Экскурсия к маякам Ленинградской области: южный маршрут

Увидеть действующие маяки Финского залива, побывать в Музее маячной службы и посетить форт

Групповая
Готовы разгадать тайны морских огней? В группе до 16 человек мы отправимся к действующим маякам Ленинградской области.

Вы увидите два маяка на южном побережье Финского залива — в Лебяжьем и Шепелево.

Побываете в Музее маячной службы, услышите историю Кронштадтской крепости и посетите форт «Красная горка».

А еще встретите закат у маяка, стоя над заливом.
Экскурсия к маякам Ленинградской области: южный маршрут
Экскурсия к маякам Ленинградской области: южный маршрут
Экскурсия к маякам Ленинградской области: южный маршрут
Экскурсия к маякам Ленинградской области: южный маршрут
Экскурсия к маякам Ленинградской области: южный маршрут
Экскурсия к маякам Ленинградской области: южный маршрут
Экскурсия к маякам Ленинградской области: южный маршрут
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Что вас ожидает

Ликбез по маякам. За один день вы узнаете, какие бывают маяки и кто их придумал, что такое створные знаки, где в области можно увидеть старые финские маяки и где находится последний плавучий маяк. Разберетесь, почему на одном берегу Финского залива маяки выкрашены в зеленый цвет, а на другом в красный. И конечно, услышите интересные факты о местах, по которым пройдем маршрут экскурсии.

Форт «Константин» — один из крупнейших бывших артиллерийских фортов Кронштадта. Поговорим о навигационных знаках, увидим маяки акватории Кронштадта со смотровых площадок форта и рассмотрим сохранившиеся батареи, казармы, дальномерные павильоны и другие сооружения.

Музей Маячной службы, который расположен в казармах форта «Константин». Здесь вы увидите модели маяков, гигантские линзы и прочие экспонаты, связанные с историей и работой «путеводных звёзд» моряков.

Форт «Красная горка» в Лебяжьем: осмотрим старые створные знаки, полюбуемся заливом с живописного обрыва, а в хорошую погоду даже рассмотрим Толбухин маяк, Кронштадт и противоположные берег.

Шепелевский маяк, у которого мы окажемся как раз к закату. Насладимся последними лучами солнца над заливом и осмотрим фонарное сооружение, которое изготовлено во Франции в начале 20 века.

Программа экскурсии

10.00 — отправление от метро Черная Речка
11.00 — осмотр форта «Константин»
12.00 — экскурсия в музей Маячной службы
13.00 — переезд на Южный берег Финского залива
14.00 — остановка на обед в поселке Лебяжье
15.00 — посещение форта Красная горка
16.00 переезд к Шепелевскому маяку, закат
19.00 — 20.00 — ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе Mercedes-Benz Sprinter в группе до 16 человек
  • Путевую экскурсию проведет один из гидов нашей команды, в музеях экскурсии проводят местные гиды
  • В Лебяжьем возможна проверка документов (это бывшая пограничная зона), поэтому с собой нужно взять паспорт РФ
  • Трансфер и все билеты в музеи включены в стоимость экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро Черная Речка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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