Что вы увидите
- Прекрасный Музыкальный павильон
- Колоннада Аполлона, которая выглядит как настоящая античная постройка
- Недавно отреставрированный Мост кентавров
- Прекрасный пейзаже с Храмом Дружбы в качестве доминанты
- Прогулка вдоль реки Славянки до Пиль-башни
- Розовый павильон и павильон Росси
- Жемчужина парка — Павловский дворец
Вы узнаете:
- почему Колоннада Аполлона наполовину разрушена;
- зачем императрица Мария Федоровна доила коров;
- с кем так хотела дружить жена Павла I, что даже построила специальный Храм Дружбы;
- и много других интересных и забавных фактов!
- Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время.
Важная информация:
- Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
- Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Вы не зависите от гида или группы;
- Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем;
- Рекомендуем взять с собой наушники.
Что входит
- Интерактивная экскурсия с аудиогидом
- Викторины
- Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Центральный вход в Павловский парк
Место завершения
🏁 Павловский дворец
Выберите день для проведения квеста
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WeGoTrip
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