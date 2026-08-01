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Экскурсии по Сахалинской области и городам

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Южно-Сахалинск

Индивидуальные экскурсии

«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
5
1 отзыв
12500
за всё
Давайте отправимся в небольшое путешествие по Южно-Сахалинску. За время нашей комфортной поездки вы увидите главные достопримечательности города: от п...
Южно-Сахалинск
Добро пожаловать в Южно-Сахалинск
Добро пожаловать в Южно-Сахалинск
5
2 отзыва
8500
за всё
Приглашаем на обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску! Вы увидите ключевые достопримечательности, отражающие уникальную историю города: от японского нас...
Южно-Сахалинск
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
35000
за всё
На восточном побережье Сахалина находится удивительной красоты место — мыс Евстафия. С высоты 51 м вы полюбуетесь видом местной природы. Подышите морс...
Южно-Сахалинск
Восточный Сахалин: японские тории, бухта Тихая и водопад Клоковский
Восточный Сахалин: японские тории, бухта Тихая и водопад Клоковский
5
3 отзыва
30000
за всё
Отправьтесь с нами в путешествие по Сахалину: бухта Тихая, водопады, крабовый рынок, японские тории и увлекательная история острова. Индивидуальный ту...
Южно-Сахалинск
Японское наследие Карафуто: Чертов и Ведьмин мосты
Японское наследие Карафуто: Чертов и Ведьмин мосты
5
1 отзыв
30000
за всё
Откройте для себя захватывающую атмосферу японской железной дороги и удивительные горные пейзажи Сахалина, прогуливаясь по знаменитым Чертову и Ведьми...
Южно-Сахалинск
Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
5
12 отзывов
30000
за всё
Отправляемся вместе с вами в бухту Тихая — живописнейшее место Сахалина, где можно услышать только морской прибой и крики чаек. По пути заедем на пляж...
Южно-Сахалинск
Чарующий мыс Великан
Чарующий мыс Великан
5
3 отзыва
30000
за всё
Южно-Сахалинск

Групповые экскурсии

Пешеходная экскурсия по Южно-Сахалинску
Пешеходная экскурсия по Южно-Сахалинску
4.8
7 отзывов
1600
за чел.
Приглашаем на обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску! Начнём с площади Ленина, осмотрим здание бывшей мэрии Тойохара и знаменитый краеведческий музей. ...
Южно-Сахалинск
Путешествие к мысу Слепиковского: Чёртов и Ведьмин мосты
Путешествие к мысу Слепиковского: Чёртов и Ведьмин мосты
5
14 отзывов
12000
за чел.
Отправляемся на западный берег Сахалина: здесь находится третий по численности населения город острова — Холмск. Прогуляемся и найдём его главную дост...
Южно-Сахалинск
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
5
15 отзывов
35500
за чел.
В сорока километрах от Сахалина расположен загадочный остров Монерон, который словно сошел со страниц романов девятнадцатого века. Несмотря на свою не...
Южно-Сахалинск
Удивительное Южное кольцо Сахалина
Удивительное Южное кольцо Сахалина
5
1 отзыв
16500
за чел.
Путешествуйте по уникальному маршруту, который откроет вам оба побережья острова: западное и восточное. За один день вы увидите более 10 достопримечат...
Южно-Сахалинск
Сахалин весной: сивучи, маяк Слепиковского и водопад Салют (до 4 гостей)
Сахалин весной: сивучи, маяк Слепиковского и водопад Салют (до 4 гостей)
5
6 отзывов
10000
за чел.
Сахалин — одно из немногих мест, где можно увидеть сивучей прямо в черте города. Мы отправимся на западное побережье: в Невельске понаблюдаем за сивуч...
Южно-Сахалинск
Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
5
23 отзыва
11000
за чел.
Присоединяйтесь к незабываемой экскурсии на самые загадочные и впечатляющие уголки Сахалина — мысы «Великан» и «Птичий»! Приглашаем вас открыть для се...
Южно-Сахалинск
Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск
Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск
4.3
4 отзыва
5700
за чел.
Приглашаем вас на экскурсию по Южно-Сахалинску, где переплелись русская и японская культуры, оставив уникальный след в истории и архитектуре города. В...
Южно-Сахалинск
Гастрономический тур в лагуну Буссе
Гастрономический тур в лагуну Буссе
5
17 отзывов
12500
за чел.
Лагуна Буссе — кладовая природных даров. Она щедро делится всем: волшебными видами морской флоры и фауны, уловом, богатыми цветущими берегами, новыми ...
Южно-Сахалинск
Открыть Сахалин: Охотское море, японские тории и бухта Тихая (до 8 гостей)
Открыть Сахалин: Охотское море, японские тории и бухта Тихая (до 8 гостей)
5
8 отзывов
10500
за чел.
Добро пожаловать в бухту Тихую — одно из самых живописных мест Сахалина! Вас ждут величественные скалы, фантастические кекуры, бескрайний морской гори...
Южно-Сахалинск

