Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Санкт-Петербурга
На этой экскурсии 🧭 Вы погуляете по одному из самых прекрасных парков 🌳 пригородов Санкт–Петербурга, восхититесь романтическими пейзажами, полюбуетесь парковыми павильонами и скульптурой.

Маршрут начнётся у главного входа в Павловский парк 🌳, а закончится у Павловского Дворца.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕵️Квест
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 590 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка

Что вы увидите

  • Прекрасный Музыкальный павильон
  • Колоннада Аполлона, которая выглядит как настоящая античная постройка
  • Недавно отреставрированный Мост кентавров
  • Прекрасный пейзаже с Храмом Дружбы в качестве доминанты
  • Прогулка вдоль реки Славянки до Пиль-башни
  • Розовый павильон и павильон Росси
  • Жемчужина парка — Павловский дворец

Вы узнаете:

  • почему Колоннада Аполлона наполовину разрушена;
  • зачем императрица Мария Федоровна доила коров;
  • с кем так хотела дружить жена Павла I, что даже построила специальный Храм Дружбы;
  • и много других интересных и забавных фактов!
  • Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время.

Важная информация:

  • Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
  • Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем;
  • Рекомендуем взять с собой наушники.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Центральный вход в Павловский парк
Место завершения
🏁 Павловский дворец
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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