Вся Кабардино-Балкария за 1 день в мини-группе

Групповая экскурсия в Пятигорске

Проехать по древнему торговому пути, побывать в некрополе и оказаться в декорациях мистического кино

Вы побываете в самом древнем поселении Кабардино-Балкарии, посетите таинственный некрополь, отдохнёте у озера с водой небесного цвета, и это далеко не всё! На этой экскурсии вы не только увидите главные достопримечательности республики, но и по желанию сможете полетать на параплане или прокатиться на зиплайне, наслаждаясь фантастическими пейзажами.
Вся Кабардино-Балкария за 1 день в мини-группе
Вся Кабардино-Балкария за 1 день в мини-группе
Вся Кабардино-Балкария за 1 день в мини-группе
Вся Кабардино-Балкария за 1 день в мини-группе
Вся Кабардино-Балкария за 1 день в мини-группе
Вся Кабардино-Балкария за 1 день в мини-группе
Вся Кабардино-Балкария за 1 день в мини-группе
Вся Кабардино-Балкария за 1 день в мини-группе
Вся Кабардино-Балкария за 1 день в мини-группе
Вся Кабардино-Балкария за 1 день в мини-группе
Вся Кабардино-Балкария за 1 день в мини-группе
Вся Кабардино-Балкария за 1 день в мини-группе
Ближайшие даты:
19
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Былымское озеро — внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета. Окружающие его рельефы точно восхитят вас!

Актопрак — известный с древнейших времён перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий. Через него проходил старинный торговый путь, а сейчас это невероятной красоты горная дорога длиной в 30 километров, которая ведёт в Приэльбрусье.

Эльтюбю — самое древнее поселение Кабардино-Балкарии. Рядом с ним расположен некрополь с захоронениями, которым уже более 500 лет. Увидеть древние могильники, окутанные туманной дымкой, определённо стоит. Готовая декорация к мистическому фильму.

Чегемские водопады. В любое время года они впечатляет своей красотой и грациозностью. А ещё здесь готовят вкуснейший шашлык — можем попробовать!

Чегемский парадром (по желанию). Здесь вы сможете полетать на параплане и насладиться фантастическими видами. В арсенале есть и другие экстремальные развлечения — роупджампинг и зиплайн.

Организационные детали

  • Выезд из всех городов КМВ, забираем из ваших домов/гостиниц/санаториев и отправляемся на комфортабельных внедорожниках на свидание с прекрасной Кабардино-Балкарией. В машинах есть детские кресла и бустеры.
  • Дорога в одну сторону занимает 3 часа
  • Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — 600-700 руб.
  • Полёт на параплане — от 5000 руб. за 15 минут
  • Роупджампинг — от 3500 руб.
  • 3иплайн — 1500 руб.

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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