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путешествии и понравилось, что можно не зависеть от гида, группы и погоды. Можно сделать паузу и пойти выпить кофе, а можно продолжить на следующий день, это кайф! Еще: у меня создалось впечатление, что этот аудиогид в формате исторической справки: много дат, имен, терминов, мало эмоции, сторителлинга, историй с «изюминкой». Но мне как раз такое было интересно) Думаю, тут каждому свое. Большое спасибо гиду!