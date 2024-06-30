Дмитрий проводит ещё 4 экскурсии

Туда, где парят орлы, пасутся лошади и барашки; где горы стремятся к небу и цветут луга — вы попадете на картинки мечты! Исследуете дивный край на внедорожнике, добравшись до высоты 2200 метров над уровнем моря. Полюбуетесь водопадами, перевалами, бирюзовыми озерами Гижгит. Услышите о легендах и традициях, увидите древние руины и насладитесь местными угощениями.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Удивительный мир Кавказских гор

Он таит в себе бесконечные таинственные места в виде каньонов, отвесных скал, перевалов и голубых озер. В программе нашего насыщенного путешествия:

Панорамы Тызыльского ущелья

Манящие озера Къыш кент (Гижгит), что значит «зимнее село». Со всех сторон они окружены горами и хранят много загадок

Скалы с главной вершиной Лха («Престол Богов»), которая напоминает трон

Дорога через перевал «Белая глина» — 22 километра восторгов от увиденного и много остановок, чтобы увезти с собой фото-воспоминания

Комплекс водопадов Шауденла, сбегающих со скал высотой до 500 метров

Достопримечательности, обычаи и еда в Кабардино-Балкарии

В этих местах в Средневековье шли торговые караваны. Любителей археологии и истории заинтересуют руины древних поселений и захоронений. Кроме того, вы побываете на месте съемок легендарного фильма «Земля Санникова», увидите глиняные замки. И конечно, для полноты впечатлений оцените местную кухню. Под шум водопадов в уголке Скалистого хребта, в кафе-пещере вы попробуете ароматный шашлык из черного барашка, запивая его травяным чаем или айраном. А я расскажу об обрядах, современной жизни и национальных блюдах горцев.

Организационные детали