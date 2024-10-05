Экскурсии на сыроварню из Самары

Найдено 3 экскурсии в категории «Сыроварни» в Самаре, цены от 7 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
На велосипеде
На байдарках
26 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
«В селе Подгоры вы посетите частное сырное производство: вас встретит замечательный мастер своего дела, хозяин и вообще «душа» сыроварни»
Завтра в 10:00
22 окт в 10:00
от 11 900 за человека
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
На машине
скидка
10%
6 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные виды Самары и окрестностей
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Самарской Луке. Вас ждут Жигулёвская ГЭС, Куйбышевское водохранилище, дом-музей Репина и легенды Стеньки Разина
«Посетим семейную сыроварню в селе Зольном, уютно разместившуюся у подножия Жигулевских гор»
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
1900017 100 за всё до 3 чел.
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор (в группе)
На машине
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор (в группе)
Полюбоваться волжской Швейцарией, побывать в доме-музее Репина и посетить семейную сыроварню
Начало: Филиал Третьяковской галереи
«Посетим семейную сыроварню в селе Зольном, уютно разместившуюся у подножия Жигулевских гор»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
26 окт в 08:00
27 окт в 08:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    5 октября 2024
    Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
    Спасибо за прекрасно организованную экскурсию! Иван - шикарный гид с потрясающими знаниями, правильной речью и, главное, с любовью к своему краю. Успехов вам!
  • И
    Иван
    12 сентября 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Приключение прошло на 5 звёзд, Сергей потрясающий экскурсовод и человек. Всё было очень интересно, захватывающе, легко. Нас очень вкусно накормили,
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    отдельное спасибо Татьяне. Очень вкусная дегустация сыра на сыроварне, никогда такого сыра не пробовали. Захватывающие ощущения в пещере ну и фоточки)) А в завершение путешествие на сапах по реке, очень классно поплавали и насмотрелись на красивые пейзажи!)) Эмоции не передаваемые, очень много событий. Один день шёл по ощущениям как неделя, по наполненности событиями, при это прошёл за секунду, потому что было невероятно интересно))) Ожиданий было гораздо меньше, чем то, что увидели и почувствовали на самом деле

    Приключение прошло на 5 звёзд, Сергей потрясающий экскурсовод и человек. Всё было очень интересно, захватывающе, легкоПриключение прошло на 5 звёзд, Сергей потрясающий экскурсовод и человек. Всё было очень интересно, захватывающе, легкоПриключение прошло на 5 звёзд, Сергей потрясающий экскурсовод и человек. Всё было очень интересно, захватывающе, легко
  • О
    Ольга
    9 сентября 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Сергею и Татьяне огромное спасибо за экскурсию и теплый приём! У нас замечательно прошел этот день: велосипеды, горы, пещера, сыр, байдарки, купание! И приятное общение! Ольга и Алексей
    Сергею и Татьяне огромное спасибо за экскурсию и теплый приём! У нас замечательно прошел этот день:Сергею и Татьяне огромное спасибо за экскурсию и теплый приём! У нас замечательно прошел этот день:Сергею и Татьяне огромное спасибо за экскурсию и теплый приём! У нас замечательно прошел этот день:
  • Д
    Дина
    23 августа 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    В прошедшие выходные мы отправились в это потрясающее путешествие - сплав на байдарках по протоке в Каменное озеро, велотрип и
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    посещение Ледяной пещеры. На байдарках никто из нас прежде не ходил, поэтому было предвкушение легкого страха и чего то необычного. Тем не менее, наш замечательный гид Сергей, нас успокоил, все обьяснил, плыл рядом на сапе и развлекал рассказами о местной природе. Байдарка абсолютно устойчива на воде, протока очень красива, вода в озере тихая и спокойная. Это было нереально круто! Да и весь день был потрясающий и незабываемый. Организация 10 из 10. А как нас принимали у себя дома Сергей и его жена Татьяна!! Спасибо им огромное за чудесный отдых, возможность узнать и подружиться с добрыми, целеустремленными и творческими людьми, Сергей, Татьяна, спасибо!!! Надеемся еще увидеться в каком нибудь новом путешествии!!

  • И
    Игорь
    3 августа 2024
    Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
    Большое спасибо за организацию поездки! Все было заранее оговорено и спланировано, началось вовремя. Интересный и информативный рассказ по всему маршруту. Отдельное спасибо экскурсоводу Ивану - очень доброжелательный, внимательный и отзывчивый человек, с хорошим знанием материала. Однозначно рекомендуем обращаться к ребятам!
    Большое спасибо за организацию поездки! Все было заранее оговорено и спланировано, началось вовремя. Интересный и информативныйБольшое спасибо за организацию поездки! Все было заранее оговорено и спланировано, началось вовремя. Интересный и информативныйБольшое спасибо за организацию поездки! Все было заранее оговорено и спланировано, началось вовремя. Интересный и информативныйБольшое спасибо за организацию поездки! Все было заранее оговорено и спланировано, началось вовремя. Интересный и информативныйБольшое спасибо за организацию поездки! Все было заранее оговорено и спланировано, началось вовремя. Интересный и информативныйБольшое спасибо за организацию поездки! Все было заранее оговорено и спланировано, началось вовремя. Интересный и информативныйБольшое спасибо за организацию поездки! Все было заранее оговорено и спланировано, началось вовремя. Интересный и информативныйБольшое спасибо за организацию поездки! Все было заранее оговорено и спланировано, началось вовремя. Интересный и информативный
  • А
    Анна
    27 июля 2024
    Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
    Огромное спасибо Юлии и Ивану за чудесный день! За незабываемые виды с гор, легкое и приятное общение и интересные рассказы,
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    за превосходные фотографии нас с дочкой (у Юлии талант фотографа), чуткость в адаптации маршрута под нас. Под конец мы получили еще и прекрасный сюрприз: увидели закат с еще одной обзорной точки, про которую и не знали. Друзьям уже порекомендовала эту экскурсию. Вернемся еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Сыроварни»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самарская набережная
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Особняк Курлиных
  9. Площадь Славы
  10. Иверский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Самаре в октябре 2024
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