Экскурсии по Сахалинской области

Экскурсии в городах Сахалинской области

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Южно-Сахалинск

Индивидуальные экскурсии

Тур на Мыс Бурунный
Тур на Мыс Бурунный
18000
за всё
Мыс Бурунный находится в северной части острова и представляет собой одно из уникальнейших
Южно-Сахалинск
Тур на Мыс Слепиковского
Тур на Мыс Слепиковского
16000
за всё
Мыс Слепиковского расположен на юго-западном побережье острова Сахалин
Южно-Сахалинск
Мыс Острый и Быковские пороги
Мыс Острый и Быковские пороги
16000
за всё
Быковские пороги - это целая лестница из небольших каскадов, которые заканчиваются небольшим но оглушающим водопадом
Южно-Сахалинск
Черемшанский водопад
Черемшанский водопад
20000
за всё
Одним из красивейших водопадов считается Черемшанский
Южно-Сахалинск
Гора Быкова и бухта Тихая
Гора Быкова и бухта Тихая
16000
за всё
Вас ждет увлекательная и живописная экскурсия, которая начинается с Горы Быкова, откуда открывается превосходный вид на
Южно-Сахалинск
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
22000
за всё
Путешествие на мыс Евстафия - это незабываемый маршрут
Южно-Сахалинск
Лагуна Буссе и мыс Великан
Лагуна Буссе и мыс Великан
20000
за всё
Вас ждет удивительная экскурсия, которая позволяет совместить сразу посещение двух достопримечательностей
Южно-Сахалинск
Чертов мост - Ведьмин мост
Чертов мост - Ведьмин мост
18000
за всё
«Чертов мост» получил свое название из-за уникальной задумки - путь к нему лежит через тоннель, который представляет
Южно-Сахалинск
Бухта Тихая и Клоковский водопад
Бухта Тихая и Клоковский водопад
22000
за всё
Вас ждет удивительное путешествие на юго-восточное побережье Сахалина, где расположена Бухта Тихая
Южно-Сахалинск
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