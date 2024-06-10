читать дальше и организацию тура! Особое спасибо самому лучшему и чуткому водителю Владимиру,выше всех похвал! Место-потрясающей красоты! Обязательно вернусь туда вновь,но уже с ночевкой! ❤️❤️❤️

Я давно мечтала попасть на язык тролля, и на день рождения решила мечту свою осуществить! Спасибо огромное за четкую,слаженную работу