Обзорные по городам

Пешеходная экскурсия по Южно-Сахалинску
Пешеходная экскурсия по Южно-Сахалинску
4.8
7 отзывов
1600
за чел.
Приглашаем на обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску! Начнём с площади Ленина, осмотрим здание бывшей мэрии Тойохара и знаменитый краеведческий музей. ...
Южно-Сахалинск
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
5
1 отзыв
12500
за всё
Давайте отправимся в небольшое путешествие по Южно-Сахалинску. За время нашей комфортной поездки вы увидите главные достопримечательности города: от п...
Южно-Сахалинск
Добро пожаловать в Южно-Сахалинск
Добро пожаловать в Южно-Сахалинск
5
2 отзыва
8500
за всё
Приглашаем на обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску! Вы увидите ключевые достопримечательности, отражающие уникальную историю города: от японского нас...
Южно-Сахалинск
Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск
Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск
4.3
4 отзыва
5700
за чел.
Приглашаем вас на экскурсию по Южно-Сахалинску, где переплелись русская и японская культуры, оставив уникальный след в истории и архитектуре города. В...
Южно-Сахалинск

Водные прогулки

Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
35000
за всё
На восточном побережье Сахалина находится удивительной красоты место — мыс Евстафия. С высоты 51 м вы полюбуетесь видом местной природы. Подышите морс...
Южно-Сахалинск
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
5
15 отзывов
35500
за чел.
В сорока километрах от Сахалина расположен загадочный остров Монерон, который словно сошел со страниц романов девятнадцатого века. Несмотря на свою не...
Южно-Сахалинск
Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
5
23 отзыва
11000
за чел.
Присоединяйтесь к незабываемой экскурсии на самые загадочные и впечатляющие уголки Сахалина — мысы «Великан» и «Птичий»! Приглашаем вас открыть для се...
Южно-Сахалинск
Маяк Анива и Мыс мраморный
Маяк Анива и Мыс мраморный
5
31 отзыв
11250
за чел.
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию к уникальной достопримечательности острова Сахалин — маяку Анива! Этот маяк, возвышающийся на скалистых неро...
Южно-Сахалинск
Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
4.9
66 отзывов
10500
за чел.
Мы проведем восемь часов в окружении уникальной островной природы. Наш путь лежит к небольшому селу Охотское, где у нас будет возможность прогуляться ...
Южно-Сахалинск
Морская прогулка к японскому маяку Анива
Морская прогулка к японскому маяку Анива
4.9
47 отзывов
10600
за чел.
Увлекательная морская прогулка вдоль Тонино-Анивского полуострова с высадкой на скале Сивучья, где возвышается старинный японский маяк 1939 года постр...
Южно-Сахалинск

Туры на автомобиле

«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
5
1 отзыв
12500
за всё
Давайте отправимся в небольшое путешествие по Южно-Сахалинску. За время нашей комфортной поездки вы увидите главные достопримечательности города: от п...
Южно-Сахалинск

Гастрономические туры

Гастрономический тур в лагуну Буссе
Гастрономический тур в лагуну Буссе
5
17 отзывов
12500
за чел.
Лагуна Буссе — кладовая природных даров. Она щедро делится всем: волшебными видами морской флоры и фауны, уловом, богатыми цветущими берегами, новыми ...
Южно-Сахалинск

