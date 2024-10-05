5 часов
Водная прогулка
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
«В селе Подгоры вы посетите частное сырное производство: вас встретит замечательный мастер своего дела, хозяин и вообще «душа» сыроварни»
Завтра в 10:00
22 окт в 10:00
от 11 900₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные виды Самары и окрестностей
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Самарской Луке. Вас ждут Жигулёвская ГЭС, Куйбышевское водохранилище, дом-музей Репина и легенды Стеньки Разина
«Посетим семейную сыроварню в селе Зольном, уютно разместившуюся у подножия Жигулевских гор»
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
1900017 100₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор (в группе)
Полюбоваться волжской Швейцарией, побывать в доме-музее Репина и посетить семейную сыроварню
Начало: Филиал Третьяковской галереи
«Посетим семейную сыроварню в селе Зольном, уютно разместившуюся у подножия Жигулевских гор»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
26 окт в 08:00
27 окт в 08:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег5 октября 2024Спасибо за прекрасно организованную экскурсию! Иван - шикарный гид с потрясающими знаниями, правильной речью и, главное, с любовью к своему краю. Успехов вам!
- ИИван12 сентября 2024Приключение прошло на 5 звёзд, Сергей потрясающий экскурсовод и человек. Всё было очень интересно, захватывающе, легко. Нас очень вкусно накормили,
- ООльга9 сентября 2024Сергею и Татьяне огромное спасибо за экскурсию и теплый приём! У нас замечательно прошел этот день: велосипеды, горы, пещера, сыр, байдарки, купание! И приятное общение! Ольга и Алексей
- ДДина23 августа 2024В прошедшие выходные мы отправились в это потрясающее путешествие - сплав на байдарках по протоке в Каменное озеро, велотрип и
- ИИгорь3 августа 2024Большое спасибо за организацию поездки! Все было заранее оговорено и спланировано, началось вовремя. Интересный и информативный рассказ по всему маршруту. Отдельное спасибо экскурсоводу Ивану - очень доброжелательный, внимательный и отзывчивый человек, с хорошим знанием материала. Однозначно рекомендуем обращаться к ребятам!
- ААнна27 июля 2024Огромное спасибо Юлии и Ивану за чудесный день! За незабываемые виды с гор, легкое и приятное общение и интересные рассказы,
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Сыроварни»
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