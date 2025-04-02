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Прикоснутся к духовности, узнать историю монастырей, полюбоваться живописными видами, а может быть получить помощь и исцеление от святой воды! Мы посетим два древних монастыря: Троицкий Александро-Свирского и Покрово-Тервенический монастыри и у вас будет возможность совершить омовение в святом источнике, который возник чудесным образом на месте, указанном самой Богородицей.