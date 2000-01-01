Откройте для себя Петербург со всеми его формальными и неформальными достопримечательностями! Мы можем организовать экскурсию ⛳ всего за час! И провести ее в любой день и время, которые вы выберете!

За 2 часа вы сможете бегло познакомиться с городом на обзорном маршруте: Казанский собор — набережная Мойки — Дворцовая площадь — Дворцовая набережная — Сенатская площадь — Исаакиевская площадь.

За 4 часа вы сможете глубже познакомиться с обзорным маршрутом и одним из перечисленных районов:

Богемная и рабочая Петроградская сторона. Здесь изящный северный модерн соседствует с грубовато-энергичным конструктивизмом;

Васильевский остров 🏝️. Несбывшийся центр Северной столицы ⭐️, за три века скрывший множество сокровищ за решеткой своих проспектов и линий;

Левобережный Невский район. Его внешнее спокойствие обманчиво, ведь район пропитан революционным духом и по-прежнему хранит память о бурных ранних годах советской власти в архитектуре и названиях улиц...

За 6 часов вы сможете посетить один из пригородов Петербурга: