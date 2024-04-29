Мои заказы

Кирицы – экскурсии в Рязани

Найдено 4 экскурсии в категории «Кирицы» в Рязани, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области
Погрузитесь в мир архитектурных и исторических сокровищ Рязанской области. Откройте для себя неизведанные уголки и легенды
Начало: На пл. Победы
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
11 500 ₽ за всё до 10 чел.
Неожиданная Рязань
Пешая
На машине
10 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Неожиданная Рязань
Яркая Рыбацкая деревня, комплекс «В некотором царстве», шоколадный мастер-класс и экотермы за 1 день
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
6 мар в 10:30
11 500 ₽ за человека
Кремль - сердце Рязани
Пешая
2 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Таинственные места губернской Рязани
Пешая
2 часа
117 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственные места Рязани: погружение в историю города
Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу
Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького
Сегодня в 16:30
Завтра в 17:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    29 апреля 2024
    Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)
    Экскурсия стоящая. Можно, конечно, сгонять самим, но тогда некому будет по дороге отвечать на вопросы про Рязань, область, архитектуру, историю
    читать дальше

    города и так далее.
    На мой взгляд, экскурсовод при такой поездке необходим. Андрей обладает объёмным багажом знаний как по давней истории, так и по новейшим временам.
    Мне понравилось.

    Экскурсия стоящая. Можно, конечно, сгонять самим, но тогда некому будет по дороге отвечать на вопросы про
  • И
    Инна
    10 января 2024
    Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)
    Большое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в Рязанской глубинке потрясла нас! Как много нам открытий чудных с такими замечательными гидами!
  • И
    Ирина
    24 марта 2023
    Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)
    Экскурсия и экскурсовод нам очень понравились. Лилия увлеченный, доброжелательный и приятный человек, очень интересно все рассказывала. Организация и автобус все
    читать дальше

    было на хорошем уровне.
    Мы большие поклонники архитектуры Шехтеля, Конезавод и усадьба фон Дервиза произвели огромное впечатление! Невероятная красота!
    Несмотря на метель наша группа с удовольствием прошла по всем сугробам к доменной печи Петра 1.
    Полюбовались на храм в псевдорусском стиле Петра и Павла в Старожилово. Прекрасный маршрут, очень познавательный и интересный, я бы сказала эти места обязательны для посещения, это туристические « изюминки», мы очень рады что побывали в этих местах.

Сколько стоит экскурсия по Рязани в декабре 2025
Сейчас в Рязани в категории "Кирицы" можно забронировать 4 экскурсии от 4000 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 196 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
