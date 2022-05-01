Что вас ожидает

Доходные дома и парадные

На прогулке мы погрузимся в мир дореволюционного Петербурга. Полюбуемся Египетским домом и оценим красоту загадочного особняка Кельха. Вы узнаете, в каком доходном доме проживали братья Ржевские и откуда началась история коллекции Русского музея. Конечно, по пути заглянете в знаменитые петербургские парадные и проникнетесь их духом.

Дом Бака

Доходный дом Юлиана Бака задумывался как элитное жилье для чиновников царской России. В свое время здесь проживал военный министр Российской империи Александр Редигер, нефтепромышленник Павел Гукасов и литератор Анатолий Мариенгоф — друг Сергея Есенина. Мы зайдем в величественную парадную дома с подвесными галереями, где нас уже будут ждать в гости.

Чаепитие с пирогом

Нас встретит радушный хозяин и очаровательный пес Изумруд, специально будет разожжен 100-летний камин. Мы нальем ароматный чай, разрежем домашний пирог и под звуки граммофона послушаем истории хозяйки о доме и известных людях, живших здесь когда-то.

Организационные детали