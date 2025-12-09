Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Винновка» в Самаре, цены от 4250 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Идеальный микс по-самарски
На машине
2.5 часа
190 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Завтра в 09:00
11 дек в 09:30
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Свидание с Самарой
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Волжские просторы: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
На машине
5 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарская Лука: штольни и курган
Проведите день на свежем воздухе, погрузитесь в атмосферу загадочных штолен и насладитесь видами с Царёва кургана над Волгой
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8700 ₽ за всё до 4 чел.
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Пешая
2.5 часа
-
15%
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
4250 ₽5000 ₽ за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Самаре в декабре 2025
Сейчас в Самаре в категории "Винновка" можно забронировать 4 экскурсии от 4250 до 10 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 257 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
