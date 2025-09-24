Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по историческим местам Ростова
Откройте для себя величие Ростова: Соборная площадь, Кремль и озеро Неро. Узнайте, как попасть в «райский» сад и секреты ростовской ухи
Начало: У Ростовского кремля
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
3999 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Отголоски старины и звон колоколов
Ощутить красоту звука, глубину истории и подлинность культурного наследия Ростова Великого
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5350 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по гимназии Ростова
Узнайте о старейшей школе области, основанной в 1910 году. Вдохновитесь историей купца Кекина и посетите астрономическую обсерваторию
Начало: На улице Моравского
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
2667 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Творческий мастер-класс по мыловарению
Погрузитесь в мир творчества и создайте уникальное мыло своими руками в центре Ростова. Подходит для всех возрастов и уровней подготовки
Начало: На Соборной площади
27 сен в 18:00
11 окт в 18:00
790 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Памятники эпохи Ивана Грозного
Погрузитесь в историю Храма Вознесения, построенного Иваном Грозным. Узнайте о святом Исидоре и его значении для православной культуры
Завтра в 12:00
26 сен в 12:00
2667 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по росписи фарфора
В уютной мастерской Ростова Великого создайте свою фарфоровую фигурку. Гуашь и акрил помогут воплотить идеи, а чайная пауза - узнать о ремёслах
Начало: У гостиницы «Боярский двор»
1 ноя в 19:00
2 ноя в 19:00
1200 ₽ за человека
