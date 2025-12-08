Что самое ценное можно получить от посещения Санкт-Петербурга и прогулки по нему? Конечно, это запоминающиеся фотографии, настроение и дух этого замечательного города! Я — Егор, профессиональный фотограф, стану вашим спутником и ассистентом, а если потребуется то гидом, психологом и просто приятным собеседником.
Предлагаю вашему вниманию лучшие маршруты: от таинственных и загадочных до эпохальных и исторических.
Предлагаю вашему вниманию лучшие маршруты: от таинственных и загадочных до эпохальных и исторических.
Описание фото-прогулкиВы можете самостоятельно выбрать маршрут Мы создадим уникальные кадры, отражающие все стороны Петербурга — от его исторического величия до современного стиля. Императорский маршрут: от Петропавловской крепости до Садовой улицы На этой прогулке вы окунетесь в сердце исторического центра города. Мы пройдем мимо Петропавловской крепости — символа основания Петербурга, прогуляемся по Невскому проспекту, увидим Троицкий мост, дворцовую площадь с Зимним дворцом, Казанский собор и многое другое. В этом маршруте вы запечатлеете атмосферу императорского величия и исторического наследия города. Туристический маршрут: от Чернышевской до Исаакия Этот маршрут откроет для вас самые яркие архитектурные жемчужины и уютные уголки города. Мы пройдем по узким улочкам, заглянем в исторические скверы, увидим роскошные доходные дома, прогуляемся по Невскому проспекту, посетим Казанский и Исаакиевский соборы, а также запечатлим парадные дворцы и театры, создавая яркие снимки городской жизни и архитектурного великолепия. Морской маршрут: Васильевский остров и его окрестности Васильевский остров — это сердце водных путей Петербурга. Мы пройдем по набережным, сделаем красивые кадры с панорамами Невы и Фонтанки, увидим мосты и причалы, а также захватим знаковые сооружения, такие как Биржа и Петропавловская крепость, чтобы запечатлеть водно-морскую атмосферу города. Таинственный Петербург: Петроградка и окрестности Это маршрут для тех, кто любит загадки и атмосферу старого города. Мы прогуляемся по узким улицам Петроградки, рассмотрим исторические здания, памятники и архитектурные детали, скрывающие свои тайны. В этом маршруте — таинственные дворики, старинные мосты, знаковые памятники и особенная атмосфера, которая вдохновит вас на необычные фотографии. Романтический маршрут: мосты и каналы ночного Петербурга Этот маршрут идеально подходит для создания волшебных снимков. Мы пройдем по набережным Невы и Малой Невы, сделаем кадры с мостов — Благовещенского, Троицкого, Литейного — а также прогуляемся вдоль каналов, чтобы запечатлеть романтическую атмосферу ночного города с его подсветкой и отражениями в воде. Архитектурный маршрут: стиль и эпохи Петербурга Этот маршрут посвящен разнообразию архитектурных стилей города — от барокко и классицизма до модерна и конструктивизма. Мы посетим здание Главного штаба, особняки на Литейном проспекте, стильные доходные дома на Ваське, а также современные архитектурные шедевры. Идеально для тех, кто любит детали и исторические изменения в облике города. Зимний Петербург: храмы, мосты и заснеженные улицы Если вы приехали зимой, этот маршрут поможет запечатлеть заснеженные улицы, ледяные каналы и зимние пейзажи. Посетим Храм Спаса на Крови, дворцы и парки, укутанные в снежное покрывало, а также мосты, покрытые льдом и огнями. Такой маршрут создаст атмосферные и уютные фотографии. Современный Петербург: новая архитектура и урбанистика Для тех, кто интересуется современной городской средой: мы прогуляемся по району Мурина, посмотрим на жилые комплексы, бизнес-центры, парки и скверы нового времени. Запечатлеем динамику города, его развитие и современные архитектурные тренды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловская крепость
- Казанский собор
- Исаакиевский собор
- Дворцовая площадь
- Адмиралтейство
- Троицкий мост
- Эрмитаж
- Спас на Крови
- Невский проспект
- Мариинский театр
- Мост Ангелов
- Смольный собор
- Летний дворец Петра I
- Юсуповский дворец
- Русский музей
- Летний сад
- Александровская колонна
- Дом Зингера
Что включено
- Прогулка с фотографом
Где начинаем и завершаем?
Начало: Это индивидуальная фотопрогулка, место начала оговаривается предварительно
Завершение: Индивидуально, по вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
33%
Групповая
до 25 чел.
Дворы, парадные и коммуналка Довлатова - самая петербургская прогулка
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
1001 ₽
1494 ₽ за человека
-
5%
Билеты
Питер романтиков: дворы, парадные, виды с крыши и коммуналка Довлатова
Всё в одной прогулке, чтобы увидеть город по-настоящему (билеты включены)
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:30, 13:00, 15:30 и 17:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1395 ₽
1468 ₽ за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: В любое время
6000 ₽ за всё до 10 чел.