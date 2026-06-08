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Город над вольной Невой: прогулка на катере

Увидеть с воды нарядные набережные, ажурные мосты, знаменитые дворцы и соборы Петербурга
Отправляемся исследовать город на комфортабельном катере с опытным капитаном! Вы почувствуете романтическую атмосферу Петербурга, с необычного ракурса увидите самые красивые его достопримечательности. И восхититесь ажурными пролётами Дворцового, Биржевого, Троицкого и Литейного мостов.
Город над вольной Невой: прогулка на катере
Город над вольной Невой: прогулка на катере
Город над вольной Невой: прогулка на катере

Описание экскурсии

  • Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Что вас ожидает

Вы увидите самые знаковые достопримечательности парадного Петербурга:

  • Петропавловскую крепость, с которой начинался город
  • Университетскую набережную и все четыре здания Эрмитажа
  • величественный Исаакиевский собор
  • воспетую Пушкиным «Адмиралтейскую иглу»
  • стрелку Васильевского острова — некогда главный порт Петербурга
  • Ростральные колонны
  • Медного всадника
  • мистических сфинксов
  • и, конечно, великолепные разводные мосты

А ещё:

  • вспомним, кто построил зимний дворец, а кто основал Эрмитаж
  • попробуем догадаться, почему остров называется Заячьим
  • выясним, почему Ростральные колонны украшены носами кораблей
  • поговорим о том, почему сфинксов называют мистическими фигурами
  • и многое другое

Организационные детали

  • С вами будет опытный капитан, он же проведёт для вас небольшую экскурсию
  • На борту катера есть тент от дождя и ветра, тёплые пледы, бокалы. По желанию можно включить вашу музыку
  • Можно организовать прогулку для большего количества гостей на другом катере, детали уточняйте в переписке
  • По желанию можно выбрать другой маршрут — романтическую прогулку на закате к северным островам и Финскому заливу

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 10316 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
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10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

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