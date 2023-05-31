Перенестись к истокам музея в компании Хабенского и осмотреть экспозицию Зимнего дворца с гидом
Затем мы проедем на автобусе через сердце Петербурга, окажемся на Дворцовой площади и посетим музей с гидом, открывая для себя артефакты Античности, шедевры да Винчи и Рембрандта.
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Описание
Что вас ожидает
VR путешествие по Эрмитажу. После сбора группы вы получите очки виртуальной реальности и отправитесь на первую в России VR экскурсию по Эрмитажу. Перенесётесь в знаменитый российский актер — Константин Хабенский.
По Петербургу на автобусе. Наша конечная цель — дворцовая площадь, но по пути к Зимнему дворцу вы посмотрите на другие символы Петербурга, а гид дополнит увиденное рассказами и интересными фактами. Мы увидим:
- Невский проспект
- Казанский собор
- Александровскую колонну
- и другие достопримечательности
Экскурсия по Эрмитажу: с гидом и самостоятельно. От виртуального знакомства перейдём к реальному: вместе с гидом музея вы изучите шедевры Леонардо да Винчи и Рембрандта, осмотрите античную скульптуру, египетские древности и многое другое. А в анфиладе парадных залов представите, каким был быт российских императоров. После экскурсии вы сможете продолжить прогулку по Эрмитажу самостоятельно.
Тайминг экскурсии
9:00 — встреча с гидом, сбор группы просмотр VR фильма
10:00 — отправление автобуса в Эрмитаж,
11:00 — вход в Эрмитаж (1 час экскурсия с гидом, 1 час — самостоятельно)
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: услуги экскурсовода, транспортное обслуживание, просмотр VR-фильма, входной билет с экскурсией по Эрмитажу (1 час), самостоятельное посещение Эрмитажа (1 час)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.