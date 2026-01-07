Вся Кабардино-Балкария за 1 день - в мини-группе из Пятигорска
Проехать по древнему торговому пути, побывать в некрополе и оказаться в декорациях мистического кино
Вы побываете в самом древнем поселении Кабардино-Балкарии, посетите таинственный некрополь, отдохнёте у озера с водой небесного цвета, и это далеко не всё! На этой экскурсии вы не только увидите главные достопримечательности республики, но и по желанию сможете полетать на параплане или прокатиться на зиплайне, наслаждаясь фантастическими пейзажами.
Былымское озеро — внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета. Окружающие его рельефы точно восхитят вас!
Актопрак — известный с древнейших времён перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий. Через него проходил старинный торговый путь, а сейчас это невероятной красоты горная дорога длиной в 30 километров, которая ведёт в Приэльбрусье.
Эльтюбю — самое древнее поселение Кабардино-Балкарии. Рядом с ним расположен некрополь с захоронениями, которым уже более 500 лет. Увидеть древние могильники, окутанные туманной дымкой, определённо стоит. Готовая декорация к мистическому фильму.
Чегемские водопады. В любое время года они впечатляет своей красотой и грациозностью. А ещё здесь готовят вкуснейший шашлык — можем попробовать!
Чегемский парадром (по желанию). Здесь вы сможете полетать на параплане и насладиться фантастическими видами. В арсенале есть и другие экстремальные развлечения — роупджампинг и зиплайн.
Организационные детали
Выезд из всех городов КМВ, забираем из ваших домов/гостиниц/санаториев и отправляемся на комфортабельных внедорожниках на свидание с прекрасной Кабардино-Балкарией. В машинах есть детские кресла и бустеры.
Дорога в одну сторону занимает 3 часа
Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус
Если вы не захотите на парадром, можно будет погулять в окрестностях или пообедать в кафе
Время выезда указано приблизительное, точный час гид сообщит накануне поездки с 19.00 до 21.00 телефонным звонком или сообщением. Время возвращение тоже ориентировочное и зависит от многих факторов
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Обед — 600-700 руб.
Полёт на параплане — от 5000 руб. за 15 минут
Роупджампинг — от 3500 руб.
3иплайн — 1500 руб.
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4489 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь.
Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах.
Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
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2
–
1
–
Диана
Экскурсия прошла просто великолепно и невероятно! Восхитительные виды и захватывающие дух природные ландшафты, которые поражают своей красотой, монументальностью и величием✨⛰️Нас поразило озеро Гижгид, город мертвых Эльтюбю, потрясающие локации Баксанского ущелья читать дальшеуменьшить
и Чегемские водопады, которые зимой выглядят как ледяной дворец! Нам удалось увидеть Кавказ разнообразным и настоящим, понаблюдать за стадами коровок, баранов, лошадей и познакомиться с верблюдом 🐫✨Хотим выразить огромную благодарность нашему прекрасному экскурсоводу Михаилу, который подарил нам прекрасные и восхитительные эмоции, невероятные и занимательные истории о Кавказе, а также всегда был очень отзывчивым и делал потрясающие кадры и фотографии ☺️. Что касается организационных моментов, то нам на все хватало времени и не было никакой спешки!
Точно могу рекомендовать данный тур, так как он позволяет отдохнуть разумом душой и сердцем и просто наслаждаться жизнью. Так же экскурсия достаточно простая в передвижении и мы даже с 8 летним ребенком не ощутили каких либо трудностей. Еще раз большое Вам спасибо ☺️
+2
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И
Ирина
Отличный маршрут! Выбрала я его в первую очередь из за возможности полетать на параплане! Старотвали с зимнего старта (он дороже, но того стоит), он намного эффектнее летнего и гораздо выше, читать дальшеуменьшить
заброску делают на уазе, ещё 40 минут можно полюбоваться видами. Виды в полете не смотря на позднюю осень отличные! Очень впечатлил перевал актопарк, так же очень красиво! Очень хотелось бы его увидеть в зелени! Минус для тех кто не летает, это долгое ожидание летунов =) хотя там на локации есть чем заняться:квадрики,зиплайн, лошади и кафешки. Чегемские водопады очень маленькие, а вот само ущелье теснина очень красивая, жаль там все в торговых рядах. Спасибо гиду Рустаму, душевная получилась поездка!
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Natalia
прекрасная поездка.
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Алиса
Все очень понравилось) Рекомендую)
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Наталья
Красивый маршрут. Гид интересно рассказал про все посещенные места, рекомендую экскурсию. Главная фишка здесь - это полет на параплане
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М
Михаил
Экскурсия и гид очень понравились. Гид отлично водит машину и показывает места с красивыми видами.
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