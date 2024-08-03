На сыроварню – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «На сыроварню» в Самаре, цены от 11 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Самарское Заволжье
На машине
37 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Самарскому Заволжью: от истории к сыроварне
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки, насладитесь вкусом местных сыров и уникальными пейзажами
Начало: Речной вокзал или с. Рождествено
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
13 000 за всё до 3 чел.
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
На велосипеде
На байдарках
21 отзыв
5 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
от 11 900 за человека
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
На машине
5 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор: Жигулёвская ГЭС, дом-музей Репина
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Самарской Луке. Вас ждут Жигулёвская ГЭС, Куйбышевское водохранилище, дом-музей Репина и легенды Стеньки Разина
14 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 19 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    3 августа 2024
    Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
    Большое спасибо за организацию поездки! Все было заранее оговорено и спланировано, началось вовремя. Интересный и информативный рассказ по всему маршруту. Отдельное спасибо экскурсоводу Ивану - очень доброжелательный, внимательный и отзывчивый человек, с хорошим знанием материала. Однозначно рекомендуем обращаться к ребятам!
  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Самарское Заволжье
    Потрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и после неё прокатитесь с ветерком
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    на моторной лодке) В Рождествено вас проведут по историческим местам. Дальше вы отправитесь в женский монастырь, где сможете отведать местные сыры. Потом ваш путь продолжится в горы, где вы сможете увидеть захватывающий дух вид на Самарскую Луку. А после поедете купаться в волжскую притоку с чистейшей водой и песчаным пляжем. В конце экскурсии Екатерина вас накормит обедом из нескольких блюд на своей даче. Бронируйте эту экскурсию, не пожалеете! Очень лёгкий маршрут (особенно, если с детьми) и по длительности недолго, 6-7 часов.

  • Е
    Екатерина
    29 июля 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Невероятные эмоции! Сергей очень интересный и приятный человек! Встретил как родных! Сам маршрут - сказка! Вкуснейшие сыры, красивый вид с гор, удивительный грот, умиротворяющий заплыв на сап-бордах. Настоятельно рекомендую эту поездку, если хотите получить максимум от своего отдыха!
    Невероятные эмоции! Сергей очень интересный и приятный человек! Встретил как родных!Невероятные эмоции! Сергей очень интересный и приятный человек! Встретил как родных!Невероятные эмоции! Сергей очень интересный и приятный человек! Встретил как родных!Невероятные эмоции! Сергей очень интересный и приятный человек! Встретил как родных!
  • А
    Анна
    27 июля 2024
    Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
    Огромное спасибо Юлии и Ивану за чудесный день! За незабываемые виды с гор, легкое и приятное общение и интересные рассказы,
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    за превосходные фотографии нас с дочкой (у Юлии талант фотографа), чуткость в адаптации маршрута под нас. Под конец мы получили еще и прекрасный сюрприз: увидели закат с еще одной обзорной точки, про которую и не знали. Друзьям уже порекомендовала эту экскурсию. Вернемся еще!

  • К
    Ксения
    26 июля 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Прекрасная экскурсия, продумана от и до. Спасибо Сергею не только за интересный исторический материал, но и за душевную составляющую!
  • Н
    Наталья
    25 июля 2024
    Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
    Здравствуйте, очень приятные впечатления остались от маршрута, Ширяево - в сердце Жигулевских гор!Шикарные виды, хороший рассказчик, внимательный гид Иван, который сопровождал
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    нас на протяжении всего маршрута, отвечал на все наши вопросы и проявил прекрасные знания. Спасибо большое за приятную экскурсию, за организацию Юлии и Ивану, за пунктуальность и корректность!

  • С
    Светлана
    25 апреля 2024
    Самарское Заволжье
    Спасибо Екатерине за эту чудесную прогулку! красивый маршрут, потрясающая природа, шикарный вид на Самару с макушки горы Серной. Екатерина интересно рассказала об истории Заволжья, показала сохранившиеся памятники архитектуры. Благодарю за гостеприимство, душевность, профессионализм!
  • Л
    Лариса
    25 февраля 2024
    Самарское Заволжье
    Ни дождь, ни туман не испортили впечатления от путешествия. Волга, живописные виды, смотровые площадки … Спасибо Екатерине, что открывает туристам эти места.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «На сыроварню»

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  3. Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Площадь Куйбышева
  4. Набережная
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Площадь Славы
  9. Особняк Курлиных
  10. Бункер Сталина
Сколько стоит экскурсия по Самаре в августе 2024
Сейчас в Самаре в категории "На сыроварню" можно забронировать 3 экскурсии от 11 900 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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