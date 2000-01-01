Любые достопримечательности в зависимости от ваших предпочтений.
Откройте для себя Петербург со всеми его формальными и неформальными достопримечательностями! Мы можем организовать экскурсию ⛳ всего за час! И провести ее в любой день и время, которые вы выберете!
За 2 часа вы сможете бегло познакомиться с городом на обзорном маршруте: Казанский собор — набережная Мойки — Дворцовая площадь — Дворцовая набережная — Сенатская площадь — Исаакиевская площадь.
За 4 часа вы сможете глубже познакомиться с обзорным маршрутом и одним из перечисленных районов:
Богемная и рабочая Петроградская сторона. Здесь изящный северный модерн соседствует с грубовато-энергичным конструктивизмом;
Васильевский остров 🏝️. Несбывшийся центр Северной столицы ⭐️, за три века скрывший множество сокровищ за решеткой своих проспектов и линий;
Левобережный Невский район. Его внешнее спокойствие обманчиво, ведь район пропитан революционным духом и по-прежнему хранит память о бурных ранних годах советской власти в архитектуре и названиях улиц...
За 6 часов вы сможете посетить один из пригородов Петербурга:
Петергоф
Пушкин
При бронировании укажите какие достопримечательности 🏛️ вы хотели бы увидеть.
Что входит
услуги гида
Что не входит
транспорт
питание
входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.