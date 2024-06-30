Дмитрий проводит ещё 4 экскурсии

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Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии

Проехать от ущелий через озера к облакам, а также познакомиться с культурой и кухней края
Туда, где парят орлы, пасутся лошади и барашки; где горы стремятся к небу и цветут луга — вы попадете на картинки мечты! Исследуете дивный край на внедорожнике, добравшись до высоты 2200 метров над уровнем моря. Полюбуетесь водопадами, перевалами, бирюзовыми озерами Гижгит. Услышите о легендах и традициях, увидите древние руины и насладитесь местными угощениями.
5
29 отзывов
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии

Описание экскурсии

Удивительный мир Кавказских гор

Он таит в себе бесконечные таинственные места в виде каньонов, отвесных скал, перевалов и голубых озер. В программе нашего насыщенного путешествия:

  • Панорамы Тызыльского ущелья
  • Манящие озера Къыш кент (Гижгит), что значит «зимнее село». Со всех сторон они окружены горами и хранят много загадок
  • Скалы с главной вершиной Лха («Престол Богов»), которая напоминает трон
  • Дорога через перевал «Белая глина» — 22 километра восторгов от увиденного и много остановок, чтобы увезти с собой фото-воспоминания
  • Комплекс водопадов Шауденла, сбегающих со скал высотой до 500 метров

Достопримечательности, обычаи и еда в Кабардино-Балкарии

В этих местах в Средневековье шли торговые караваны. Любителей археологии и истории заинтересуют руины древних поселений и захоронений. Кроме того, вы побываете на месте съемок легендарного фильма «Земля Санникова», увидите глиняные замки. И конечно, для полноты впечатлений оцените местную кухню. Под шум водопадов в уголке Скалистого хребта, в кафе-пещере вы попробуете ароматный шашлык из черного барашка, запивая его травяным чаем или айраном. А я расскажу об обрядах, современной жизни и национальных блюдах горцев.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ патриот Limited с кондиционером
  • Дополнительно оплачивается обед (650 руб.). Он может быть разным, но классика в горах: шорпа — бульон с куском мяса, шашлык, хычины, травяной чай
  • Обувь и одежда по погоде. Обязательно возьмите с собой паспорт

