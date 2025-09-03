В новогоднее настроение можно окунуться уже сейчас — достаточно выйти на Невский! Включайте мой аудиогид — и отправляйтесь в увлекательное путешествие от Аничкова дворца. Вы увидите нарядные здания, ёлки и главную ярмарку Петербурга. Послушаете о празднованиях Нового года, Рождества и Крещения в России разных эпох. Узнаете, где купить подарки и атмосферные сувениры.

Описание аудиогида

Вам предстоит побывать в исторических местах, напрямую связанных с празднованиями Рождества, Нового года и Крещения. Вы узнаете, где катались на коньках и санках, устраивали балы и ставили первые русские ёлки. Пройдёте через самые нарядные локации, идеально подходящие для фото и покупки сувениров.

Начнёте прогулку по Невскому проспекту от Аничкова дворца, в котором жила царская семья.

Прогуляетесь по Малой Садовой и зайдёте на ярмарку на Манежной площади (она работает с середины декабря до 15 января).

По пути будете слушать истории о новогодних подарках в исторических торговых центрах города — Гостином Дворе и Пассаже, и о традиционных угощениях — в магазине Елисеевых.

Пройдёте по набережной Невы и окажетесь у Зимнего дворца и главной ёлки города, возле которой послушаете небольшой аудиосериал.

По дороге получите рекомендации, куда можно зайти согреться и перекусить. А ещё — подборку самой новогодней музыки.

