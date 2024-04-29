Индивидуальная
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области
Погрузитесь в мир архитектурных и исторических сокровищ Рязанской области. Откройте для себя неизведанные уголки и легенды
Начало: На пл. Победы
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
11 500 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
Неожиданная Рязань
Яркая Рыбацкая деревня, комплекс «В некотором царстве», шоколадный мастер-класс и экотермы за 1 день
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
6 мар в 10:30
11 500 ₽ за человека
Индивидуальная
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Таинственные места Рязани: погружение в историю города
Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу
Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького
Сегодня в 16:30
Завтра в 17:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим29 апреля 2024Экскурсия стоящая. Можно, конечно, сгонять самим, но тогда некому будет по дороге отвечать на вопросы про Рязань, область, архитектуру, историю
- ИИнна10 января 2024Большое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в Рязанской глубинке потрясла нас! Как много нам открытий чудных с такими замечательными гидами!
- ИИрина24 марта 2023Экскурсия и экскурсовод нам очень понравились. Лилия увлеченный, доброжелательный и приятный человек, очень интересно все рассказывала. Организация и автобус все
