Этот маршрут создан для тех, кто хочет сменить городской шум на гул водопадов и плеск весла.
В первый день вы окажетесь среди скал Рускеалы и экотроп, а во второй — отправитесь в активное приключение по реке Янисйоки.
Вас ждут легенды Карельского перешейка, знакомство с северными оленями и уха из форели, приготовленная на костре.
В первый день вы окажетесь среди скал Рускеалы и экотроп, а во второй — отправитесь в активное приключение по реке Янисйоки.
Вас ждут легенды Карельского перешейка, знакомство с северными оленями и уха из форели, приготовленная на костре.
Описание экскурсии
День 1: легенды перешейка и мраморное величие
- Экопарк «Долина водопадов». Мы пройдём по экотропе вдоль реки Иййоки, заглянем в саамскую деревню и музей мёда. Вы познакомитесь с главными символами Севера — оленями, лосями и дружелюбными хаски
- Горный парк «Рускеала». Главная точка дня — знаменитый Мраморный каньон. У вас будет 3 часа, чтобы изучить Итальянский карьер, пройтись по тропам вокруг чистейшего озера и увидеть, как в сумерках включается художественная подсветка
- Вечер в Сортавале. После насыщенного дня мы разместимся в отелях. Вы сможете самостоятельно прогуляться по берегу Ладоги и насладиться финской архитектурой
День 2: водное приключение и дары Карелии
- Сплав по Янисйоки. Мы отправимся к точке старта, где вы пройдёте инструктаж, и спустим рафты на воду. Дистанция 8 км идеально подходит для новичков: вы прочувствуете драйв реки, при этом специальная подготовка не потребуется
- Обед у костра. На финише вас ждёт кулинарный хит — уха из свежей форели, приготовленная на открытом огне
- Свободное время. Перед отправлением в Петербург заглянем в рыбные лавки и магазины карельских бальзамов, чтобы выбрать самые вкусные сувениры домой
Тайминг программы
День 1
7:30 — выезд из Санкт-Петербурга
11:30 — экопарк «Долина водопадов», отдых и дегустации
16:00 — горный парк «Рускеала», экскурсия и свободное время
20:00 — прибытие в Сортавалу, заселение в отель
День 2
9:30 — отправление к месту сплава
11:00 — старт сплава по реке Янисйоки
13:30 — обед у костра
14:30 — прогулка по Сортавалe, шопинг (рыба, бальзамы)
18:00 — выезд в Санкт-Петербург
22:30 — прибытие к ст. м. «Площадь Восстания»
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, проживание (1 ночь), завтрак, входные билеты в «Долину водопадов» и «Рускеалу», сплав, работа инструкторов и обед у костра
- Дополнительно (по желанию): комплексный обед в первый день — 800–1000 ₽
- Можно с детьми от 5 лет. Пожалуйста, возьмите с собой привычный для ребёнка бустер
- Ограничений по весу нет
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|27 950 ₽
|Дети до 7 лет
|26 950 ₽
|Школьники
|27 450 ₽
|Студенты
|27 600 ₽
|Люди 60+ лет
|27 600 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|26 950 ₽
|Одноместное размещение
|27 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро "Пл. Восстания" или "Озерки"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Активные выходные в Карелии: Рускеала и сплав по Янисйоки»
Групповая
Автобусная однодневная экскурсия в горный парк Рускеала
Исследовать мраморный каньон Рускеала и провести день в окружении сказочной природы Карелии
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
Завтра в 06:45
29 мая в 06:45
3350 ₽ за человека
-
36%
Групповая
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и мраморный каньон Рускеала
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Среда, Суббота и Воскресенье в 7:00
30 мая в 07:00
31 мая в 07:00
2890 ₽
4490 ₽ за человека
Групповая
Мраморная Карелия из Петербурга: дорога в парк «Рускеала»
Откройте для себя Карелию с её мраморными каньонами и средневековыми крепостями. Узнайте историю региона и насладитесь природой на экскурсии
Начало: За Казанским собором
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 06:45
29 мая в 06:45
4650 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Из Санкт-Петербурга по Карелии: парк Рускеала, оленья ферма и водопады
Познакомиться с главными местами Северного Приладожья и прогуляться по каньону парка Рускеала
Начало: В районе площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
5500 ₽ за человека
27 950 ₽ за человека