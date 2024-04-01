В Валаам на метеоре – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «В Валаам на метеоре» в Санкт-Петербурге, цены от 17 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
49 отзывов
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
14 июня в 07:00
от 17 950 за человека
Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
🚀 На метеоре
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
19 июня в 10:00
от 26 770 за человека
5 сочных дней в Карелии. Рускеала, Валаам, Кижи, водопады включены
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
5 сочных дней в Карелии. Рускеала, Валаам, Кижи, водопады включены
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 47 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
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    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
  • С
    Светлана
    6 октября 2022
    Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
    Лучший экскурсовод на Валааме, это Галина Васильевна, превосходно знающая историю острова и его обитателей, и замечательный рассказчик.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Валаам на метеоре»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
  2. Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
  3. 5 сочных дней в Карелии. Рускеала, Валаам, Кижи, водопады включены
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Ахвенкоски
  3. Петергоф
  4. Остров Валаам
  5. Набережная
  6. Музей Фаберже
  7. Водопад Кивач
  8. Ладожское озеро
  9. Исаакиевский собор
  10. Эрмитаж
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "В Валаам на метеоре" можно забронировать 3 тура от 17 950 до 47 950. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «В Валаам на метеоре», 52 ⭐ отзыва, цены от 17950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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