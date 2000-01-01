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Индивидуальный тур по Петербургу

4.1
7 отзывов
Sputnik 8.
Sputnik 8. – Гид из Санкт-Петербурга
У этой экскурсии 🧭 возможны любые дата и время.

И можем организовать её в один миг – быстрее, чем вы съедите что-то для прилива сил и разыщите самые удобные ботинки.

Три варианта – два, четыре или шесть часов.

За два часа нырнём в пучину центра и вглубь времён.

Пройдём от Казанского собора до Исаакиевского по Невскому, набережным, главным площадям.

В 4-часовом маршруте – хиты Васильевского о-ва, Петроградской стороны или Левобережного Невского района.

За 6 часов посетим Петергоф или Царское село.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальный тур по Петербургу
Индивидуальный тур по Петербургу

Что вы увидите

  • Любые достопримечательности в зависимости от ваших предпочтений.
Откройте для себя Петербург со всеми его формальными и неформальными достопримечательностями! Мы можем организовать экскурсию ⛳ всего за час! И провести ее в любой день и время, которые вы выберете!
За 2 часа вы сможете бегло познакомиться с городом на обзорном маршруте: Казанский собор — набережная Мойки — Дворцовая площадь — Дворцовая набережная — Сенатская площадь — Исаакиевская площадь.

За 4 часа вы сможете глубже познакомиться с обзорным маршрутом и одним из перечисленных районов:

  • Богемная и рабочая Петроградская сторона. Здесь изящный северный модерн соседствует с грубовато-энергичным конструктивизмом;
  • Васильевский остров 🏝️. Несбывшийся центр Северной столицы ⭐️, за три века скрывший множество сокровищ за решеткой своих проспектов и линий;
  • Левобережный Невский район. Его внешнее спокойствие обманчиво, ведь район пропитан революционным духом и по-прежнему хранит память о бурных ранних годах советской власти в архитектуре и названиях улиц...

За 6 часов вы сможете посетить один из пригородов Петербурга:

  • Петергоф
  • Пушкин
  • При бронировании укажите какие достопримечательности 🏛️ вы хотели бы увидеть.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт
  • питание
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Индивидуальный тур по Петербургу
Индивидуальный тур по Петербургу
Индивидуальный тур по Петербургу
Индивидуальный тур по Петербургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Sputnik 8.
Sputnik 8.
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7 отзывов оставили туристы

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