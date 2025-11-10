Экскурсия по Рыбинску предлагает уникальную возможность окунуться в мир кино и истории.
Прогулка по центру города включает посещение памятников бурлакам и Льву Ошанину, скульптуры Остапа Бендера и Никольской часовни. Гости узнают о богатой истории города, его знаменитых жителях и культурных событиях.
Завершится экскурсия увлекательной викториной о кино в театре «Хороший», что сделает путешествие не только познавательным, но и веселым
5 причин купить эту экскурсию
- 🎬 Уникальный маршрут по местам съёмок
- 📚 Исторические факты и легенды
- 🗿 Знаковые памятники и скульптуры
- 🎭 Викторина в театре для всех
- 👨👩👧👦 Подходит для взрослых и старших школьников
Что можно увидеть
- Памятник бурлаку
- Памятник Льву Ошанину
- Скульптура Остапа Бендера
- Никольская часовня
- Улица Стоялая
Описание экскурсии
- Памятник бурлаку. Вы погрузитесь в прошлое Рыбинска и узнаете, кто такие крючники
- Памятник Льву Ошанину. Известный поэт-песенник в соавторстве написал удивительное произведение для фильма. Фильм уже никто не помнит. А вот песня, звучащая на разных языках, знакома многим
- Усть-Шексна (на другом берегу). Выясните, почему город постарел сразу на 200 лет
- Скульптура Остапа Бендера. Можете подержать великого комбинатора за руку и сделать фото на память
- Никольская часовня. Разберёмся, почему она находится на Волжской набережной
- Улица Стоялая. Увидим кафе для любителей романа Ильфа и Петрова
Вы узнаете:
- почему наш город был одним из самых богатых на Волге
- какое место у памятника Льву Ошанину нужно потереть
- в чём сходство главного героя фильма «12 стульев» и исполнителя этой роли
- почему купец Эльтеков построил часовню Николая Чудотворца
А после прогулки вас ждёт небольшая и весёлая викторина о кино в театре «Хороший». Вопросы и задания подходят для взрослой аудитории и старших школьников.
Организационные детали
- Рекомендую экскурсию для детей старше 16 лет
- Викторина о кино проводится в театре. Если в это время в театре спектакль, мы её перенесём
- Посещение театра оплачивается отдельно: 300 ₽ за чел., если в группе не менее 9 человек
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 1540 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я родилась и всю жизнь живу в прекрасном Рыбинске — уже больше 50 лет. Люблю свой город всей душой и с радостью показываю его гостям.
