Мои заказы

Аудиоэкскурсия по новогоднему Петербургу

Погрузиться в атмосферу зимних праздников разных эпох, гуляя в наушниках по Невскому проспекту
В новогоднее настроение можно окунуться уже сейчас — достаточно выйти на Невский! Включайте мой аудиогид — и отправляйтесь в увлекательное путешествие от Аничкова дворца. Вы увидите нарядные здания, ёлки и главную ярмарку Петербурга. Послушаете о празднованиях Нового года, Рождества и Крещения в России разных эпох. Узнаете, где купить подарки и атмосферные сувениры.
Аудиоэкскурсия по новогоднему Петербургу
Аудиоэкскурсия по новогоднему Петербургу
Аудиоэкскурсия по новогоднему Петербургу
Ближайшие даты:
4
сен5
сен6
сен8
сен9
сен10
сен11
сен
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание аудиогида

Вам предстоит побывать в исторических местах, напрямую связанных с празднованиями Рождества, Нового года и Крещения. Вы узнаете, где катались на коньках и санках, устраивали балы и ставили первые русские ёлки. Пройдёте через самые нарядные локации, идеально подходящие для фото и покупки сувениров.

Начнёте прогулку по Невскому проспекту от Аничкова дворца, в котором жила царская семья.

Прогуляетесь по Малой Садовой и зайдёте на ярмарку на Манежной площади (она работает с середины декабря до 15 января).

По пути будете слушать истории о новогодних подарках в исторических торговых центрах города — Гостином Дворе и Пассаже, и о традиционных угощениях — в магазине Елисеевых.

Пройдёте по набережной Невы и окажетесь у Зимнего дворца и главной ёлки города, возле которой послушаете небольшой аудиосериал.

По дороге получите рекомендации, куда можно зайти согреться и перекусить. А ещё — подборку самой новогодней музыки.

Организационные детали

  • Аудиоэкскурсия проходит без гида — но вы будете слушать его живой рассказ в наушниках. Работает без загрузки приложений через секретный чат
  • Аудиоэкскурсию можно прослушать, не только гуляя по Петербургу, но даже дома на диване. Вам понадобится только телефон с наушниками или компьютер
  • После полной оплаты гиду вы получите ссылку на аудиоэкскурсию на e-mail или в мессенджер. И сможете пройти её в любой день до 1 марта 2026 года, в любое удобное время. Во время рассказа можете делать перерывы, а потом возобновлять прослушивание
  • Рекомендуется взрослым и детям не младше 10 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Аничкова дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1999 туристов
Я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью
читать дальше

к городу в рассказах, фотографиях и весёлом общении. Предлагаю вам фотопрогулки по Питеру: начиная от классических маршрутов по городу и пригородам, которые хороши для тех, кто у нас впервые, и заканчивая менее проторёнными тропами. Вас ждёт прогулка без скучных дат и множества имён, но зато со множеством баек и забавных историй. Я обязательно расскажу, чем можно заняться до и после наших экскурсий, куда сходить вкусно поесть и что сейчас интересного в городе: выставки, фестивали, ярмарки. А тёплыми фотографиями с наших прогулок вы сможете поделиться с друзьями и близкими.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту
Пешая
2 часа
24 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту
Познакомиться с малоизвестной частью исторического центра и узнать, как жилось в окрестностях лавры
Начало: У станции метро «Площадь Александра Невского»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Прогулка по Невскому проспекту: всё самое интересное на главной улице города
Пешая
2 часа
194 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Невскому проспекту
Исследуйте Невский проспект: от площади Восстания до Адмиралтейства. Узнайте легенды дворцов, посетите Елисеевский магазин и уютные дворы-колодцы
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 16:00
Завтра в 07:00
от 3800 ₽ за всё до 8 чел.
За угол от Невского проспекта, Необычные дворы Санкт-Петербурга
Пешая
1.5 часа
-
5%
827 отзывов
Групповая
до 25 чел.
За угол от Невского проспекта, Необычные дворы Санкт-Петербурга
Начало: Невский пр., 110, Санкт-Петербург
6 сен в 13:30
7 сен в 13:30
1035.50 ₽1090 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге