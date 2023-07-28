Единственный в СПб тур на 2 дня, в котором комфортно сочетаются три самых популярных направления в Карелии! Мраморный каньон Рускеала + два водных путешествия по Ладоге: на остров Валаам и в национальный парк «Ладожские шхеры».

Главные сокровища Карелии: парк Рускеала, водопады, Валаам и Ладожские шхеры.

VIP-катер: новый, комфортабельный, скоростной, маломестный (всего на 10 человек).

Большое и самое красивое путешествие по воде: 6 часов на Ладоге с долгой прогулкой по Валааму и высадкой на диком острове-шхере. Острова, ущелья и сказочные пейзажи — там, где не ходят обычные метеоры!

Отличный сервис по выгодной цене — дешевле в Петербурге просто нет!