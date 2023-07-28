Национальный парк «Ладожские шхеры»: двухдневная экскурсия из Санкт-Петербурга
Тур на 2 дня в Карелию, в котором комфортно сочетаются три самых популярных направления в Карелии! Мраморный каньон Рускеала + два водных путешествия по Ладоге: на остров Валаам и в национальный парк «Ладожские шхеры».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопад Ахвенкоски
- Горный парк Рускеала
- Мраморный каньон
- Итальянский карьер
- Озеро Рускеала
- Храм Коневской Иконы Божией Матери
- Крепость Корела
- Г. Сортавала
- О. Валаам
- Ладожские шхеры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Единственный в СПб тур на 2 дня, в котором комфортно сочетаются три самых популярных направления в Карелии! Мраморный каньон Рускеала + два водных путешествия по Ладоге: на остров Валаам и в национальный парк «Ладожские шхеры».
Главные сокровища Карелии: парк Рускеала, водопады, Валаам и Ладожские шхеры.
VIP-катер: новый, комфортабельный, скоростной, маломестный (всего на 10 человек).
Большое и самое красивое путешествие по воде: 6 часов на Ладоге с долгой прогулкой по Валааму и высадкой на диком острове-шхере. Острова, ущелья и сказочные пейзажи — там, где не ходят обычные метеоры!
Отличный сервис по выгодной цене — дешевле в Петербурге просто нет!
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автобусе с климат-контролем.
- Услуги гида и экскурсионное обслуживание по программе.
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Обслуживание профессионального гида на протяжении всего маршрута
- Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
- Обзорные экскурсии в городах на маршруте
- Осмотр Храма Коневской иконы Божией Матери
- Трассовая экскурсия о Карелии по пути в Сортавала
- Индивидуальная поездка на Вип Катере (группами до 10 человек)
- Путешествие по воде в национальный парк природы Ладожские Шхеры
- Высадка на о. Хонкасало "Крыша ладоги"
- Посещение магазина форелевого хозяйства
- Внешний осмотр крепости Корела-Кексгольм
- Что не входит
- Входной билет в парк Рускеала: взрослые — 550 руб. лица 60+ и студенты — 350 руб. школьники — 300 руб. дети до 7 лет — бесплатно.
- Входные билеты на экотропу у водопадов Ахвенкоски: взрослые — 400 руб. пенсионеры, студенты, школьники до 13 лет — 300 руб.
- Обед в кафе г. Сортавала — 550 руб.
- Дополнительные развлечения и экскурсии в парке Рускеала: прокат лодки в Рускеала — 1200 руб. (40 мин, за лодку до 4 чел.) водная прогулка на самоходной платформе в Рускеала (30 мин, за 1 чел.) — 400 руб.
- Экскурсия на о. Валаам (взрослые) по будним дням и в вс 1000 руб. /чел. в сб 1100 руб. /чел.
- Экскурсия на о. Валаам (дети) 7-12 лет: по будним дням и в вс 500 руб. /чел. в сб 550 руб. /чел. дети до 6 лет бесплатно!
- Комплексный обед в трапезной Мужского монастыря (Оплачивается заранее при покупке тура) – 650 руб
- Место начала и завершения?
- Казанская пл. / м. Проспект просвещения
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Отправление в 06:45 от Казанского собора. Ориентировочное время подачи автобуса — за 15 минут до отправления. Есть возможность совершить посадку от метро Проспект Просвещения в 07:15. Точное время и место подачи автобуса
- А также номер автобуса и номер телефона гида мы сообщим в смс: накануне поездки с 19:00 до 21:00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
28 июля 2023
Организации нет. . В автобусе микрофон не работал, гида не слышно. Лучше не брать 2 дневную экскурсию. Второй день до обеда потерян, а дальше ты никому не нужен, хотя сказали что все оплачено. Деньги берут, а потом ты сам должен бегать и искать гида, сам звонишь и напоминаешь о себе. В России туризму ещё учиться и учиться
О
Олеся
24 июля 2023
Поездка понравилась, так как места волшебные! Очень подвела организация.
Не предупреждают о том, что предоплаты будет две (пришлось довериться и надеяться на то, что скинула второй раз деньги не мошенникам). Организатор трубки часто не берет, СМСки с информацией вовремя не поступают. На о. Валаам экскурсовода пришлось искать самостоятельно (примкнулись к рандомному). Забронированный обед не состоялся.
Природа шикарная! Особая благодарность экскурсоводам Анне, Марианне и водителю катера Сергею.
Не предупреждают о том, что предоплаты будет две (пришлось довериться и надеяться на то, что скинула второй раз деньги не мошенникам). Организатор трубки часто не берет, СМСки с информацией вовремя не поступают. На о. Валаам экскурсовода пришлось искать самостоятельно (примкнулись к рандомному). Забронированный обед не состоялся.
Природа шикарная! Особая благодарность экскурсоводам Анне, Марианне и водителю катера Сергею.
Е
Екатерина
20 июля 2023
Увидели много интересного, но времени мало хотелось бы побольше. Спасибо экскурсоводу за интересное общение.
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