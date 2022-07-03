Хочу сказать огромное спасибо организаторам экскурсии! Мы много где путешествовали и много с кем, но с чистой совестью могу сказать, что эта экскурсия оказала наибольшее впечатление на нас. Начиная с самого утра, когда приехал водитель и заканчивая прощанием у отеля. Небольшая предыстория: пока гуляешь по Пятигорску, на пути встречаются множество людей, кто предлагает экскурсии, самые разные на любой вкус и кошелек, и никогда не знаешь, что тебя ждет по факту. Наши знакомые порекомендовали нам обязательно съездить на язык Тролля, мол экскурсия не сильно популярна, однако, настолько интересна, что захватывает дух. Зашли на спутник8 и увидели ее, посмотрели фото и решили ехать. Встретил нас Георгий, абсолютно "свой" человек, открытый, сразу нас проинформировал о нашем пути, куда и во сколько примерно будем заезжать. Во время пути к месту первой локации не тухлил, как многие водители, а с энтузиазмом все нам рассказывал, отвечал на вопросы. Посетили мы очень много локаций, вот честное слово, одна круче другой, - только успевай фоткать, однако, фотографии абсолютно не передают того, что ты можешь видеть своими глазами. Георгий отвез нас на обед, всем дал время столько, сколько нужно, спешки никакой не было, очень все размеренно, спокойно. Обратно по дороге по запросам останавливал у магазинов, потому что хотелось купить и попробовать все - с пониманием относился, хотя по сути, конечно, раздражает, когда одному надо в туалет, второму через пять минут покурить, третьему через 10 мин что-нибудь купить на вечер перекусить и т. д., но у нас группа собралась классная, поэтому никто ни с кем не ругался, да и сам водитель Георгий выставил в приоритет, что комфорт пассажиров - превыше всего, и все с этим согласились. Классная, на самом деле, позиция, никогда этого не встречали в своих поездках. В общем, хочу сказать огромнейшее спасибо! Все прошло на самом высшем уровне, интересно, не скучно, запоминающие, организация топчик!!! Георгий, спасибо!!