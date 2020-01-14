7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старый город Переславль Рязанский

На прогулке с купцом, обитателем прошлого Рязани, вы увидите главные архитектурные памятники – остатки монастыря XVII века, в котором появилось первое медицинское учреждение в городе (сегодня они перестроены в современное двухэтажное здание), и целую улицу, сохранившую своё название, где находятся два храма с 300-летней историей. Афанасий Прянишников расскажет вам интересные местные легенды про Пивную и Скоморошинскую улицы и познакомит с древней Рязанью, её повседневностью и славой торгового города.

Жизнь купечества

Вы узнаете самые интересные факты о купеческом укладе и бытовых заботах этого сословия. Рязанский торг был самым крупным от Москвы и до Макарьевской ярмарки, здесь действовали особенные принципы торговли, и кто как не купец может о них рассказать! Завершится наша экскурсия в Галерее пряников, где выставлены образцы рязанских и заморских товаров в средневековом сундуке, старинные монеты и предметы, которые купцы брали с собой в путешествия, и продаются вкусные сувениры.