Этот маршрут создан для тех, кто хочет сменить городской шум на гул водопадов и плеск весла. В первый день вы окажетесь среди скал Рускеалы и экотроп, а во второй — отправитесь в активное приключение по реке Янисйоки. Вас ждут легенды Карельского перешейка, знакомство с северными оленями и уха из форели, приготовленная на костре.

Описание экскурсии

День 1: легенды перешейка и мраморное величие

Экопарк «Долина водопадов». Мы пройдём по экотропе вдоль реки Иййоки, заглянем в саамскую деревню и музей мёда. Вы познакомитесь с главными символами Севера — оленями, лосями и дружелюбными хаски

Горный парк «Рускеала». Главная точка дня — знаменитый Мраморный каньон. У вас будет 3 часа, чтобы изучить Итальянский карьер, пройтись по тропам вокруг чистейшего озера и увидеть, как в сумерках включается художественная подсветка

Вечер в Сортавале. После насыщенного дня мы разместимся в отелях. Вы сможете самостоятельно прогуляться по берегу Ладоги и насладиться финской архитектурой

День 2: водное приключение и дары Карелии

Сплав по Янисйоки. Мы отправимся к точке старта, где вы пройдёте инструктаж, и спустим рафты на воду. Дистанция 8 км идеально подходит для новичков: вы прочувствуете драйв реки, при этом специальная подготовка не потребуется

Обед у костра. На финише вас ждёт кулинарный хит — уха из свежей форели, приготовленная на открытом огне

Свободное время. Перед отправлением в Петербург заглянем в рыбные лавки и магазины карельских бальзамов, чтобы выбрать самые вкусные сувениры домой

Тайминг программы

День 1

7:30 — выезд из Санкт-Петербурга

11:30 — экопарк «Долина водопадов», отдых и дегустации

16:00 — горный парк «Рускеала», экскурсия и свободное время

20:00 — прибытие в Сортавалу, заселение в отель

День 2

9:30 — отправление к месту сплава

11:00 — старт сплава по реке Янисйоки

13:30 — обед у костра

14:30 — прогулка по Сортавалe, шопинг (рыба, бальзамы)

18:00 — выезд в Санкт-Петербург

22:30 — прибытие к ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали