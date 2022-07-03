Путешествие к Языку Тролля + Верхняя Балкария

В этом путешествии вы насладитесь как природными красотами, так и культурным наследием времён и народов

5
5 отзывов
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
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В этом путешествии вы насладитесь как природными красотами, так и культурным наследием времён и народов.

Попробуете местную кухню, прикоснётесь к озеру бирюзового оттенка, которое наполнено сероводородом и является одним из самых глубоких на Северном Кавказе.

Посетите родовые башни и устроите фотосессию на незабываемых горных качелях, а также природном памятнике «Язык Дракона». В конце поездки, по желанию, можно снять усталость в термальных источниках Аушигер Сити.
Путешествие к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Путешествие к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Путешествие к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Путешествие к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Путешествие к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Путешествие к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Путешествие к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Путешествие к Языку Тролля + Верхняя Балкария

Что вас ожидает 🤩

  • Селение Карасу
  • Язык Дракона
  • Голубые озера
  • Легендарная Черекская теснина
  • Старинное селение
  • Термальные источники Аушигер Сити
  • Замок Шато-Эркен
  • Высокогорные качели
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Язык Тролля — каменный выступ в горах Кабардино-Балкарии, также известный под названием Язык Дракона. При хорошей погоде отсюда открывается живописнейший вид на Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. В обрыве ниже тропы видны руины Верхнего Хулама, вдали — селение Безенги.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Экологический сбор за посещение замка Шато-Эркен
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
Д
3 июля 2022
Остались самые приятные впечатления об экскурсии, такой красоты никогда не видели. Особенно хочется отметить нашего гида и организацию экскурсии в целом. Вечером позвонили, договорились о времени забора из отеля, водитель приехал ровно к назначенному времени, очень просторная машина. Совершенно неожиданно, но в машине были бутылочки с водой, прохладительными напитками, конфетами - такая вроде бы мелочь, но не везде такое можно встретить, очень приятно. Водитель на протяжении всего пути рассказывал интересные истории о местах, которые проезжали, о жизни людей. На местах непосредственно не торопил, терпеливо ожидал, когда мы нагуляемся и сделаем фото-видео, искренне радовался нашим эмоциям. Еще нигде не встречали такого прекрасного отношения! Вот не зря выбрали именно эту экскурсию! Впечатлений и эмоций масса!! Жаль, что уже пора уезжать.
В
30 июня 2022
Потрясающая экскурсия, дух захватывало от таких невероятных видов. Посетили очень много красивых мест, только успевали восхищаться.
Е
4 июля 2022
Хочу сказать огромное спасибо организаторам экскурсии! Мы много где путешествовали и много с кем, но с чистой совестью могу сказать, что эта экскурсия оказала наибольшее впечатление на нас. Начиная с самого утра, когда приехал водитель и заканчивая прощанием у отеля. Небольшая предыстория: пока гуляешь по Пятигорску, на пути встречаются множество людей, кто предлагает экскурсии, самые разные на любой вкус и кошелек, и никогда не знаешь, что тебя ждет по факту. Наши знакомые порекомендовали нам обязательно съездить на язык Тролля, мол экскурсия не сильно популярна, однако, настолько интересна, что захватывает дух. Зашли на спутник8 и увидели ее, посмотрели фото и решили ехать. Встретил нас Георгий, абсолютно "свой" человек, открытый, сразу нас проинформировал о нашем пути, куда и во сколько примерно будем заезжать. Во время пути к месту первой локации не тухлил, как многие водители, а с энтузиазмом все нам рассказывал, отвечал на вопросы. Посетили мы очень много локаций, вот честное слово, одна круче другой, - только успевай фоткать, однако, фотографии абсолютно не передают того, что ты можешь видеть своими глазами. Георгий отвез нас на обед, всем дал время столько, сколько нужно, спешки никакой не было, очень все размеренно, спокойно. Обратно по дороге по запросам останавливал у магазинов, потому что хотелось купить и попробовать все - с пониманием относился, хотя по сути, конечно, раздражает, когда одному надо в туалет, второму через пять минут покурить, третьему через 10 мин что-нибудь купить на вечер перекусить и т. д., но у нас группа собралась классная, поэтому никто ни с кем не ругался, да и сам водитель Георгий выставил в приоритет, что комфорт пассажиров - превыше всего, и все с этим согласились. Классная, на самом деле, позиция, никогда этого не встречали в своих поездках. В общем, хочу сказать огромнейшее спасибо! Все прошло на самом высшем уровне, интересно, не скучно, запоминающие, организация топчик!!! Георгий, спасибо!!
М
17 сен 2022
Замечательная экскурсия, огромная благодарность гиду Мурату за прекрасное путешествие и рассказ! Очень красивые виды, прекрасная национальная кухня. Однозначно рекомендую!
P
29 июня 2022
Я в полном восторге!!! Потрясающие локации, нетронутая «суровая» природа,горы. Наслаждаешься экскурсией не только когда приезжаешь на место остановки, но и по пути, от этого впечатления ещё ярче. Это то о чем невозможно рассказать, надо просто хоть раз увидеть. Поеду туда ещё раз обязательно,только уже на несколько дней.
Организация экскурсии была на высшем уровне:комфортная машина и очень опытный водитель, он же гид, чувствовалось что он прекрасно ориентируется на местности, что давало ощущение безопасности. Время распределено было таким образом, чтобы максимально много можно было посмотреть и при этом не сталкиваться с большим количеством других туристов,что идеально для меня. Атмосфера в поездке была «лёгкая»,без напряжения,гид очень коммуникабельный и много знающий.
Много где ездила и мало где встречала такой уровень экскурсии. Мне самой посоветовали эту компанию, теперь я понимаю почему и могу сама смело рекомендовать!!!

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