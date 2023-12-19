Проехать по древнему торговому пути, побывать в некрополе и оказаться в декорациях мистического кино
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 700 ₽
Описание
Что вас ожидает
Былымское озеро — внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета. Окружающие его рельефы точно восхитят вас!
Актопрак — известный с древнейших времён перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий. Через него проходил старинный торговый путь, а сейчас это невероятной красоты горная дорога длиной в 30 километров, которая ведёт в Приэльбрусье.
Эльтюбю — самое древнее поселение Кабардино-Балкарии. Рядом с ним расположен некрополь с захоронениями, которым уже более 500 лет. Увидеть древние могильники, окутанные туманной дымкой, определённо стоит. Готовая декорация к мистическому фильму.
Чегемские водопады. В любое время года они впечатляет своей красотой и грациозностью. А ещё здесь готовят вкуснейший шашлык — можем попробовать!
Чегемский парадром (по желанию). Здесь вы сможете полетать на параплане и насладиться фантастическими видами. В арсенале есть и другие экстремальные развлечения — роупджампинг и зиплайн.
Организационные детали
- Выезд из всех городов КМВ, забираем из ваших домов/гостиниц/санаториев и отправляемся на комфортабельных внедорожниках на свидание с прекрасной Кабардино-Балкарией. В машинах есть детские кресла и бустеры.
- Дорога в одну сторону занимает 3 часа
- Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед — 600-700 руб.
- Полёт на параплане — от 5000 руб. за 15 минут
- Роупджампинг — от 3500 руб.
- 3иплайн — 1500 руб.
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по вашему адресу
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.