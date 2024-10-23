Прогуляйтесь по Александровскому парку Царского села и погрузитесь в невероятно интересную историю этих мест! Ещё в начале XVIII века на месте Александровского парка располагался Зверинец, где содержали кабанов, лосей и зайцев для царской охоты. К 1796 году архитектор Д. Кваренги построил большой дворец, названный впоследствии Александровским. А Зверинец утратил к этому времени своё охотничье предназначение, и был превращен в обширный пейзажный парк. Екатерина Великая имела пристрастие к «китайщине». И парк заполняется китайскими мостиками, строится Китайский театр и, даже, китайская деревня. Благодаря, шотландскому архитектору Адаму Менеласу появляются постройки в готическом стиле. Это Арсенал, где хранились рыцарские доспехи и оружие из коллекции Николая 1. Это Белая башня, построенная для занятий и игр царский детей. Это и Пенсионерская конюшня, где доживали свой век царские лошади. Это и Шапель – искусственная руина, в которой собирались масоны. Есть в этом парке и еще одно таинственное место – место первого погребения Григория Распутина. Мы посетим Александровский дворец – подарок любящей бабушки, императрицы Екатерины II внуку, великому князю Александру Павловичу. В Александровском дворце любил проводить летнее время Николай 1, в нем родился Николай II. Дворец стал и последним пристанищем семьи императора Николая II. Именно отсюда царская семья была отправлена в тобольскую ссылку, а затем в Екатеринбург. Экскурсия по вашему желанию может быть продлена посещением Павловска или Екатерининского дворца. Условия оговариваются индивидуально. Важная информация:

Возможна аренда транспорта для группы свыше 5 человек. Цена в таком случае оговаривается индивидуально.