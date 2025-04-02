Прикоснутся к духовности, узнать историю монастырей, полюбоваться живописными видами, а может быть получить помощь и исцеление от святой воды! Мы посетим два древних монастыря: Троицкий Александро-Свирского и Покрово-Тервенический монастыри и у вас будет возможность совершить омовение в святом источнике, который возник чудесным образом на месте, указанном самой Богородицей.
Описание экскурсииРанним утром вы отправитесь по Мурманскому шоссе в путешествие. Пересечёте несколько могучих рек — Неву, Волхов, Сясь, Пашу, Оять и Свирь и полюбуетесь величественными северными лесами и живописными видами. Вы узнаете и увидите:• Информация о прошлом тех мест, которые проезжаем: об Ингерманландии, о знаменитой «Дороги жизни», тонкой нити благодаря которой Ленинград выжил, о более древней истории – о войнах, которые велись на приневских землях, о святом праведном князе Александре Невском и Петре 1, о монашеской жизни, о случаях исцелений после посещения монастырей и от святых источников. Мы посетим два монастыря и вы сможете совершить омовение в святом целебном источнике. Имеется оборудованная купальня.
- Александро-Свирский монастырь — Рощинское озеро, Святая Троица и древние фрески. Вы полюбуетесь берегами Рощинского озера, на котором стоит монастырь. Предполагается экскурсия по монастырю. Узнаете о преподобном Александре Свирском, побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы. Увидите памятники архитектуры 16–19 веков и фрески Троицкого собора. В выходные дни в монастыре можно принять участие в литургии.
- Покрово-Тервенеческий монастырь. Удивительное по красоте место! Вид от монастыря вниз к озеру потрясающий. Главная святыня обители — Тервеническая икона Божией Матери. . Помощь от чудотворной иконы Божией Матери, не перестает являть себя и в наше время. В благодарность люди, получившие помощь, собрали средства и сделали серебряный венец. И уже появилась традиция молиться перед этой иконой, надев этот серебряный венец на голову. Часовня, построенная над источником, указанным Пресвятой Богородицей. В часовне стоит скульптурное изображение Богородицы, из под ног бьет источник. Можно совершить омовение в купели (круглогодично) и в озере (пока не замёрзнет).
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Троицкоий монастырь Александра Свирского
- Покрово-Тервенический монастырь
- Часовня, построенная над источником, указанным Пресвятой Богородицей
- Святое озеро
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Экскурсия в монастыре Александра Свирского 250 р. с человека, или 2000 р., если меньше восьми экскурсантов (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро "Улица Дыбенко" у "Бургер Кинг"
Завершение: Станция метро «Улица Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
- Возьмите купальник или рубаху для купания, омовения. По желанию, возьмите небольшой перекус, термос с чаем. Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь
- Что включено в стоимость экскурсии:
- Услуги профессионального экскурсовода и транспортное обслуживание
- Что не включено в стоимость экскурсии:
- Дополнительно оплачиваются экскурсия по монастырям:
- 250 руб. с человека, или 2 тысячи, если меньше восьми экскурсантов
- Возможен индивидуальный формат экскурсии на личном автомобиле гида. Пишите организатору - Элеоноре
- Если группа не набралась - вы можете доплатить необходимый минимум и отправится на экскурсию вашей небольшой компанией. Детали уточните в переписке с организатором
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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