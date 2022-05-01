Экскурсия-променад по Литейной части и чаепитие с пирогом в доме Бака

Увидеть аристократический Петербург, заглянуть в парадные и посидеть у камина под звуки граммофона

Мини-группа
В Петербург приезжают в поисках той самой непередаваемой атмосферы.

В течении часа мы будем гулять по аристократической Литейной части города, где творилась его история.

Затем посетим дом Бака с подвесными галереями внутри и получим приглашение в гости.

Нас встретит радушный хозяин, который предложит ароматный чай с пирогом и расскажет об известных жильцах этого дома.
Экскурсия-променад по Литейной части и чаепитие с пирогом в доме Бака
Экскурсия-променад по Литейной части и чаепитие с пирогом в доме Бака
Экскурсия-променад по Литейной части и чаепитие с пирогом в доме Бака
Экскурсия-променад по Литейной части и чаепитие с пирогом в доме Бака
Экскурсия-променад по Литейной части и чаепитие с пирогом в доме Бака
Экскурсия-променад по Литейной части и чаепитие с пирогом в доме Бака
Экскурсия-променад по Литейной части и чаепитие с пирогом в доме Бака
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Доходные дома и парадные

На прогулке мы погрузимся в мир дореволюционного Петербурга. Полюбуемся Египетским домом и оценим красоту загадочного особняка Кельха. Вы узнаете, в каком доходном доме проживали братья Ржевские и откуда началась история коллекции Русского музея. Конечно, по пути заглянете в знаменитые петербургские парадные и проникнетесь их духом.

Дом Бака

Доходный дом Юлиана Бака задумывался как элитное жилье для чиновников царской России. В свое время здесь проживал военный министр Российской империи Александр Редигер, нефтепромышленник Павел Гукасов и литератор Анатолий Мариенгоф — друг Сергея Есенина. Мы зайдем в величественную парадную дома с подвесными галереями, где нас уже будут ждать в гости.

Чаепитие с пирогом

Нас встретит радушный хозяин и очаровательный пес Изумруд, специально будет разожжен 100-летний камин. Мы нальем ароматный чай, разрежем домашний пирог и под звуки граммофона послушаем истории хозяйки о доме и известных людях, живших здесь когда-то.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
  • Первая половина экскурсии проходит на улице, не забудьте захватить зонтик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Чернышевская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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