Отправьтесь в индивидуальную автомобильно-пешую экскурсию в Царское Село.
Прогуляйтесь по Александровскому парку, посетите Александровский дворец и погрузитесь в невероятно захватывающую историю этих мест!
Прогуляйтесь по Александровскому парку, посетите Александровский дворец и погрузитесь в невероятно захватывающую историю этих мест!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Прогуляйтесь по Александровскому парку Царского села и погрузитесь в невероятно интересную историю этих мест! Ещё в начале XVIII века на месте Александровского парка располагался Зверинец, где содержали кабанов, лосей и зайцев для царской охоты. К 1796 году архитектор Д. Кваренги построил большой дворец, названный впоследствии Александровским. А Зверинец утратил к этому времени своё охотничье предназначение, и был превращен в обширный пейзажный парк. Екатерина Великая имела пристрастие к «китайщине». И парк заполняется китайскими мостиками, строится Китайский театр и, даже, китайская деревня. Благодаря, шотландскому архитектору Адаму Менеласу появляются постройки в готическом стиле. Это Арсенал, где хранились рыцарские доспехи и оружие из коллекции Николая 1. Это Белая башня, построенная для занятий и игр царский детей. Это и Пенсионерская конюшня, где доживали свой век царские лошади. Это и Шапель – искусственная руина, в которой собирались масоны. Есть в этом парке и еще одно таинственное место – место первого погребения Григория Распутина. Мы посетим Александровский дворец – подарок любящей бабушки, императрицы Екатерины II внуку, великому князю Александру Павловичу. В Александровском дворце любил проводить летнее время Николай 1, в нем родился Николай II. Дворец стал и последним пристанищем семьи императора Николая II. Именно отсюда царская семья была отправлена в тобольскую ссылку, а затем в Екатеринбург. Экскурсия по вашему желанию может быть продлена посещением Павловска или Екатерининского дворца. Условия оговариваются индивидуально. Важная информация:
Возможна аренда транспорта для группы свыше 5 человек. Цена в таком случае оговаривается индивидуально.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царское Село
- Александровский парк
- Александровский дворец
- Белая башня
- Арсенал
- Шапель
- Пенсионерские конюшни
- Китайская деревня
- При продлении экскурсии за счёт посещения Павловска мы обедаем в одном из местных ресторанов. Рекомендуем ресторан «Подворье»
Что включено
- Экскурсионное сопровождение в пути до Царского Села и в Александровском парке профессиональным гидом
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
Что не входит в цену
- Билет в Александровский дворец:
- Взрослый - 600 руб
- Учащиеся с 16 лет, студенты и пенсионеры - 400 руб
- Дети до 16 лет - бесплатно (оформление билета обязательно)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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