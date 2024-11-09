Там вы осмотрите легендарную крепость Орешек: прикоснётесь к эпохе петровских завоеваний, узнаете о громких битвах со шведами и послушаете истории о знаменитых узниках крепости.
Описание экскурсии
Прогулка по Шлиссельбургу
Вы посетите старинный город и узнаете, какие важнейшие события происходили здесь в 18-19 вв. О временах расцвета города напоминают Староладожский и Новоладожский каналы, Фабричный остров с корпусами судоремонтного и судостроительного завода. Мы расскажем, как Пётр I брал город во время Северной войны и какое значение ему придавал. Вы увидите памятник императору и вспомните, в каких городах установлен такой же.
Крепость Орешек
На катере вы переправитесь на Ореховый остров — и перед вами откроет ворота важнейший форт Российской империи. Мы поговорим об истории сооружения и средневековой борьбе со шведами. Вспомним те времена, когда Орешек был политической тюрьмой, и самых его знаменитых узников: членов царской семьи, опальных фаворитов, декабристов. Вы узнаете, какие хитросплетения дворцовых интриг привели сюда первую жену Петра I и императора Иоанна VI.
Музей-панорама «Прорыв блокады Ленинграда»
По дополнительному согласованию с гидом вы можете посетить музей-панораму «Прорыв блокады Ленинграда», который находится по маршруту следования. Экспозиция посвящена прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года во время операции «Искра». Вход на территорию музейного комплекса свободный. На площади перед музеем и позади него выставлена боевая техника времён ВОВ.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги профессионального гида и транспортное обслуживание
- В зависимости от количества человек в группе, экскурсия будет проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito Tourer, микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, или легковом автомобиле (Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Audi Q5, Chery Tiggo, Lada Xray и др.)
- Переправа к крепости на катере занимает 7 мин. в одну сторону. Отправление с 10:00 до 17:00 (по мере наполнения)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет на катер: взрослый — 450 руб. (427 руб. при покупке онлайн), льготный — 350 руб. (332 руб. при покупке онлайн), детский (1-6 лет) — 250 руб. (237 руб. при покупке онлайн), дети до 1 года и ветераны ВОВ — бесплатно
- Входной билет в крепость Орешек с экскурсией от местных экскурсоводов: взрослый — 300 руб., льготный — 200 руб., детям до 7 лет вход бесплатный. Льготный билет — для школьников, студентов, инвалидов, пенсионеров (при предъявлении подтверждающих документов). Вы можете присоединиться к экскурсии на территории крепости, либо погулять с вашим гидом, который покажет вам основные достопримечательности, но без экскурсию (по правилам музея)
- Обед (по желанию)
в понедельник, среду и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 200 ₽