Не все достопримечательности 🏛️ Петербурга известны приезжим и даже местным. Вы отправитесь в район Чернышевской, чтобы прогуляться 👣 по красивейшим улицам Петербурга, найти спрятанные местечки, узнать больше об особенностях его архитектуры, сделать умопомрачительные фотографии 📸 и ещё раз влюбиться ❤️ в этот город!Что вас ждёт:• Изучим уникальный доходный дом с галереями;

Посетим сгоревшую церковь ⛪ с непростой историей 📖 и совершенно особенной атмосферой;

Изучим колоритные дома «а ля рюс» и узнаем, как их создатели совершили прорыв в истории архитектуры;

Заглянем в интернациональные японский сад и немецкий дворик со стрит-артом;

Отдохнем в экзотическом саду.

Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.

Вы не зависите от гида или группы;

Экскурсия пройдёт под вашим контролем.

Рекомендуем взять с собой наушники 😃