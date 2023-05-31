Эрмитаж: групповая экскурсия + VR фильм «Эрмитаж. Погружение в историю»

Перенестись к истокам музея в компании Хабенского и осмотреть экспозицию Зимнего дворца с гидом

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Приготовьтесь виртуально и реально посетить один из известнейших художественных музеев мира! Наша экскурсия в группе до 45 человек начнется с просмотра VR фильма.

Затем мы проедем на автобусе через сердце Петербурга, окажемся на Дворцовой площади и посетим музей с гидом, открывая для себя артефакты Античности, шедевры да Винчи и Рембрандта.
Эрмитаж: групповая экскурсия + VR фильм «Эрмитаж. Погружение в историю»
Эрмитаж: групповая экскурсия + VR фильм «Эрмитаж. Погружение в историю»
Эрмитаж: групповая экскурсия + VR фильм «Эрмитаж. Погружение в историю»
Эрмитаж: групповая экскурсия + VR фильм «Эрмитаж. Погружение в историю»
Эрмитаж: групповая экскурсия + VR фильм «Эрмитаж. Погружение в историю»
Эрмитаж: групповая экскурсия + VR фильм «Эрмитаж. Погружение в историю»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

VR путешествие по Эрмитажу. После сбора группы вы получите очки виртуальной реальности и отправитесь на первую в России VR экскурсию по Эрмитажу. Перенесётесь в знаменитый российский актер — Константин Хабенский.

По Петербургу на автобусе. Наша конечная цель — дворцовая площадь, но по пути к Зимнему дворцу вы посмотрите на другие символы Петербурга, а гид дополнит увиденное рассказами и интересными фактами. Мы увидим:

  • Невский проспект
  • Казанский собор
  • Александровскую колонну
  • и другие достопримечательности

Экскурсия по Эрмитажу: с гидом и самостоятельно. От виртуального знакомства перейдём к реальному: вместе с гидом музея вы изучите шедевры Леонардо да Винчи и Рембрандта, осмотрите античную скульптуру, египетские древности и многое другое. А в анфиладе парадных залов представите, каким был быт российских императоров. После экскурсии вы сможете продолжить прогулку по Эрмитажу самостоятельно.

Тайминг экскурсии

9:00 — встреча с гидом, сбор группы просмотр VR фильма
10:00 — отправление автобуса в Эрмитаж,
11:00 — вход в Эрмитаж (1 час экскурсия с гидом, 1 час — самостоятельно)

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: услуги экскурсовода, транспортное обслуживание, просмотр VR-фильма, входной билет с экскурсией по Эрмитажу (1 час), самостоятельное посещение Эрмитажа (1 час)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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