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Аудиоэкскурсия в приложении: Чернышевская: музей под открытым небом

5
2 отзыва
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Самостоятельная экскурсия ⛳ по Чернышевской.

Петербург не зря называют музеем под открытым небом.

В центре города на каждом шагу ты встретишь удивительные дома и необычные достопримечательности 🏛️, вроде двориков, памятников и скульптур, ярких садов и арт-кафе.

Вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории 📖 от местного жителя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧘На выходные
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕵️Квест
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 490 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: Чернышевская: музей под открытым небом
Аудиоэкскурсия в приложении: Чернышевская: музей под открытым небом

Что вы увидите

  • Самые интересные достопримечательности Чернышевской
Не все достопримечательности 🏛️ Петербурга известны приезжим и даже местным. Вы отправитесь в район Чернышевской, чтобы прогуляться 👣 по красивейшим улицам Петербурга, найти спрятанные местечки, узнать больше об особенностях его архитектуры, сделать умопомрачительные фотографии 📸 и ещё раз влюбиться ❤️ в этот город!Что вас ждёт:• Изучим уникальный доходный дом с галереями;
  • Посетим сгоревшую церковь ⛪ с непростой историей 📖 и совершенно особенной атмосферой;
  • Изучим колоритные дома «а ля рюс» и узнаем, как их создатели совершили прорыв в истории архитектуры;
  • Заглянем в интернациональные японский сад и немецкий дворик со стрит-артом;
  • Отдохнем в экзотическом саду.
  • Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
  • Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало и место завершения
🚩 метро Чернышевская, Санкт-Петербург
Аудиоэкскурсия в приложении: Чернышевская: музей под открытым небом
Аудиоэкскурсия в приложении: Чернышевская: музей под открытым небом
Аудиоэкскурсия в приложении: Чернышевская: музей под открытым небом

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Surprise Me
Surprise Me
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2 отзыва оставили туристы

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