Погрузиться в атмосферу зимних праздников разных эпох, гуляя в наушниках по Невскому проспекту
В новогоднее настроение можно окунуться уже сейчас — достаточно выйти на Невский! Включайте мой аудиогид — и отправляйтесь в увлекательное путешествие от Аничкова дворца. Вы увидите нарядные здания, ёлки и главную ярмарку Петербурга. Послушаете о празднованиях Нового года, Рождества и Крещения в России разных эпох. Узнаете, где купить подарки и атмосферные сувениры.
Вам предстоит побывать в исторических местах, напрямую связанных с празднованиями Рождества, Нового года и Крещения. Вы узнаете, где катались на коньках и санках, устраивали балы и ставили первые русские ёлки. Пройдёте через самые нарядные локации, идеально подходящие для фото и покупки сувениров.
Начнёте прогулку по Невскому проспекту от Аничкова дворца, в котором жила царская семья.
Прогуляетесь по Малой Садовой и зайдёте на ярмарку на Манежной площади (она работает с середины декабря до 15 января).
По пути будете слушать истории о новогодних подарках в исторических торговых центрах города — Гостином Дворе и Пассаже, и о традиционных угощениях — в магазине Елисеевых.
Пройдёте по набережной Невы и окажетесь у Зимнего дворца и главной ёлки города, возле которой послушаете небольшой аудиосериал.
По дороге получите рекомендации, куда можно зайти согреться и перекусить. А ещё — подборку самой новогодней музыки.
Организационные детали
Аудиоэкскурсия проходит без гида — но вы будете слушать его живой рассказ в наушниках. Работает без загрузки приложений через секретный чат
Аудиоэкскурсию можно прослушать, не только гуляя по Петербургу, но даже дома на диване. Вам понадобится только телефон с наушниками или компьютер
После полной оплаты гиду вы получите ссылку на аудиоэкскурсию на e-mail или в мессенджер. И сможете пройти её в любой день до 1 марта 2026 года, в любое удобное время. Во время рассказа можете делать перерывы, а потом возобновлять прослушивание
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1999 туристов
Я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге.
I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français.
Я делюсь своей любовью читать дальше
к городу в рассказах, фотографиях и весёлом общении. Предлагаю вам фотопрогулки по Питеру: начиная от классических маршрутов по городу и пригородам, которые хороши для тех, кто у нас впервые, и заканчивая менее проторёнными тропами.
Вас ждёт прогулка без скучных дат и множества имён, но зато со множеством баек и забавных историй. Я обязательно расскажу, чем можно заняться до и после наших экскурсий, куда сходить вкусно поесть и что сейчас интересного в городе: выставки, фестивали, ярмарки. А тёплыми фотографиями с наших прогулок вы сможете поделиться с друзьями и близкими.