Мои заказы

Рыбинск в объективе кинокамеры

Погрузитесь в мир кино и истории Рыбинска. Прогулка по знаковым местам и участие в квесте подарят незабываемые впечатления
Экскурсия по Рыбинску предлагает уникальную возможность окунуться в мир кино и истории.

Прогулка по центру города включает посещение памятников бурлакам и Льву Ошанину, скульптуры Остапа Бендера и Никольской часовни. Гости узнают о богатой истории города, его знаменитых жителях и культурных событиях.

Завершится экскурсия увлекательной викториной о кино в театре «Хороший», что сделает путешествие не только познавательным, но и веселым

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎬 Уникальный маршрут по местам съёмок
  • 📚 Исторические факты и легенды
  • 🗿 Знаковые памятники и скульптуры
  • 🎭 Викторина в театре для всех
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для взрослых и старших школьников
Рыбинск в объективе кинокамеры© Татьяна
Рыбинск в объективе кинокамеры© Татьяна
Рыбинск в объективе кинокамеры© Татьяна
Ближайшие даты:
30
ноя7
дек28
дек4
янв11
янв18
янв25
янв
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Памятник бурлаку
  • Памятник Льву Ошанину
  • Скульптура Остапа Бендера
  • Никольская часовня
  • Улица Стоялая

Описание экскурсии

  • Памятник бурлаку. Вы погрузитесь в прошлое Рыбинска и узнаете, кто такие крючники
  • Памятник Льву Ошанину. Известный поэт-песенник в соавторстве написал удивительное произведение для фильма. Фильм уже никто не помнит. А вот песня, звучащая на разных языках, знакома многим
  • Усть-Шексна (на другом берегу). Выясните, почему город постарел сразу на 200 лет
  • Скульптура Остапа Бендера. Можете подержать великого комбинатора за руку и сделать фото на память
  • Никольская часовня. Разберёмся, почему она находится на Волжской набережной
  • Улица Стоялая. Увидим кафе для любителей романа Ильфа и Петрова

Вы узнаете:

  • почему наш город был одним из самых богатых на Волге
  • какое место у памятника Льву Ошанину нужно потереть
  • в чём сходство главного героя фильма «12 стульев» и исполнителя этой роли
  • почему купец Эльтеков построил часовню Николая Чудотворца

А после прогулки вас ждёт небольшая и весёлая викторина о кино в театре «Хороший». Вопросы и задания подходят для взрослой аудитории и старших школьников.

Организационные детали

  • Рекомендую экскурсию для детей старше 16 лет
  • Викторина о кино проводится в театре. Если в это время в театре спектакль, мы её перенесём
  • Посещение театра оплачивается отдельно: 300 ₽ за чел., если в группе не менее 9 человек

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 1540 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я родилась и всю жизнь живу в прекрасном Рыбинске — уже больше 50 лет. Люблю свой город всей душой и с радостью показываю его гостям. В
читать дальше

ноябре 2023 года я стала одним из первых проводников смысла на выставке-форуме «Россия», а в 2024 году подтвердила этот статус. В 2025 году добилась особого признания — победила в конкурсе «Больше чем путешествия» и получила почётное звание «Эксперта Победы». Теперь с особым трепетом рассказываю о Рыбинске как о Городе трудовой доблести, раскрывая его героическую историю и неповторимую атмосферу. Приглашаю вас на прогулку по местам, где каждый камень дышит историей!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Рыбинска

Похожие экскурсии из Рыбинска

Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Пешая
2 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Узнайте о судьбе Рыбинска и исчезнувшей Мологи. Посетите исторические места и макет затопленного города, погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 10:00
11 ноя в 13:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Рыбинск для новичков
Пешая
1.5 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
По старинному Рыбинску на велосипеде
На велосипеде
2 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По старинному Рыбинску на велосипеде: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, проезжая по его историческому центру и останавливаясь у знаковых мест
Начало: Ул. Крестовая, 70
13 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рыбинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рыбинске