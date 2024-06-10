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Групповая
12 часов
Тайны Языка Тролля и замка Шато-Эркен
Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
24 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Автотур в мини-группе по гостеприимной Кабардино-Балкарии и Язык Тролля
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРаиса10 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Успели всё что было предусмотрено, гидом был Андрей вёл интересно, автомобиль чистый м комфортный) погода не подвела!
- ООльга8 июня 2024Экскурсия впечатлила!
- ТТатьяна4 июня 20242 июня мы с дочерью побывали на удивительной экскурсии по Верхней Балкарии. Фантастические пейзажи, от которых захватывает дух. Вишенка на
- ООлеся29 мая 2024Я давно мечтала попасть на язык тролля, и на день рождения решила мечту свою осуществить! Спасибо огромное за четкую,слаженную работу
- ВВиктория5 января 2024Спасибо Фарруху за увлекательную экскурсию, смешные шутки, хорошую музыку и воспоминания на долгие годы. Вождение и общение - максимально комфортное. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Безенги»
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