Последние отзывы об экскурсиях по Сахалинской области

М
Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
Организация просто замечательная! Виды такие, что попадают прямо в самое сердце. Отдельно хочу выразить благодарность гиду Алёне за интересные истории про данные места и беседу в целом!:)
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Ю
Гастрономический тур в лагуну Буссе
Отличная экскурсия, очень вкусно и интересно!
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Н
Морская прогулка к японскому маяку Анива
Невероятно интересная и познавательная экскурсия! По пути следования к маяку, наш гид-"капитан" Максим останавливался у наиболее интересных локаций (водопады, белая
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скала, заброшенная японская деревня и др), рассказывая интересные факты о них. Подплывая к маяку, были замечены нерпы Ларга. Наш капитан специально для нас сделал несколько кругов вокруг их лежбища, дабы мы наснимались и нафотографировались вдоволь этих забавных и милых зверят:)
Маяк поразил нас своим архитектурным видом, излазили всё вокруг него, а на скалах мы увидели колонии мидий.
Погода нас радовала солнцем и теплом. По возвращению на базу, сделали остановку на пляже, где и накупалимь вдоволь, и наш капитан Максим напоил нас вкусным, горячим, ароматным чаем с вкусными плюшками.

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О
Пешеходная экскурсия по Южно-Сахалинску
Пешеходная экскурсия по центру Южно-Сахалинска понравилась. Брали ее после тура по Курильским островам. Интересно подобранные локации и занимательные рассказы о них.
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Г
Морская прогулка к японскому маяку Анива
Понравилось все. Спасибо за увлекательную морскую прогулку.
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М
Пешеходная экскурсия по Южно-Сахалинску
Наталья - внимательный и приятный гид. Экскурсия длится чуть более двух часов, в неспешном темпе. Начинается у памятника Ленину, через
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жд вокзал и потом вдоль Коммунистического проспекта. В общей сложности около 3 км. Многие достопримечательности находятся именно в этом районе. Такая экскурсия подходит как общий ориентир, чтобы начать знакомиться с городом. Но мне не хватило информативности, глубины. Половина времени - это просто ходьба по проспекту или парку. На остановках - короткий рассказ. Гид любит свой город, но очень тихо это передаёт. Кстати, если бы у каждого участника были наушники, можно было бы сделать поход намного насыщеннее. Успехов, Наталья!

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А
Гастрономический тур в лагуну Буссе
Отлично организован тур! Водитель вез замечательно! На базе ребята очень гостеприимные и радушные. Атмосфера как в старой и дружной компании.
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И
Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
Спасибо большое организатору Евгению! Всё четко организовано, информативно, всегда на связи!
Гид, он же водитель Арсений - выше всяких похвал! Общительный,
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вежливый, заботливый, терпеливый!
Сумел сплотить нашу небольшую, но очень разнопёрую группу так, что к концу экскурсии все обменялись контактами и договорились о встречах! Накормил вкусностями, напоил различными чаями!
Ну, а сама экскурсия, конечно же, бесподобна! Красоту Сахалина нужно обязательно увидеть!

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М
Маяк Анива и Мыс мраморный
Погода стояла шикарная, увидели водопад по пути, на лодке комфортно плыли, в сам маяк не зайдешь с этого года запрет,
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чтобы не разрушался дальше от туристов, рядом плавают нерпы, на обратном пути на берегу остановились - перекус пончиками домашними вкусными! Капитан Евгений с ним не страшно в море!

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Ю
Маяк Анива и Мыс мраморный
Замечательная экскурсия. Отличные гиды, лодки и угощения. Показали маяк со всех сторон, высадили на сам маяк, 20 минут дали на
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прогулку и фото. Рассказали историю маяка. Далее направились на мыс мраморный. Была высадка на 1 час. Можно было покупаться в море, погреться на солнышке и угоститься вкусняшками, от организатора. До место отправления по воде добирались на автобусе, очень удобном, чистом и комфортном. Рекомендую данную туркомпанию и обязательно сам тур.

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