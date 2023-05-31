Приготовьтесь виртуально и реально посетить один из известнейших художественных музеев мира! Наша экскурсия в группе до 45 человек начнется с просмотра VR фильма. Затем мы проедем на автобусе через сердце Петербурга, окажемся на Дворцовой площади и посетим музей с гидом, открывая для себя артефакты Античности, шедевры да Винчи и Рембрандта.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

VR путешествие по Эрмитажу. После сбора группы вы получите очки виртуальной реальности и отправитесь на первую в России VR экскурсию по Эрмитажу. Перенесётесь в знаменитый российский актер — Константин Хабенский.

По Петербургу на автобусе. Наша конечная цель — дворцовая площадь, но по пути к Зимнему дворцу вы посмотрите на другие символы Петербурга, а гид дополнит увиденное рассказами и интересными фактами. Мы увидим:

Невский проспект

Казанский собор

Александровскую колонну

и другие достопримечательности

Экскурсия по Эрмитажу: с гидом и самостоятельно. От виртуального знакомства перейдём к реальному: вместе с гидом музея вы изучите шедевры Леонардо да Винчи и Рембрандта, осмотрите античную скульптуру, египетские древности и многое другое. А в анфиладе парадных залов представите, каким был быт российских императоров. После экскурсии вы сможете продолжить прогулку по Эрмитажу самостоятельно.

Тайминг экскурсии

9:00 — встреча с гидом, сбор группы просмотр VR фильма

10:00 — отправление автобуса в Эрмитаж,

11:00 — вход в Эрмитаж (1 час экскурсия с гидом, 1 час — самостоятельно)

Организационные детали