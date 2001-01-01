Дмитрий проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Удивительный мир Кавказских гор

Он таит в себе бесконечные таинственные места в виде каньонов, отвесных скал, перевалов и голубых озер. В программе нашего насыщенного путешествия:

Манящие озера Къыш кент (Гижгит), что значит «зимнее село». Со всех сторон они окружены горами и хранят много загадок;

Скалы с главной вершиной Лха («Престол Богов»), которая напоминает трон;

Дорога через перевал «Белая глина» — 22 километра восторгов от увиденного и много остановок, чтобы увезти с собой фото-воспоминания;

Комплекс водопадов Шауденла, сбегающих со скал высотой до 500 метров.

Достопримечательности, обычаи и еда в Кабардино-Балкарии

В этих местах в Средневековье шли торговые караваны. Любителей археологии и истории 📖 заинтересуют руины древних поселений и захоронений. Кроме того, вы побываете на месте съемок легендарного фильма «Земля Санникова», увидите глиняные замки 🏰. И конечно, для полноты впечатлений оцените местную кухню 🥧. Под шум водопадов в уголке Скалистого хребта, в кафе-пещере вы попробуете ароматный шашлык из черного барашка, запивая его травяным чаем или айраном. А я расскажу об обрядах, современной жизни и национальных блюдах горцев.

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