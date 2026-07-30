Групповая экскурсия от крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа

Эта экскурсия — возможность за один день увидеть Самару во всей её многогранности.
Вы проедете по главным городским маршрутам, услышите историю города от основания крепости до космической эпохи, а затем отправитесь к природным символам края. Вас ждут панорамы Волги и Жигулёвских гор, легендарная вертолётная площадка, и Царёв курган.
Вы проедете по главным городским маршрутам, услышите историю города от основания крепости до космической эпохи, а затем отправитесь к природным символам края. Вас ждут панорамы Волги и Жигулёвских гор, легендарная вертолётная площадка, и Царёв курган.
Описание экскурсии
Истоки Самары и главные символы города
Путешествие начнётся у места основания Самарской крепости — именно отсюда вырос город на Волге. По пути вы увидите знаковые локации исторического центра:
- Речной вокзал и волжскую набережную
- площадь Куйбышева — одну из крупнейших площадей Европы
- Самарский драматический театр
- Жигулёвский пивоваренный завод
- площадь Славы и волжские смотровые площадки
- монумент ракеты-носителя «Союз»
- конструктивистскую Фабрику-кухню
- старые овраги и районы, сохранившие атмосферу дореволюционной Самары
Волжские панорамы
После городской части маршрута вы отправитесь к знаменитой Вертолётной площадке — одной из лучших смотровых точек области. Это место, ради которого многие приезжают в Самару впервые.
Царёв курган и слияние двух рек
Кульминацией экскурсии станет Царёв курган — одно из самых известных и живописных мест Самарского края. С вершины открываются впечатляющие виды на слияние Волги и Сока, Жигулёвские горы и Самарскую Луку. Вы услышите местные легенды, истории о происхождении кургана и о том, почему это место называют одним из символов Поволжья.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе Yutong. Если группа будет небольшой, возможна замена на Peugeot Boxer Tourist или аналогичный автобус (до 16 мест)
- Сбор группы — в 9:45
- Рекомендуем надеть удобную треккинговую обувь или кроссовки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
УЛ.М. Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 31 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 99 туристов
Я — аттестованный гид, для которого экскурсии стали не просто работой, а образом жизни. Больше всего люблю готовить и путешествовать, организовывать праздники и принимать гостей так, чтобы им хотелось возвращаться.
Входит в следующие категории Самары
Похожие экскурсии на «Групповая экскурсия от крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа»
Групповая
От неба до сказки: Жигулёвские ворота, Царёв курган и замок Гарибальди
Большое знакомство с историей и природой Самарского края
Начало: На Самарской улице
Завтра в 10:00
2 авг в 10:00
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Волжские просторы: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
Проведите день на свежем воздухе, погрузитесь в атмосферу загадочных штолен и насладитесь видами с Царёва кургана над Волгой
Завтра в 14:00
9 авг в 08:00
от 10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия от крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа
Исторический центр, волжские виды, штольни и смотровые площадки - в одной насыщенной поездке
Начало: У Речного вокзала
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6300 ₽ за всё до 7 чел.
4500 ₽ за человека