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1650 туристов
Меня зовут Дмитрий. По образованию я инженер IT, но также я очень люблю путешествовать и хорошо знаю красоты и достопримечательности республик Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Качараево-Черкесии, Ставропольского, и Краснодарского краев. Я
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с удовольствием покажу самые красивые водопады Северного Кавказа, живописные горные озера и огромное количество сохранившихся со времен средневековья памятников старины глубокой: башни, древние храмы, мавзолеи кешене, остатки крепостей. Посоветую лучшие из спортивно оздоровительных комплексов, на территории которых вы сможете поплавать в бассейнах с тёплой минеральной водой. Я подниму вас на перевалы, откуда открываются восхитительные виды и познакомлю с кухней народов Кавказа.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
3
2
1
Лариса
Экскурсия просто супер! Дмитрий замечательный гид и отличный водитель. Автомобиль тщательно подготовлен для поездки в горы. Нам было очень комфортно. Маршрут составлен очень грамотно. Мы увидели великолепные горные виды и узнали много нового и интересного о быте местных жителей и о местах, где побывали.
Спасибо большое за отлично проведенный день.
Экскурсия просто супер! Дмитрий замечательный гид и отличный водитель. Автомобиль тщательно подготовлен для поездки в горы.
Экскурсия просто супер! Дмитрий замечательный гид и отличный водитель. Автомобиль тщательно подготовлен для поездки в горы.
Экскурсия просто супер! Дмитрий замечательный гид и отличный водитель. Автомобиль тщательно подготовлен для поездки в горы.
Экскурсия просто супер! Дмитрий замечательный гид и отличный водитель. Автомобиль тщательно подготовлен для поездки в горы.
Экскурсия просто супер! Дмитрий замечательный гид и отличный водитель. Автомобиль тщательно подготовлен для поездки в горы.
Экскурсия просто супер! Дмитрий замечательный гид и отличный водитель. Автомобиль тщательно подготовлен для поездки в горы.
Экскурсия просто супер! Дмитрий замечательный гид и отличный водитель. Автомобиль тщательно подготовлен для поездки в горы.
Экскурсия просто супер! Дмитрий замечательный гид и отличный водитель. Автомобиль тщательно подготовлен для поездки в горы.+1
Экскурсия просто супер! Дмитрий замечательный гид и отличный водитель. Автомобиль тщательно подготовлен для поездки в горы.
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Anastasia
Экскурсия была прекрасна)) Погода была солнечная, фотографии получились отлично. Маршрут составлен так, что в каждой точке открывается великолепный вид на горы, озеро и окружающий пейзаж. Сама поездка по горным дорогам оставляет впечатление. Также экскурсию сопровождает интересный рассказ. Обязательно нужно ехать)
Экскурсия была прекрасна)) Погода была солнечная, фотографии получились отлично. Маршрут составлен так, что в каждой точке
Экскурсия была прекрасна)) Погода была солнечная, фотографии получились отлично. Маршрут составлен так, что в каждой точке
Экскурсия была прекрасна)) Погода была солнечная, фотографии получились отлично. Маршрут составлен так, что в каждой точке
Экскурсия была прекрасна)) Погода была солнечная, фотографии получились отлично. Маршрут составлен так, что в каждой точке
Экскурсия была прекрасна)) Погода была солнечная, фотографии получились отлично. Маршрут составлен так, что в каждой точке
Экскурсия была прекрасна)) Погода была солнечная, фотографии получились отлично. Маршрут составлен так, что в каждой точке
Экскурсия была прекрасна)) Погода была солнечная, фотографии получились отлично. Маршрут составлен так, что в каждой точке
Экскурсия была прекрасна)) Погода была солнечная, фотографии получились отлично. Маршрут составлен так, что в каждой точке+2
Экскурсия была прекрасна)) Погода была солнечная, фотографии получились отлично. Маршрут составлен так, что в каждой точке
Экскурсия была прекрасна)) Погода была солнечная, фотографии получились отлично. Маршрут составлен так, что в каждой точке
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Руслана
Благодарны Дмитрию за путешествие и его рекомендацию выбрать именно эту экскурсию для первого знакомства с регионом. Профессиональный водитель, хороший рассказчик, приятный собеседник. Ну и, конечно, незабываемые и восхитительные пейзажи и красоты, которые Дмитрий нам показал и сопроводил информативными и не навязчивыми рассказами. Рекомендую на все 100%.
Благодарны Дмитрию за путешествие и его рекомендацию выбрать именно эту экскурсию для первого знакомства с регионом.
Благодарны Дмитрию за путешествие и его рекомендацию выбрать именно эту экскурсию для первого знакомства с регионом.
Благодарны Дмитрию за путешествие и его рекомендацию выбрать именно эту экскурсию для первого знакомства с регионом.
Благодарны Дмитрию за путешествие и его рекомендацию выбрать именно эту экскурсию для первого знакомства с регионом.
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Т
Большое спасибо Дмитрию за впечатляющую поездку и интересные рассказы! Безумно красивые виды, которые останутся в памяти надолго. Отдельное спасибо за комфортный автомобиль.
Большое спасибо Дмитрию за впечатляющую поездку и интересные рассказы! Безумно красивые виды, которые останутся в памяти
Большое спасибо Дмитрию за впечатляющую поездку и интересные рассказы! Безумно красивые виды, которые останутся в памяти
Большое спасибо Дмитрию за впечатляющую поездку и интересные рассказы! Безумно красивые виды, которые останутся в памяти
Большое спасибо Дмитрию за впечатляющую поездку и интересные рассказы! Безумно красивые виды, которые останутся в памяти
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Н
Прекрасная видовая экскурсия, Дмитрий прекрасный рассказчик, начитанный и эрудированный, а также опытный водитель, что немаловажно при поездке в горы. Остались очень довольны, экскурсию рекомендуем!
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Е
В Ставрополье приехала благодаря пандемии. Москвичи уже привыкли к путешествиям по Европе)) Влюбилась в Ставрополье и Кабардино-Балкарию благодаря Дмитрию)) Ткнула пальцем в Трипстере, с ужасом ожидая жесткой тряски на УАЗике
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по плохой дороге с водителем:"ух, поехали!" ИИИ… .. Попала на экскурсию в швейцарские Альпы с интеллигентным водителем! На очень комфортной машине (спасибо за ее апгрейд,Дмитрий!). Дмитрий мог бы быть одним из лучших гидов Европы. Внимание к клиенту, идеальное вождение, знание красивых видов, отличные фотокадры по просьбе клиента. Мы потом еще на Джыла-су смотались. Необыкновенно красивые виды, воздух, Солнце! Рекомендую!! Незабываемо, комфортно, с отменным вкусом! Только с Дмитрием!!

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