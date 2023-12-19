Вы побываете в самом древнем поселении Кабардино-Балкарии, посетите таинственный некрополь, отдохнёте у озера с водой небесного цвета, и это далеко не всё! На этой экскурсии вы не только увидите главные достопримечательности республики, но и по желанию сможете полетать на параплане или прокатиться на зиплайне, наслаждаясь фантастическими пейзажами.

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Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Былымское озеро — внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета. Окружающие его рельефы точно восхитят вас!

Актопрак — известный с древнейших времён перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий. Через него проходил старинный торговый путь, а сейчас это невероятной красоты горная дорога длиной в 30 километров, которая ведёт в Приэльбрусье.

Эльтюбю — самое древнее поселение Кабардино-Балкарии. Рядом с ним расположен некрополь с захоронениями, которым уже более 500 лет. Увидеть древние могильники, окутанные туманной дымкой, определённо стоит. Готовая декорация к мистическому фильму.

Чегемские водопады. В любое время года они впечатляет своей красотой и грациозностью. А ещё здесь готовят вкуснейший шашлык — можем попробовать!

Чегемский парадром (по желанию). Здесь вы сможете полетать на параплане и насладиться фантастическими видами. В арсенале есть и другие экстремальные развлечения — роупджампинг и зиплайн.

Организационные детали

Выезд из всех городов КМВ, забираем из ваших домов/гостиниц/санаториев и отправляемся на комфортабельных внедорожниках на свидание с прекрасной Кабардино-Балкарией. В машинах есть детские кресла и бустеры.

Дорога в одну сторону занимает 3 часа

Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)