Самые интересные достопримечательности Чернышевской
Не все достопримечательности 🏛️ Петербурга известны приезжим и даже местным. Вы отправитесь в район Чернышевской, чтобы прогуляться 👣 по красивейшим улицам Петербурга, найти спрятанные местечки, узнать больше об особенностях его архитектуры, сделать умопомрачительные фотографии 📸 и ещё раз влюбиться ❤️ в этот город!Что вас ждёт:• Изучим уникальный доходный дом с галереями;
Посетим сгоревшую церковь ⛪ с непростой историей 📖 и совершенно особенной атмосферой;
Изучим колоритные дома «а ля рюс» и узнаем, как их создатели совершили прорыв в истории архитектуры;
Заглянем в интернациональные японский сад и немецкий дворик со стрит-артом;
Отдохнем в экзотическом саду.
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
Интерактивная экскурсия с аудиогидом
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало и место завершения
🚩 метро Чернышевская, Санкт-Петербург
Выберите день для проведения квеста
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.