7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Старинный Переславль Рязанский. Прогулка с купцом

Увидеть памятники седой старины и представить себе один из самых крупных торгов XVII века

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Любителям исконно русской культуры и традиций и тем, кто хочет познакомиться с ними получше, прогулка с купцом по старой Рязани придется особенно по душе.

В компании купца Афанасия Прянишникова вы узнаете, как в городе строили и чем торговали, погрузитесь в купеческий быт, попробуете вкусные съедобные сувениры в Галерее пряников и прочувствуете бойкий предприимчивый дух Рязани, стоявшей на торговом пути между Европой и Азией.
3250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча пл. Свободы, у м-н Зодиак
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Старинный Переславль Рязанский. Прогулка с купцом
Старинный Переславль Рязанский. Прогулка с купцом

Что вас ожидает

Старый город Переславль Рязанский
На прогулке с купцом, обитателем прошлого Рязани, вы увидите главные архитектурные памятники – остатки монастыря XVII века, в котором появилось первое медицинское учреждение в городе (сегодня они перестроены в современное двухэтажное здание), и целую улицу, сохранившую своё название, где находятся два храма с 300-летней историей. Афанасий Прянишников расскажет вам интересные местные легенды про Пивную и Скоморошинскую улицы и познакомит с древней Рязанью, её повседневностью и славой торгового города.

Жизнь купечества
Вы узнаете самые интересные факты о купеческом укладе и бытовых заботах этого сословия. Рязанский торг был самым крупным от Москвы и до Макарьевской ярмарки, здесь действовали особенные принципы торговли, и кто как не купец может о них рассказать! Завершится наша экскурсия в Галерее пряников, где выставлены образцы рязанских и заморских товаров в средневековом сундуке, старинные монеты и предметы, которые купцы брали с собой в путешествия, и продаются вкусные сувениры.

Организационные детали

Посещение экспозиции в Галерее пряников входит в стоимость экскурсии

Старинный Переславль Рязанский. Прогулка с купцом
Старинный Переславль Рязанский. Прогулка с купцом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура пл. Свободы, у м-н Зодиак.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
30 лет, кандидат исторических наук, тема диссертации "Стрелецкое войско рязанских городов", руководитель Центра исторического туризма, гид-экскурсовод, переводчик. Более 10 лет занимаюсь исторической реконструкцией. Все образы и подаваемая информация научно выверены. Миссия и сверхзадача - популяризация истории, иллюстрирование истории красочными живыми образами из прошлого
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Валентин очень грамотный гид и потрясающий рассказчик!
5 января 2020
Валентин- прекрасный гид и великолепный актёр! Экскурсия понравилась не только взрослым, но и ребёнку 5 лет. Яростно рекомендуем!
3 января 2020
Отличная экскурсия! Стрелец колоритный. Рассказ живой и не скучный. Интересно и взрослым и детям. Спасибо
3 января 2020
Все очень понравилось - весело, легко, интересно. Спасибо Валентину!
26 июля 2019
Великолепное путешествие в историю, по Рязани и вглубь себя. Участниц от 11 до 80 лет в колоссальном восторге. И немец (сбитый на колокольне перед словом Иордан) тоже. Отдельный поклон стрельцу, чья жена родила за час до начала экскурсии, за то, что не перенёс нашу встречу, хотя мы бы конечно поняли, и великолепно ее провёл. Браво и конечно бис! В наш следующий приезд в этот замечательный город!
15 июля 2019
У меня была мечта показать детям 7 и 10 лет Рязань, да и самой посмотреть. И вот я случайно наткнулась на такое предложение в игровой форме. Сначала мои мальчишки опешили... не понимали на каком языке с ними разговаривают... А потом привыкли, и внимательно слушали. Очень мне понравился стрелец. Он отлично вошел в роль и рассказал нам о Старой Рязани. Конечно, детям не все было интересно, но я надеюсь, что хоть что-то отложится в их голове. В общем и целом экскурсия интересная, емкая и познавательная. Я с удовольствием рассказала своим знакомым, они заинтересовались и даже некоторые засобирались в Рязань.
14 мая 2019
Экскурсия рассчитана на детей младшего подросткового возраста. Мой 9- ний реьбееок остался в бешеном восторге. Однако, взрослым такая подача материала совсем не подходит, содержание было однобоким (только о быте) и скудным. Об истории Рязани мы (взрослые) не узнали ничего нового. Если вы с детьми - идите смело, если без- не стоит.

Кирилл проводит ещё 1 экскурсию

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