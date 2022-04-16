Что вас ожидает

Ликбез по маякам. За один день вы узнаете, какие бывают маяки и кто их придумал, что такое створные знаки, где в области можно увидеть старые финские маяки и где находится последний плавучий маяк. Разберетесь, почему на одном берегу Финского залива маяки выкрашены в зеленый цвет, а на другом в красный. И конечно, услышите интересные факты о местах, по которым пройдем маршрут экскурсии.

Форт «Константин» — один из крупнейших бывших артиллерийских фортов Кронштадта. Поговорим о навигационных знаках, увидим маяки акватории Кронштадта со смотровых площадок форта и рассмотрим сохранившиеся батареи, казармы, дальномерные павильоны и другие сооружения.

Музей Маячной службы, который расположен в казармах форта «Константин». Здесь вы увидите модели маяков, гигантские линзы и прочие экспонаты, связанные с историей и работой «путеводных звёзд» моряков.

Форт «Красная горка» в Лебяжьем: осмотрим старые створные знаки, полюбуемся заливом с живописного обрыва, а в хорошую погоду даже рассмотрим Толбухин маяк, Кронштадт и противоположные берег.

Шепелевский маяк, у которого мы окажемся как раз к закату. Насладимся последними лучами солнца над заливом и осмотрим фонарное сооружение, которое изготовлено во Франции в начале 20 века.

Программа экскурсии

10.00 — отправление от метро Черная Речка

11.00 — осмотр форта «Константин»

12.00 — экскурсия в музей Маячной службы

13.00 — переезд на Южный берег Финского залива

14.00 — остановка на обед в поселке Лебяжье

15.00 — посещение форта Красная горка

16.00 переезд к Шепелевскому маяку, закат

19.00 — 20.00 — ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург

Организационные детали