Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Что самое ценное можно получить от посещения Санкт-Петербурга и прогулки по нему? Конечно, это запоминающиеся фотографии, настроение и дух этого замечательного города! Я — Егор, профессиональный фотограф, стану вашим спутником и ассистентом, а если потребуется то гидом, психологом и просто приятным собеседником.



Предлагаю вашему вниманию лучшие маршруты: от таинственных и загадочных до эпохальных и исторических.

Описание фото-прогулки Вы можете самостоятельно выбрать маршрут Мы создадим уникальные кадры, отражающие все стороны Петербурга — от его исторического величия до современного стиля. Императорский маршрут: от Петропавловской крепости до Садовой улицы На этой прогулке вы окунетесь в сердце исторического центра города. Мы пройдем мимо Петропавловской крепости — символа основания Петербурга, прогуляемся по Невскому проспекту, увидим Троицкий мост, дворцовую площадь с Зимним дворцом, Казанский собор и многое другое. В этом маршруте вы запечатлеете атмосферу императорского величия и исторического наследия города. Туристический маршрут: от Чернышевской до Исаакия Этот маршрут откроет для вас самые яркие архитектурные жемчужины и уютные уголки города. Мы пройдем по узким улочкам, заглянем в исторические скверы, увидим роскошные доходные дома, прогуляемся по Невскому проспекту, посетим Казанский и Исаакиевский соборы, а также запечатлим парадные дворцы и театры, создавая яркие снимки городской жизни и архитектурного великолепия. Морской маршрут: Васильевский остров и его окрестности Васильевский остров — это сердце водных путей Петербурга. Мы пройдем по набережным, сделаем красивые кадры с панорамами Невы и Фонтанки, увидим мосты и причалы, а также захватим знаковые сооружения, такие как Биржа и Петропавловская крепость, чтобы запечатлеть водно-морскую атмосферу города. Таинственный Петербург: Петроградка и окрестности Это маршрут для тех, кто любит загадки и атмосферу старого города. Мы прогуляемся по узким улицам Петроградки, рассмотрим исторические здания, памятники и архитектурные детали, скрывающие свои тайны. В этом маршруте — таинственные дворики, старинные мосты, знаковые памятники и особенная атмосфера, которая вдохновит вас на необычные фотографии. Романтический маршрут: мосты и каналы ночного Петербурга Этот маршрут идеально подходит для создания волшебных снимков. Мы пройдем по набережным Невы и Малой Невы, сделаем кадры с мостов — Благовещенского, Троицкого, Литейного — а также прогуляемся вдоль каналов, чтобы запечатлеть романтическую атмосферу ночного города с его подсветкой и отражениями в воде. Архитектурный маршрут: стиль и эпохи Петербурга Этот маршрут посвящен разнообразию архитектурных стилей города — от барокко и классицизма до модерна и конструктивизма. Мы посетим здание Главного штаба, особняки на Литейном проспекте, стильные доходные дома на Ваське, а также современные архитектурные шедевры. Идеально для тех, кто любит детали и исторические изменения в облике города. Зимний Петербург: храмы, мосты и заснеженные улицы Если вы приехали зимой, этот маршрут поможет запечатлеть заснеженные улицы, ледяные каналы и зимние пейзажи. Посетим Храм Спаса на Крови, дворцы и парки, укутанные в снежное покрывало, а также мосты, покрытые льдом и огнями. Такой маршрут создаст атмосферные и уютные фотографии. Современный Петербург: новая архитектура и урбанистика Для тех, кто интересуется современной городской средой: мы прогуляемся по району Мурина, посмотрим на жилые комплексы, бизнес-центры, парки и скверы нового времени. Запечатлеем динамику города, его развитие и современные архитектурные тренды.

