Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Сахалинской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
1 отзыв
12500
₽
за всё
Давайте отправимся в небольшое путешествие по Южно-Сахалинску. За время нашей комфортной поездки вы увидите главные достопримечательности города: от п...
5
2 отзыва
8500
₽
за всё
Приглашаем на обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску! Вы увидите ключевые достопримечательности, отражающие уникальную историю города: от японского нас...
35000
₽
за всё
На восточном побережье Сахалина находится удивительной красоты место — мыс Евстафия. С высоты 51 м вы полюбуетесь видом местной природы. Подышите морс...
5
3 отзыва
30000
₽
за всё
Отправьтесь с нами в путешествие по Сахалину: бухта Тихая, водопады, крабовый рынок, японские тории и увлекательная история острова. Индивидуальный ту...
5
1 отзыв
30000
₽
за всё
Откройте для себя захватывающую атмосферу японской железной дороги и удивительные горные пейзажи Сахалина, прогуливаясь по знаменитым Чертову и Ведьми...
5
12 отзывов
30000
₽
за всё
Отправляемся вместе с вами в бухту Тихая — живописнейшее место Сахалина, где можно услышать только морской прибой и крики чаек. По пути заедем на пляж...
Групповые экскурсии
4.8
7 отзывов
1600
₽
за чел.
Приглашаем на обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску! Начнём с площади Ленина, осмотрим здание бывшей мэрии Тойохара и знаменитый краеведческий музей. ...
5
14 отзывов
12000
₽
за чел.
Отправляемся на западный берег Сахалина: здесь находится третий по численности населения город острова — Холмск. Прогуляемся и найдём его главную дост...
5
15 отзывов
35500
₽
за чел.
В сорока километрах от Сахалина расположен загадочный остров Монерон, который словно сошел со страниц романов девятнадцатого века. Несмотря на свою не...
5
1 отзыв
16500
₽
за чел.
Путешествуйте по уникальному маршруту, который откроет вам оба побережья острова: западное и восточное. За один день вы увидите более 10 достопримечат...
5
6 отзывов
10000
₽
за чел.
Сахалин — одно из немногих мест, где можно увидеть сивучей прямо в черте города. Мы отправимся на западное побережье: в Невельске понаблюдаем за сивуч...
5
23 отзыва
11000
₽
за чел.
Присоединяйтесь к незабываемой экскурсии на самые загадочные и впечатляющие уголки Сахалина — мысы «Великан» и «Птичий»! Приглашаем вас открыть для се...
4.3
4 отзыва
5700
₽
за чел.
Приглашаем вас на экскурсию по Южно-Сахалинску, где переплелись русская и японская культуры, оставив уникальный след в истории и архитектуре города. В...
5
17 отзывов
12500
₽
за чел.
Лагуна Буссе — кладовая природных даров. Она щедро делится всем: волшебными видами морской флоры и фауны, уловом, богатыми цветущими берегами, новыми ...
5
8 отзывов
10500
₽
за чел.
Добро пожаловать в бухту Тихую — одно из самых живописных мест Сахалина! Вас ждут величественные скалы, фантастические кекуры, бескрайний морской гори...
Обзорные по городам
4.8
7 отзывов
1600
₽
за чел.
Приглашаем на обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску! Начнём с площади Ленина, осмотрим здание бывшей мэрии Тойохара и знаменитый краеведческий музей. ...
5
1 отзыв
12500
₽
за всё
Давайте отправимся в небольшое путешествие по Южно-Сахалинску. За время нашей комфортной поездки вы увидите главные достопримечательности города: от п...
5
2 отзыва
8500
₽
за всё
Приглашаем на обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску! Вы увидите ключевые достопримечательности, отражающие уникальную историю города: от японского нас...
4.3
4 отзыва
5700
₽
за чел.
Приглашаем вас на экскурсию по Южно-Сахалинску, где переплелись русская и японская культуры, оставив уникальный след в истории и архитектуре города. В...
Водные прогулки
35000
₽
за всё
На восточном побережье Сахалина находится удивительной красоты место — мыс Евстафия. С высоты 51 м вы полюбуетесь видом местной природы. Подышите морс...
5
15 отзывов
35500
₽
за чел.
В сорока километрах от Сахалина расположен загадочный остров Монерон, который словно сошел со страниц романов девятнадцатого века. Несмотря на свою не...
5
23 отзыва
11000
₽
за чел.
Присоединяйтесь к незабываемой экскурсии на самые загадочные и впечатляющие уголки Сахалина — мысы «Великан» и «Птичий»! Приглашаем вас открыть для се...
5
31 отзыв
11250
₽
за чел.
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию к уникальной достопримечательности острова Сахалин — маяку Анива! Этот маяк, возвышающийся на скалистых неро...
4.9
66 отзывов
10500
₽
за чел.
Мы проведем восемь часов в окружении уникальной островной природы. Наш путь лежит к небольшому селу Охотское, где у нас будет возможность прогуляться ...
4.9
47 отзывов
10600
₽
за чел.
Увлекательная морская прогулка вдоль Тонино-Анивского полуострова с высадкой на скале Сивучья, где возвышается старинный японский маяк 1939 года постр...
Туры на автомобиле
5
1 отзыв
12500
₽
за всё
Давайте отправимся в небольшое путешествие по Южно-Сахалинску. За время нашей комфортной поездки вы увидите главные достопримечательности города: от п...
Гастрономические туры
5
17 отзывов
12500
₽
за чел.
Лагуна Буссе — кладовая природных даров. Она щедро делится всем: волшебными видами морской флоры и фауны, уловом, богатыми цветущими берегами, новыми ...
Последние отзывы об экскурсиях по Сахалинской области
М
Организация просто замечательная! Виды такие, что попадают прямо в самое сердце. Отдельно хочу выразить благодарность гиду Алёне за интересные истории про данные места и беседу в целом!:)
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Ю
Отличная экскурсия, очень вкусно и интересно!
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Н
Невероятно интересная и познавательная экскурсия! По пути следования к маяку, наш гид-"капитан" Максим останавливался у наиболее интересных локаций (водопады, белая
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О
Пешеходная экскурсия по центру Южно-Сахалинска понравилась. Брали ее после тура по Курильским островам. Интересно подобранные локации и занимательные рассказы о них.
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Г
Понравилось все. Спасибо за увлекательную морскую прогулку.
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М
Наталья - внимательный и приятный гид. Экскурсия длится чуть более двух часов, в неспешном темпе. Начинается у памятника Ленину, через
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А
Отлично организован тур! Водитель вез замечательно! На базе ребята очень гостеприимные и радушные. Атмосфера как в старой и дружной компании.
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И
Спасибо большое организатору Евгению! Всё четко организовано, информативно, всегда на связи!
Гид, он же водитель Арсений - выше всяких похвал! Общительный,
Гид, он же водитель Арсений - выше всяких похвал! Общительный,
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М
Погода стояла шикарная, увидели водопад по пути, на лодке комфортно плыли, в сам маяк не зайдешь с этого года запрет,
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Ю
Замечательная экскурсия. Отличные гиды, лодки и угощения. Показали маяк со всех сторон, высадили на сам маяк, 20 минут дали на
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