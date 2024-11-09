В крепость Орешек (в мини-группе)

Поездка к одной из древнейших крепостей в окрестностях Петербурга
Всего час дороги из Северной столицы — и вы домчитесь в Шлиссельбург, к маленькому острову у истока Невы.

Там вы осмотрите легендарную крепость Орешек: прикоснётесь к эпохе петровских завоеваний, узнаете о громких битвах со шведами и послушаете истории о знаменитых узниках крепости.
В крепость Орешек (в мини-группе)
В крепость Орешек (в мини-группе)
В крепость Орешек (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Прогулка по Шлиссельбургу

Вы посетите старинный город и узнаете, какие важнейшие события происходили здесь в 18-19 вв. О временах расцвета города напоминают Староладожский и Новоладожский каналы, Фабричный остров с корпусами судоремонтного и судостроительного завода. Мы расскажем, как Пётр I брал город во время Северной войны и какое значение ему придавал. Вы увидите памятник императору и вспомните, в каких городах установлен такой же.

Крепость Орешек

На катере вы переправитесь на Ореховый остров — и перед вами откроет ворота важнейший форт Российской империи. Мы поговорим об истории сооружения и средневековой борьбе со шведами. Вспомним те времена, когда Орешек был политической тюрьмой, и самых его знаменитых узников: членов царской семьи, опальных фаворитов, декабристов. Вы узнаете, какие хитросплетения дворцовых интриг привели сюда первую жену Петра I и императора Иоанна VI.

Музей-панорама «Прорыв блокады Ленинграда»

По дополнительному согласованию с гидом вы можете посетить музей-панораму «Прорыв блокады Ленинграда», который находится по маршруту следования. Экспозиция посвящена прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года во время операции «Искра». Вход на территорию музейного комплекса свободный. На площади перед музеем и позади него выставлена боевая техника времён ВОВ.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги профессионального гида и транспортное обслуживание
  • В зависимости от количества человек в группе, экскурсия будет проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito Tourer, микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, или легковом автомобиле (Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Audi Q5, Chery Tiggo, Lada Xray и др.)
  • Переправа к крепости на катере занимает 7 мин. в одну сторону. Отправление с 10:00 до 17:00 (по мере наполнения)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет на катер: взрослый — 450 руб. (427 руб. при покупке онлайн), льготный — 350 руб. (332 руб. при покупке онлайн), детский (1-6 лет) — 250 руб. (237 руб. при покупке онлайн), дети до 1 года и ветераны ВОВ — бесплатно
  • Входной билет в крепость Орешек с экскурсией от местных экскурсоводов: взрослый — 300 руб., льготный — 200 руб., детям до 7 лет вход бесплатный. Льготный билет — для школьников, студентов, инвалидов, пенсионеров (при предъявлении подтверждающих документов). Вы можете присоединиться к экскурсии на территории крепости, либо погулять с вашим гидом, который покажет вам основные достопримечательности, но без экскурсию (по правилам музея)
  • Обед (по желанию)

в понедельник, среду и субботу в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «ул. Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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