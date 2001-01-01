Дмитрий проводит ещё 4 экскурсии

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Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии

Проехать от ущелий через озера к облакам, а также познакомиться с культурой и кухней края

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Пятигорска
Туда, где парят орлы, пасутся лошади и барашки; где горы ⛰️ стремятся к небу и цветут луга — вы попадете на картинки мечты! Исследуете дивный край на внедорожнике, добравшись до высоты 2200 метров над уровнем моря 🌊.

Полюбуетесь водопадами, перевалами, бирюзовыми озерами Гижгит.

Услышите о легендах и традициях, увидите древние руины и насладитесь местными угощениями.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии

Что вас ожидает

Удивительный мир Кавказских гор
Он таит в себе бесконечные таинственные места в виде каньонов, отвесных скал, перевалов и голубых озер. В программе нашего насыщенного путешествия:

  • Манящие озера Къыш кент (Гижгит), что значит «зимнее село». Со всех сторон они окружены горами и хранят много загадок;
  • Скалы с главной вершиной Лха («Престол Богов»), которая напоминает трон;
  • Дорога через перевал «Белая глина» — 22 километра восторгов от увиденного и много остановок, чтобы увезти с собой фото-воспоминания;
  • Комплекс водопадов Шауденла, сбегающих со скал высотой до 500 метров.

Достопримечательности, обычаи и еда в Кабардино-Балкарии
В этих местах в Средневековье шли торговые караваны. Любителей археологии и истории 📖 заинтересуют руины древних поселений и захоронений. Кроме того, вы побываете на месте съемок легендарного фильма «Земля Санникова», увидите глиняные замки 🏰. И конечно, для полноты впечатлений оцените местную кухню 🥧. Под шум водопадов в уголке Скалистого хребта, в кафе-пещере вы попробуете ароматный шашлык из черного барашка, запивая его травяным чаем или айраном. А я расскажу об обрядах, современной жизни и национальных блюдах горцев.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 УАЗ патриот Limited с кондиционером
  • Дополнительно оплачивается обед (650 руб. ). Он может быть разным, но классика в горах: шорпа — бульон с куском мяса, шашлык, хычины, травяной чай.
  • Обувь и одежда по погоде. Обязательно возьмите с собой паспорт.
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. По образованию я инженер IT, но также я очень люблю путешествовать и хорошо знаю красоты и достопримечательности республик Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Качараево-Черкесии, Ставропольского, и Краснодарского краев. Я с удовольствием покажу самые красивые водопады Северного Кавказа, живописные горные озера и огромное количество сохранившихся со времен средневековья памятников старины глубокой: башни, древние храмы, мавзолеи кешене, остатки крепостей. Посоветую лучшие из спортивно оздоровительных комплексов, на территории которых вы сможете поплавать в бассейнах с тёплой минеральной водой. Я подниму вас на перевалы, откуда открываются восхитительные виды и познакомлю с кухней народов Кавказа.
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Дмитрий проводит ещё 4 экскурсии

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