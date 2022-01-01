Экскурсии в городах Сахалинской области
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Индивидуальные экскурсии
18000
₽
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Мыс Бурунный находится в северной части острова и представляет собой одно из уникальнейших
16000
₽
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Мыс Слепиковского расположен на юго-западном побережье острова Сахалин
16000
₽
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Быковские пороги - это целая лестница из небольших каскадов, которые заканчиваются небольшим но оглушающим водопадом
16000
₽
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Вас ждет увлекательная и живописная экскурсия, которая начинается с Горы Быкова, откуда открывается превосходный вид на
22000
₽
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Путешествие на мыс Евстафия - это незабываемый маршрут
20000
₽
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Вас ждет удивительная экскурсия, которая позволяет совместить сразу посещение двух достопримечательностей
18000
₽
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«Чертов мост» получил свое название из-за уникальной задумки - путь к нему лежит через тоннель, который представляет
22000
₽
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Вас ждет удивительное путешествие на юго-восточное побережье Сахалина, где расположена Бухта Тихая