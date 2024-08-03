7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Самарскому Заволжью: от истории к сыроварне
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки, насладитесь вкусом местных сыров и уникальными пейзажами
Начало: Речной вокзал или с. Рождествено
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Водная прогулка
Лучший выборПриключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
от 11 900₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор: Жигулёвская ГЭС, дом-музей Репина
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Самарской Луке. Вас ждут Жигулёвская ГЭС, Куйбышевское водохранилище, дом-музей Репина и легенды Стеньки Разина
14 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 19 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь3 августа 2024Большое спасибо за организацию поездки! Все было заранее оговорено и спланировано, началось вовремя. Интересный и информативный рассказ по всему маршруту. Отдельное спасибо экскурсоводу Ивану - очень доброжелательный, внимательный и отзывчивый человек, с хорошим знанием материала. Однозначно рекомендуем обращаться к ребятам!
- ЕЕлена2 августа 2024Потрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и после неё прокатитесь с ветерком
- ЕЕкатерина29 июля 2024Невероятные эмоции! Сергей очень интересный и приятный человек! Встретил как родных! Сам маршрут - сказка! Вкуснейшие сыры, красивый вид с гор, удивительный грот, умиротворяющий заплыв на сап-бордах. Настоятельно рекомендую эту поездку, если хотите получить максимум от своего отдыха!
- ААнна27 июля 2024Огромное спасибо Юлии и Ивану за чудесный день! За незабываемые виды с гор, легкое и приятное общение и интересные рассказы,
- ККсения26 июля 2024Прекрасная экскурсия, продумана от и до. Спасибо Сергею не только за интересный исторический материал, но и за душевную составляющую!
- ННаталья25 июля 2024Здравствуйте, очень приятные впечатления остались от маршрута, Ширяево - в сердце Жигулевских гор!Шикарные виды, хороший рассказчик, внимательный гид Иван, который сопровождал
- ССветлана25 апреля 2024Спасибо Екатерине за эту чудесную прогулку! красивый маршрут, потрясающая природа, шикарный вид на Самару с макушки горы Серной. Екатерина интересно рассказала об истории Заволжья, показала сохранившиеся памятники архитектуры. Благодарю за гостеприимство, душевность, профессионализм!
- ЛЛариса25 февраля 2024Ни дождь, ни туман не испортили впечатления от путешествия. Волга, живописные виды, смотровые площадки … Спасибо Екатерине, что открывает туристам эти места.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «На сыроварню»
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