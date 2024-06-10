Безенги – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Безенги» в Пятигорске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
348 отзывов
Тайны Языка Тролля и замка Шато-Эркен
Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
24 июня в 07:00
5 500 за человека
Автотур в мини-группе по гостеприимной Кабардино-Балкарии и Язык Тролля
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
Автотур в мини-группе по гостеприимной Кабардино-Балкарии и Язык Тролля
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Раиса
    10 июня 2024
    Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    Экскурсия очень понравилась! Успели всё что было предусмотрено, гидом был Андрей вёл интересно, автомобиль чистый м комфортный) погода не подвела!
  • О
    Ольга
    8 июня 2024
    Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    Экскурсия впечатлила!
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    2 июня мы с дочерью побывали на удивительной экскурсии по Верхней Балкарии. Фантастические пейзажи, от которых захватывает дух. Вишенка на
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    торте - это, конечно Безенгийский язык тролля. Нам повезло с погодой, нам открылась просто шикарная панорама! Большое спасибо нашему гиду-водителю Одиссею за интересное сопровождение нашей экскурсии!

  • О
    Олеся
    29 мая 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
    Я давно мечтала попасть на язык тролля, и на день рождения решила мечту свою осуществить! Спасибо огромное за четкую,слаженную работу
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    и организацию тура! Особое спасибо самому лучшему и чуткому водителю Владимиру,выше всех похвал! Место-потрясающей красоты! Обязательно вернусь туда вновь,но уже с ночевкой! ❤️❤️❤️

  • В
    Виктория
    5 января 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
    Спасибо Фарруху за увлекательную экскурсию, смешные шутки, хорошую музыку и воспоминания на долгие годы. Вождение и общение - максимально комфортное. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Безенги»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
  2. Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
  3. Автотур в мини-группе по гостеприимной Кабардино-Балкарии и Язык Тролля
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Эолова арфа
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Безенги" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 357 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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