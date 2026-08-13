Описание аудиогида
Сияние Северной столицы: архитектура и история
Прогуляемся по Санкт-Петербургу и проследим, как рождалась Северная столица. Разберёмся в архитектурных стилях, увидим знаменитые ансамбли и узнаем, как город менялся от своего основания до революции. Вы познакомитесь с выдающимися зодчими, которые сформировали неповторимый облик Петербурга, а знакомые здания раскроют свои неожиданные истории и архитектурные секреты.
Что вы узнаете:
- Как проходила первая реставрация Исаакиевского собора и где найти следы ремонта в камне
- Почему Александровская колонна не падает и сколько наличников украшают Зимний дворец
- Какие тайны скрывают дворы Придворной певческой капеллы и почему Пышечная всегда собирает очереди
- Кто такие валькирии Дома Зингера и чем закончился заговор против Павла I в Михайловском замке
- Как архитектура Петербурга отражает историю города от его основания до начала XX века
Обратите внимание: по вторникам Михайловский сад закрыт для посещения.
Организационные детали
прогулка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Прогулка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1673 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличная экскурсия. Очень удобно, что ходишь в своём ритме. Получилась замечательная и познавательная прогулка. Мне очень нравится подобный вид экскурсий.
+5
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Красивый и классный маршрут. Рада, что узнала что-то новое. Удобный формат экскурсии:)
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j
супер
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супер!
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Е
Отличный маршрут, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями. Удобно, что есть карта с маршрутом, и что аудио длятся не больше пары минут на локацию - не устаешь. Впервые использовала аудиогид в
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С
Очень достойный гид. Хорошая прогулка по центру города
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