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