читать дальше

было на хорошем уровне.

Мы большие поклонники архитектуры Шехтеля, Конезавод и усадьба фон Дервиза произвели огромное впечатление! Невероятная красота!

Несмотря на метель наша группа с удовольствием прошла по всем сугробам к доменной печи Петра 1.

Полюбовались на храм в псевдорусском стиле Петра и Павла в Старожилово. Прекрасный маршрут, очень познавательный и интересный, я бы сказала эти места обязательны для посещения, это туристические « изюминки», мы очень рады что побывали в этих местах.